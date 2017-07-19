17:03 19 июля

ВКС РФ активно применяют станции радиоэлектронного подавления на юге Сирии

Советник первого заместителя генерального директора концерна радиоэлектронные технологии (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Михеев заявил, что российские истребители Су-30СМ активно применяют станции радиоэлектронного подавления на юге Сирии, передает ТАСС .

Истребители Су-30СМ активно применяют комплексы САП-518. Это на сегодняшний день самый передовой комплекс радиоэлектронного подавления, это, скажем так, "Хибины" в несколько более модернизированном виде. Станция в том числе активно применяется и в Сирии
- сказал Михеев на МАКС-2017.

ВКС РФ активно применяют станции радиоэлектронного подавления на юге Сирии



В свою очередь заместитель генерального директора по НИОКР техники РЭБ и инновациям - генеральный конструктор КРЭТ Юрий Маевский отметил, что специалисты предприятия учитывают не только опыт применения такой техники российскими военными в Сирии.

Что касается боевого применения, наши средства показали достаточно высокую эффективность
- подчеркнул Маевский.

Как сообщается, в течение 2017 года Минобороны получит 15 комплектов модернизированных станций активных помех САП-518СМ, предназначенных для оснащения многоцелевых истребителей Су-30СМ. Церемония передачи первого комплекта прошла на авиасалоне МАКС-2017.

Станция активных помех САП-518 предназначена для индивидуальной радиоэлектронной защиты самолетов от поражения зенитными и авиационными управляемыми ракетами. Наряду со станцией групповой защиты САП-14, станцией радиотехнической разведки и рядом обеспечивающих подсистем включается в состав бортового комплекса радиоэлектронного противодействия «Хибины».

Использованы фотографии: https://aviaforum.ru/
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Комментарии 10

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  1. Bronevick Сегодня, 15:48
    А если скажем Оса будет стрелять по оптическому каналу, то эти Хибины бесполезны?
    Bronevick
    1. Zubr Сегодня, 15:59
      Оптический канал, обеспечивается тоже радиосвязью на определённых частотах. Дать в эфир белый шум на эти частоты большого труда не составит.
      Zubr
  2. opus Сегодня, 15:53
    Истребители Су-30СМ активно применяют комплексы САП-518. Это на сегодняшний день самый передовой комплекс радиоэлектронного подавления, это, скажем так, "Хибины" в несколько более модернизированном виде. Станция в том числе активно применяется и в Сирии
    сказал Михеев на МАКС-2017
    what
    против кого (в Сирии)? (Апосля того случая СУ-24 и Турция)

    САП - 518 предназначена для индивидуальной защиты самолетов типа Су-30 от поражения зенитными и авиационными ракетными комплексами, путем обнаружения факта угроз и противодействия атакующим средствам.

    Относится к классу DRFM (Digital Radio-Frequency Memory, цифровое запоминание радиочастот)
    у бармалеев РЛС и ЗУР с РЛ ГСН нет. или?

    САП-518 работает в диапазоне 2-18 ГГц и размещается в двух подвесных контейнерах, которые устанавливаются на концах крыльев самолета. В одном контейнере находится приемник (для определения частоты излучающего сигнала), во втором – передатчик (для формирования ответного сигнала помехи)
    opus
    1. тол100в Сегодня, 16:19
      Ничего хорошего нет, штаты "срисуют" сигнатуры и будут создавать противодействие. Так что эволюционный путь систем "защита - нападение" , прекращаться не будет!
      тол100в
  3. Zubr Сегодня, 15:53
    Вообще, меня наш КРЭТ с каждым разом всё больше радует своими наработками. Дай вам бог мужики, что бы не одна буржуйская микросхема не выдержала и никакие экраны вас не остановили ! drinks soldier
    Zubr
  4. Zaurbek Сегодня, 16:21
    Цитата: Zubr
    Оптический канал, обеспечивается тоже радиосвязью на определённых частотах. Дать в эфир белый шум на эти частоты большого труда не составит.

    Что то новое..Какой радиосвязью пользуется Оптическая и ИК головка самонаведения (Слово самонаведение говорит само за себя)
    Zaurbek
    1. nikita74 Сегодня, 16:34
      Головка самонаведения. (ГСН) — автоматическое измерительное устройство, устанавливаемое на самонаводящихся ракетах и предназначенное для выделения цели на окружающем фоне и измерения параметров относительного движения ракеты и цели, используемых для формирования команд управления ракетой. ГСН воспринимают энергию, излучённую или отражённую целью. Могут использоваться различные виды излучения: радиоизлучение, оптическое (в том числе тепловое), акустическое. В зависимости от местоположения источника энергии различают пассивные, полуактивные и активные ГСН.
      nikita74
      1. Zaurbek Сегодня, 16:37
        А теперь в определении ОпГСН найдите слово радиоволны и как их подавить средством постановки радиопомех...
        Zaurbek
        1. opus Сегодня, 16:59
          Цитата: Zaurbek
          и как их подавить средством постановки радиопомех...

          помехи САП - 518 ставит КОПМЛЕКСАМ ( в первую очередь) , Т.е. БРЛС( или РЛС),
          потому как в характеристиках
          Цитата: Zaurbek
          ОпГСН найдите
          ДАЛЬНОСТЬ ЗАХВАТА ЦЕЛИ




          В принципе и ИК и Оп и РЛ - всё это электромагнитные волны.
          посему "давить" надо ЭМВ( а не только узким её диапазоном РВ)
          Пассивные то же
          opus
  5. Lesorub Сегодня, 16:57
    Наверное хороший этот комплекс, неоднократно вижу заголовки по "Хибинам" - реклама что ли ! ))
    Lesorub
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