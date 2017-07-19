Россия и Израиль призовут Европу осудить снос советских памятников в Польше

И мы обсуждали вопрос именно синхронного принятия решения по вопросам сохранения и недопустимости искажения исторической памяти

Израиль как никакой другой народ отдает себе отчет, что именно благодаря солдатам Красной армии были спасены многие люди. Это память о наших с вами дедах, которые отдали жизни, освобождая Европу. Сейчас аналогичная польской ситуация вопиюще развивается во многих европейских странах.