14:35 19 июля

Россия и Израиль призовут Европу осудить снос советских памятников в Польше

Госдума и кнессет (парламент) Израиля примут синхронные обращения к парламентам европейских стран из-за решения властей Польши о сносе советских памятников, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании.

По регламенту кнессета срочное обсуждение — это исключительная процедура, которая применяется чрезвычайно редко… Вопрос будет рассмотрен кнессетом примерно в 15.00 (по местному времени) — сказал Слуцкий, передает РИА Новости

По его словам, обращение Госдумы адресовано парламентам стран Европы и европейским парламентским институтам "в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, и жертв холокоста".


Россия и Израиль призовут Европу осудить снос советских памятников в Польше



По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, договоренность с израильскими коллегами была достигнута во время визита в Россию председателя кнессета.

И мы обсуждали вопрос именно синхронного принятия решения по вопросам сохранения и недопустимости искажения исторической памяти
— подчеркнул он -
Израиль как никакой другой народ отдает себе отчет, что именно благодаря солдатам Красной армии были спасены многие люди. Это память о наших с вами дедах, которые отдали жизни, освобождая Европу. Сейчас аналогичная польской ситуация вопиюще развивается во многих европейских странах.


Как заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Россия готовит ответные меры на решение польских властей.

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

Использованы фотографии: http://belvpo.blogspot.ru/
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Комментарии 35

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  1. Белорус Сегодня, 13:32
    Воевать с памятниками могут только ки!
    Белорус
    1. cniza Сегодня, 13:48
      "Не стреляйте в прошлое из пистолета , ибо будущее в вас выстрелит из пушки" - лучше не сказать.
      cniza
    2. Spartanez300 Сегодня, 14:30
      Судя по всему польский народ тоже за эту акцию , никаких протестов против сноса памятников нет . Тут можно только сказать что поляки подонки и твари неблагодарные .
      Spartanez300
  2. KUOLEMA Сегодня, 13:32
    Мы да Израиль остались на земле адекватные,оостальные толерастня
    KUOLEMA
    1. Морм Сегодня, 13:41
      Цитата: KUOLEMA
      Мы да Израиль остались на земле адекватные,оостальные толерастня

      Почему только Израиль присоединился к России с осуждением сноса памятников?Армении так же следовало присоединиться к данной инициативе.Господа поляки за последнее время нехило поднялись экономически,у них шестое место в ЕС по ВВП,но это не дает им право по хамски относиться к памяти павших.Мой дед по отцовской линии пропал безвести и наверняка похоронен в этих братских могилах.
      Морм
      1. Incvizitor Сегодня, 14:29
        Армении так же следовало присоединиться к данной инициативе.

        Батьке тоже похоже плевать.
        Incvizitor
    2. Монос Сегодня, 13:43
      Цитата: KUOLEMA
      Мы да Израиль остались на земле адекватные,оостальные толерастня

      Израильтяне понимают, что следующим шагом будет отрицание холокоста. В сохранении исторической памяти о Великой Отечественной у нас есть сильный союзник.
      Монос
      1. cniza Сегодня, 13:50
        Приветствую Виктор ! hi , абсолютно верно , все именно так и будет , а потом еще придут к героизации нацизма - пример Украина.
        cniza
        1. Монос Сегодня, 14:06
          Здравия Вам, Виктор. hi
          Думаю, из нафталина где-то уже достают форму СС.
          Монос
          1. cniza Сегодня, 14:07
            Угу , зигуют то уже в открытую.
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 14:16
              зигуют то уже в открытую.
              pjastolov
          2. Подрезчик Сегодня, 14:13
            Здравствуйте, Викторы!!! hi hi Ничего, пусть побесятся герои-нациофашисты, конец у них один-подохнуть прямо на глазах людей, как бендеровец, который выступал на украине с речью о шухевиче!!! Даже писать их с заглавной нет желания...Привет от Павла!
            Подрезчик
            1. cniza Сегодня, 14:19
              Приветствую Александр! hi , беда в том что эту карту разыгрывая против России , они опять наступают на грабли...
              cniza
    3. ватник Сегодня, 14:21
      Цитата: KUOLEMA
      Мы да Израиль остались на земле адекватные,оостальные толерастня

      В Израиле тоже периодически проходят марши местных нацистов так что не стоит особо обольщаться о режиме Тель-Авива.
      Шествие экстремистов в Иерусалиме под лозунгом «Смерть арабам!»
      Тревожное видео зафиксировало, как еврейские юноши в сопровождении полиции и оккупационных сил маршируют через Старый город Иерусалима с песнопениями «Mavet la’aravim» — «смерть арабам» — и другими человеконенавистническими призывами.
      Кроме песнопений «Смерть арабам»», в репертуар кричалок и песен участников марша входили — «Отомстим!», «Да будут ваши имена преданы забвению!», «Чтоб сгорели ваши селения!» и другие анти-мусульманские призывы, которые хорошо слышали представители полиции и оккупационных властей.

      По словам израильского эксперта Дена Шунры, призыв «Да будут ваши имена преданы забвению!» является «очень мощным проклятием для врагов всего еврейского народа. Гитлер тоже был проклят подобным образом».

      Эксперт отмечает, что видео демонстрирует высокую организацию мероприятия: впереди шла молодёжь в желтых жилетах с надписью «судебный пристав» на спинах.

      Израильтяне регулярно проводят подобные марши ненависти в «день Иерусалима» — ежегодного празднования установления в нарушение международного права военной оккупационной власти в городе
      http://mixednews.ru/archives/77937
      ватник
  3. Венд Сегодня, 13:33
    "в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, и жертв холокоста".
    Только так. За отрицание или неуважение к холокосту в Европе садят в тюрьму. Не хотели поступать правильно, а так будет хуже
    Венд
    1. pjastolov Сегодня, 13:39
      За отрицание или неуважение к холокосту в Европе садят в тюрьму.
      Анджея Дуда - в тюрьму? во прикол, буду ждать продолжения марлезонского балета laughing
      pjastolov
  4. Подрезчик Сегодня, 13:34
    А европейским парламентам по моему до лампочки, память у них короткая!!! Ничего, история напомнит!
    Подрезчик
    1. pjastolov Сегодня, 13:40
      история напомнит!
      если не научила, то и не напомнит hi
      pjastolov
      1. Подрезчик Сегодня, 13:43
        Напомнит, Володя, напомнит, так было не раз, только в следующий раз надо быть по-жестче (мое мнение)!
        Подрезчик
        1. pjastolov Сегодня, 13:52
          напомнит, так было не раз
          после этого она просто грохает
          pjastolov
  5. Ихрек Сегодня, 13:40
    Евреи же умные, понимают что если бы не Красная Армия их бы сейчас не было. К сожалению с совестью и благодарностью у них есть проблемы, в противном случае они бы всегда и во всём поддерживали бы Россию. А Россия никогда в долгу не остаётся, помогла бы им тоже, естественно в рамках справедливости с которым у Израиля тоже проблемы.
    Ихрек
    1. x.andvlad Сегодня, 13:55
      Цитата: Ихрек
      помогла бы им тоже, естественно

      Их америкосовские присмотр и помощь вполне удовлетворяют. Если бы они были нашими союзниками, то от них отвернулась бы ЮСА.
      x.andvlad
  6. МПК105 Сегодня, 13:46
    Матвиенко думает только о том,какую пластическую операцию сделать себе ещё,дабы моложе выглядеть.А вот,что Израильтяне не забывают,кому они обязаны жизнями своими-приятно порадовало...Спаси БОГ,Люди... hi
    МПК105
  7. pussamussa Сегодня, 13:52
    На украине наши памятники сносят и наши власти никак не реагируют. В других республиках также. Да и с польшей пошумят и забудут.
    pussamussa
  8. komrad buh Сегодня, 13:57
    Че тут обсуждать. Снести их памятники на нашей земле. Сколько можно болтать
    komrad buh
    1. тол100в Сегодня, 14:05
      Цитата: komrad buh
      Че тут обсуждать. Снести их памятники на нашей земле.

      Ни в коем случае нельзя уподобляться с к о т а м ! Ведь ни Адам Мицкевич, ни Огинский, ни сотни других поляков в дурости нынешней власти не виноваты!
      тол100в
  9. РусДон Сегодня, 13:59
    Цитата: Ихрек
    Евреи же умные, понимают что если бы не Красная Армия их бы сейчас не было.

    Вы видно хотели сказать выходцы из СССР
    РусДон
  10. mikh-korsakov Сегодня, 14:02
    Боюсь, что А. Дуда подотрется этим заявлением. Хотелось бы чего-то более существенного.
    mikh-korsakov
  11. Incvizitor Сегодня, 14:04
    Надо под Смоленском этим выродкам памятник снести и вместо него памятник поломанной самолётом берёзе поставить.

    Вот её мне жаль.
    Incvizitor
  12. Приговор Сегодня, 14:05
    Не нужно никого призывать, нужно наказывать.
    Приговор
  13. Berkut24 Сегодня, 14:12
    Россия и Израиль призовут Европу

    Бумеранг возвращается в Польшу, которая во время войны массово сдавала евреев в Гестапо. Если посмотреть на этнический состав Польши после войны, то выяснится, что они были такими же нацистами как и немцы.
    Berkut24
  14. NUR Сегодня, 14:15
    Непредсказуемое развитие событий, мировая политика слетает с катушек, опять кто то влиятельный толкает мир к хаосу.
    NUR
  15. Netwallker Сегодня, 14:15
    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая на закрытой встрече лидеров Вишеградской группы подверг резкой критике политику Европейского Союза.

    В состав Вишеградской группы входят Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.

    Премьер не знал, что его слова записывают сказал: “То, что делает Европа - безумие”.
    Netwallker
  16. капрал Сегодня, 14:18
    Осуждение- это правильно. Но стоило ли доводить до такого? Отсутствие каких стратегически материалов и техники помешало ядерной державе вывезти свои памятники к себе, и устроить перезахоронение наших воинов. Там же на их могилы гадить будут, а так пусть бы лежали в родимой земле.
    Или у государства бабки только на зарплаты депутатам не жалко? Так можно было и за счет пшеков организовать.
    капрал
  17. Evgeniy K. Сегодня, 14:24
    Сносить памятники конечно не нужно, а вот запретить полякам посещать польские мемориалы на территории нашей страны можно...
    Evgeniy K.
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