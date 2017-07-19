17:03 19 июля

ЛНР: Двое бойцов ВСУ подорвались на мине

Двое украинских военных подорвались на мине, установленной ранее киевскими силовиками в районе населенного пункта Крымское. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

17 июля, проводя инженерную разведку местности в районе населенного пункта Крымское, подорвались на установленном ранее минно-взрывном заграждении двое военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины
− рассказал Марочко -
Данный факт тщательно скрывается от вышестоящего командования


ЛНР: Двое бойцов ВСУ подорвались на мине



В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

В тоже время сотрудниками инженерно-саперного подразделения МЧС ЛНР за шесть месяцев текущего года разминировано более 1,6 тыс. гектаров территории Республики, выявивлено 377 единиц взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Центре пропаганды Министерства.

За шесть месяцев текущего года инженерно-саперным подразделением Министерства осуществлено 179 выездов на разминирование, отработано 430 заявок
- отметили в МЧС. -
Выявлено и обезврежено 377 единиц взрывоопасных предметов, обследовано 1650 гектаров территорий


В результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами, игнорирования знаков о минной опасности или нахождения в непосредственной близости от зоны ведения боевых действий с начала года погибло девять человек, 40 пострадало
- добавили в МЧС ЛНР

Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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Комментарии 15

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  1. pjastolov Сегодня, 15:17
    морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.
    так для пополнения людских ресурсов и объявили новый призыв good
    pjastolov
    1. tiredwithall Сегодня, 15:28
      Цитата: pjastolov
      так для пополнения людских ресурсов и объявили новый призыв

      Сначала пополнение, затем разложение и, наконец, небоевые безвозвратные потери.
      tiredwithall
      1. pjastolov Сегодня, 15:30
        небоевые безвозвратные потери.
        правильной дорогой идут "товарищи" lol
        pjastolov
    2. cniza Сегодня, 15:29
      Война требует новой пищи...
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 15:54
        Война требует новой пищи...
        и не только
        pjastolov
  2. МПК105 Сегодня, 15:18
    Вот не повезло мужикам-на своих минах смерть лютую принять...
    МПК105
    1. роман66 Сегодня, 15:26
      что-то нет желания жалеть их. собакам - собачья смерть!
      роман66
      1. pvv113 Сегодня, 15:30
        Вот уж действительно - никакого сострадания
        pvv113
    2. Балу Сегодня, 15:26
      Цитата: МПК105
      Вот не повезло мужикам-на своих минах смерть лютую принять..

      Если Бог есть, он воздал по заслугам рабам своим
      Балу
  3. Злой 55 Сегодня, 15:24
    Петенькину бы резиденцию ПФМками засеять..Вот то была бы зрада..Скольких бы хероев сразу хунта в инвалиды перевела..
    Злой 55
  4. максим1987 Сегодня, 15:25
    Блин, а у нас около дома вчера кошку сбили. Хватит загромождать сайт мелочами. Очень жаль, кошку
    максим1987
  5. Толстоевский Сегодня, 15:39
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
    1. bulldog Сегодня, 15:57
      Перестаньте писать украинофобские писульки. Во-первых, нельзя скатываться до выяснения отношений между братскими народами. Во-вторых, все войны есть концентрированная экономика. В третьих, если гибнет украинский рабочий, пусть запутавшийся во лжи - это радовать не может.
      Есть высшая прослойка, в массе своей спекулятивный торговый и прочий капитал. Есть служащие им элиты политического, информационного и иного плана. Есть интересы зарубежного спекулятивного торгового и прочего капитала. А есть пара украинских парней, которые учились на токарей каких-нибудь, потом будучи жертвой пропаганды умерли на фронте не с той стороны. Были бы нацбатовцы - вопросов нет, туда им и дорога. А тут обычное ВС Украины, не факт даже что по убеждениям оказались там.
      bulldog
      1. максим1987 Сегодня, 16:04
        а торты в виде русских младенцев и компот из "русской крови" тоже
        Цитата: bulldog
        украинский рабочий, пусть запутавшийся во лжи
        делает?
        максим1987
  6. komrad buh Сегодня, 16:16
    Этих не жалко, а вот земельку еще не один год чистить будут
    komrad buh
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