ЛНР: Двое бойцов ВСУ подорвались на мине

17 июля, проводя инженерную разведку местности в районе населенного пункта Крымское, подорвались на установленном ранее минно-взрывном заграждении двое военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины

Данный факт тщательно скрывается от вышестоящего командования

За шесть месяцев текущего года инженерно-саперным подразделением Министерства осуществлено 179 выездов на разминирование, отработано 430 заявок

Выявлено и обезврежено 377 единиц взрывоопасных предметов, обследовано 1650 гектаров территорий

В результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами, игнорирования знаков о минной опасности или нахождения в непосредственной близости от зоны ведения боевых действий с начала года погибло девять человек, 40 пострадало

Двое украинских военных подорвались на мине, установленной ранее киевскими силовиками в районе населенного пункта Крымское. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.− рассказал Марочко -В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.В тоже время сотрудниками инженерно-саперного подразделения МЧС ЛНР за шесть месяцев текущего года разминировано более 1,6 тыс. гектаров территории Республики, выявивлено 377 единиц взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Центре пропаганды Министерства.- отметили в МЧС. -- добавили в МЧС ЛНР