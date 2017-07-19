17:03 19 июля

Шойгу проверил ход строительства логистического комплекса в Подмосковье

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства нового производственно-логистического комплекса (ПЛК) «Нара» в Московской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу проверил ход строительства логистического комплекса в Подмосковье


«Создаваемые высокотехнологичные автоматизированные производственно-логистические комплексы обеспечат полное и бесперебойное обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации материально-техническими ресурсами. Данные комплексы также позволят оптимизировать расходы Министерства обороны на содержание и эксплуатацию объектов хранения. Одной из их особенностей является наличие автоматизированной системы контроля всей номенклатуры объектов хранения, в том числе и при их перемещении и транспортировке», – говорится в релизе.




Сообщается, что «производственно-логистический комплекс "Нара" представляет собой современную базу хранения и распределения различных видов военного имущества – от саперных лопаток до газотурбинных танковых двигателей». Это – крупный логистический центр по приему, хранению, содержанию и распределению различных армейских грузов.

Центр «отличает удобное расположение, транспортная доступность, наличие современных средств погрузки и разгрузки, а также возможность подготовки любых материалов к перевозке комплектами, пакетами или контейнерами», рассказали в ведомстве.



Комплекс разместился на площади 82 гектара в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Он «состоит из нескольких крупных зон: административно-хозяйственной, складской, жилой и зоны хранения военной техники», добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 18

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  1. Арчиках Сегодня, 15:00
    Тогда надо охрану периметра, организовать на основе предыдущей статьи - "Сокол". А то в одном месте, столько добра! Просто жутко становится. А если пожар?! Или маленький Сердюков. Прапорщик сердюков?! am
    Арчиках
    1. pjastolov Сегодня, 15:10
      Прапорщик сердюков?!
      прапорщики это наше достояние, их тоже надо охранять laughing
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 15:22
        На них все держится , их только восстановили.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 15:25
          их только восстановили
          я что-то пропустил? у нас они как были, так и есть recourse
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 15:27
            У нас был период когда их упраздняли.
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 15:29
              У нас был период когда их упраздняли.
              и куда их - в офицеры или старшины переводили?
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 15:30
                На пенсию или в отставку...
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 15:56
                  Дааа, у многих и выслуги не хватало - печально hi
                  pjastolov
                  1. cniza Сегодня, 15:57
                    Давали дослужить.
                    cniza
                    1. pjastolov Сегодня, 15:59
                      Ну хоть так, и то хорошо
                      pjastolov
                      1. cniza Сегодня, 16:03
                        Пришел Шойгу и восстановил институт прапорщиков и многие вернулись.
                        cniza
                    2. pjastolov Сегодня, 16:06
                      Ну не зря его Путин в это время на оборону поставил hi
                      pjastolov
                      1. cniza Сегодня, 16:08
                        Да , она как локомотив подтягивает всю экономику.
                        cniza
  2. Комментарий был удален.
    1. x.andvlad Сегодня, 15:12
      Цитата: МПК105
      Куда катимся..

      Что за вопрос дебильный?
      "дешевый клоун" эту картинку рисовал!
      У любого мало-мальски служившего офицера есть юбилейные награды. Они есть в любой стране и в любых силовых структурах. Какие претензии у Вас к Шойгу? Он на своем месте, и выше своего предшественника на "две головы" по авторитету.
      А "докопаться" можно и до столба, уважаемый.
      x.andvlad
      1. Комментарий был удален.
        1. Околоточный Сегодня, 15:30
          Ох Лёха, Лёха. Шойгу ещё Герой России кстати. А чаво не спросишь за что Героя ему дали? Или ты на сайте только для "засветки", типа "великий критик"? Он создал С НУЛЯ одно из самых способных и подготовленных В МИРЕ служб по ЧС. Эта служба спасла не одну жизнь. Тебе пожелаю того, что бы спас хотя бы одну, а потом своё.... здесь размещал. tongue
          Эксперд ты наш, поддиванный. Поддиванный потому, что как примешь на грудь, так сползаешь с дивана и на умняк тебя прибивает. Ещё раз .. tongue
          Околоточный
        2. x.andvlad Сегодня, 15:36
          Вы поменьше увлекайтесь картинками укропскими.
          А любая медалька всегда чего то, да значит.
          x.andvlad
      2. Околоточный Сегодня, 15:27
        Извиняюсь, хотел вам плюс поставить, а по ошибке "дешёвому" моряку (МПК который) поставил.
        Околоточный
    2. 3officer Сегодня, 15:22
      Куда уж ему до вас!
      3officer
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