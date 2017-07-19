Россия и Израиль призовут Европу осудить снос советских памятников в Польше
Госдума и кнессет (парламент) Израиля примут синхронные обращения к парламентам европейских стран из-за решения властей Польши о сносе советских памятников, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании.
По регламенту кнессета срочное обсуждение — это исключительная процедура, которая применяется чрезвычайно редко… Вопрос будет рассмотрен кнессетом примерно в 15.00 (по местному времени) — сказал Слуцкий, передает РИА Новости
По его словам, обращение Госдумы адресовано парламентам стран Европы и европейским парламентским институтам "в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, и жертв холокоста".
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, договоренность с израильскими коллегами была достигнута во время визита в Россию председателя кнессета.
Как заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Россия готовит ответные меры на решение польских властей.
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.
По регламенту кнессета срочное обсуждение — это исключительная процедура, которая применяется чрезвычайно редко… Вопрос будет рассмотрен кнессетом примерно в 15.00 (по местному времени) — сказал Слуцкий, передает РИА Новости
По его словам, обращение Госдумы адресовано парламентам стран Европы и европейским парламентским институтам "в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, и жертв холокоста".
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, договоренность с израильскими коллегами была достигнута во время визита в Россию председателя кнессета.
И мы обсуждали вопрос именно синхронного принятия решения по вопросам сохранения и недопустимости искажения исторической памяти— подчеркнул он -
Израиль как никакой другой народ отдает себе отчет, что именно благодаря солдатам Красной армии были спасены многие люди. Это память о наших с вами дедах, которые отдали жизни, освобождая Европу. Сейчас аналогичная польской ситуация вопиюще развивается во многих европейских странах.
Как заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Россия готовит ответные меры на решение польских властей.
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.
Использованы фотографии: http://belvpo.blogspot.ru/
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