ВКС РФ активно применяют станции радиоэлектронного подавления на юге Сирии

Истребители Су-30СМ активно применяют комплексы САП-518. Это на сегодняшний день самый передовой комплекс радиоэлектронного подавления, это, скажем так, "Хибины" в несколько более модернизированном виде. Станция в том числе активно применяется и в Сирии

Что касается боевого применения, наши средства показали достаточно высокую эффективность