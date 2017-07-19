Шойгу проверил ход строительства логистического комплекса в Подмосковье
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства нового производственно-логистического комплекса (ПЛК) «Нара» в Московской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Создаваемые высокотехнологичные автоматизированные производственно-логистические комплексы обеспечат полное и бесперебойное обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации материально-техническими ресурсами. Данные комплексы также позволят оптимизировать расходы Министерства обороны на содержание и эксплуатацию объектов хранения. Одной из их особенностей является наличие автоматизированной системы контроля всей номенклатуры объектов хранения, в том числе и при их перемещении и транспортировке», – говорится в релизе.
Сообщается, что «производственно-логистический комплекс "Нара" представляет собой современную базу хранения и распределения различных видов военного имущества – от саперных лопаток до газотурбинных танковых двигателей». Это – крупный логистический центр по приему, хранению, содержанию и распределению различных армейских грузов.
Центр «отличает удобное расположение, транспортная доступность, наличие современных средств погрузки и разгрузки, а также возможность подготовки любых материалов к перевозке комплектами, пакетами или контейнерами», рассказали в ведомстве.
Комплекс разместился на площади 82 гектара в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Он «состоит из нескольких крупных зон: административно-хозяйственной, складской, жилой и зоны хранения военной техники», добавили в пресс-службе.
«Создаваемые высокотехнологичные автоматизированные производственно-логистические комплексы обеспечат полное и бесперебойное обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации материально-техническими ресурсами. Данные комплексы также позволят оптимизировать расходы Министерства обороны на содержание и эксплуатацию объектов хранения. Одной из их особенностей является наличие автоматизированной системы контроля всей номенклатуры объектов хранения, в том числе и при их перемещении и транспортировке», – говорится в релизе.
Сообщается, что «производственно-логистический комплекс "Нара" представляет собой современную базу хранения и распределения различных видов военного имущества – от саперных лопаток до газотурбинных танковых двигателей». Это – крупный логистический центр по приему, хранению, содержанию и распределению различных армейских грузов.
Центр «отличает удобное расположение, транспортная доступность, наличие современных средств погрузки и разгрузки, а также возможность подготовки любых материалов к перевозке комплектами, пакетами или контейнерами», рассказали в ведомстве.
Комплекс разместился на площади 82 гектара в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Он «состоит из нескольких крупных зон: административно-хозяйственной, складской, жилой и зоны хранения военной техники», добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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