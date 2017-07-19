Поставка Су-30СМ в Беларусь начнется в 2018 году
Россия начнет поставлять в Беларусь истребители Су-30СМ в следующем году, передает Интерфакс-АВН сообщение главы Федеральной службы по ВТС Дмитрия Шугаева.
Он сообщил, что в мае этого года с Беларусью был заключен контракт на поставку 12 истребителей.
Агентство напоминает, что сверхманевренные истребители Су-30СМ производятся на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут».
Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Машина способна применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".
По данным производителя, истребитель «предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях».
Поставки планируется начать в 2018 году. Окончание реализации контракта намечено на 2020 год,сказал Шугаев агентству на МАКС-2017.
Он сообщил, что в мае этого года с Беларусью был заключен контракт на поставку 12 истребителей.
Поставка будет осуществляться в рамках договора между Российской Федерацией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года,добавил Шугаев.
Агентство напоминает, что сверхманевренные истребители Су-30СМ производятся на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут».
Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Машина способна применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".
По данным производителя, истребитель «предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях».
Использованы фотографии: https://www.belrynok.by
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