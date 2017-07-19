ВКС РФ активно применяют станции радиоэлектронного подавления на юге Сирии
Советник первого заместителя генерального директора концерна радиоэлектронные технологии (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Михеев заявил, что российские истребители Су-30СМ активно применяют станции радиоэлектронного подавления на юге Сирии, передает ТАСС .
В свою очередь заместитель генерального директора по НИОКР техники РЭБ и инновациям - генеральный конструктор КРЭТ Юрий Маевский отметил, что специалисты предприятия учитывают не только опыт применения такой техники российскими военными в Сирии.
Как сообщается, в течение 2017 года Минобороны получит 15 комплектов модернизированных станций активных помех САП-518СМ, предназначенных для оснащения многоцелевых истребителей Су-30СМ. Церемония передачи первого комплекта прошла на авиасалоне МАКС-2017.
Станция активных помех САП-518 предназначена для индивидуальной радиоэлектронной защиты самолетов от поражения зенитными и авиационными управляемыми ракетами. Наряду со станцией групповой защиты САП-14, станцией радиотехнической разведки и рядом обеспечивающих подсистем включается в состав бортового комплекса радиоэлектронного противодействия «Хибины».
Истребители Су-30СМ активно применяют комплексы САП-518. Это на сегодняшний день самый передовой комплекс радиоэлектронного подавления, это, скажем так, "Хибины" в несколько более модернизированном виде. Станция в том числе активно применяется и в Сирии- сказал Михеев на МАКС-2017.
В свою очередь заместитель генерального директора по НИОКР техники РЭБ и инновациям - генеральный конструктор КРЭТ Юрий Маевский отметил, что специалисты предприятия учитывают не только опыт применения такой техники российскими военными в Сирии.
Что касается боевого применения, наши средства показали достаточно высокую эффективность- подчеркнул Маевский.
Как сообщается, в течение 2017 года Минобороны получит 15 комплектов модернизированных станций активных помех САП-518СМ, предназначенных для оснащения многоцелевых истребителей Су-30СМ. Церемония передачи первого комплекта прошла на авиасалоне МАКС-2017.
Станция активных помех САП-518 предназначена для индивидуальной радиоэлектронной защиты самолетов от поражения зенитными и авиационными управляемыми ракетами. Наряду со станцией групповой защиты САП-14, станцией радиотехнической разведки и рядом обеспечивающих подсистем включается в состав бортового комплекса радиоэлектронного противодействия «Хибины».
Использованы фотографии: https://aviaforum.ru/
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