19:19 19 июля

В Харькове решили добавить в оперу «Мазепа» любимую песню Бандеры

По случаю 330-летия прихода к гетманской власти Ивана Мазепы в Харькове решили перевести оперу Чайковского «Мазепа» на украинский язык, добавив в произведение любимую песню Степана Бандеры.

Поскольку опера Чайковского написана на пушкинский сюжет, где Мазепа выставлен предателем и лицемером, в музыкальное произведение решили внести коррективы, передает RT .

В Харькове решили добавить в оперу «Мазепа» любимую песню Бандеры



В частности, планируется, подготовить новую партитуру, которая отражает современный взгляд на гетмана и исторические события. Для этого из старой партитуры выбросили третий акт и перевели текст Пушкина на украинский язык, сообщила музыкальный критик Любовь Морозова, отметив, что «в мире уже давно оперы не переводят – все ставят в оригинале».

Кроме того, в начале и в конце оперы решено вставить любимую песню Степана Бандеры «Черная пашня изоранная».

К чему она там? Какое отношение Бандера имеет к Мазепе? Сцена в конце: на заднем плане казнят Кочубея, на переднем плане стоит его дочь, улыбаясь поет молитву, а на экране идут в это время фотографии небесной сотни и воинов АТО. Эта постановка, пожалуй, должна была вызвать усиленное чувство патриотизма, а на самом деле дала обратный эффект
– считает Морозова.

Отметим, за последнее время это уже первый случай, когда украинские деятели «адаптируют» к местным условиям те или иные достижения цивилизации. Так, ранее депутат Верховной рады Украины Глеб Загорий заявил, что Wi-Fi и GPS появились благодаря «украинскому таланту», к каковым он причислил голливудскую актрису и изобретательницу Хеди Ламарр.

В январе бывший нардеп, брат бывшего президента Украины Петр Ющенко, называющий себя историком, заявил, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке, а Диоген якобы даже советовал использовать его в качестве государственного.

Использованы фотографии: http://kharkivoda.gov.ua/ru
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Комментарии 33

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  1. cniza Сегодня, 18:32
    В январе бывший нардеп, брат бывшего президента Украины Петр Ющенко, называющий себя историком, заявил, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке, а Диоген якобы даже советовал использовать его в качестве государственного.


    Все таки пора их обратно на Венеру отправлять , погостили на Земле и будет.
    cniza
    1. Смог Сегодня, 18:42
      Цитата: cniza
      пора их обратно на Венеру отправлять

      Так они вроде с Альтаира? а Венера близко, вдруг Илон Маск туда долетит?
      Смог
      1. Стропорез Сегодня, 18:53
        Цитата: Смог
        Так они вроде с Альтаира?

        Стропорез
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:54
        Цитата: Смог
        Цитата: cniza
        пора их обратно на Венеру отправлять

        Так они вроде с Альтаира? а Венера близко, вдруг Илон Маск туда долетит?

        Никто не знает кто такие украинцы, только мы русские знаем и молчим...)))))
        ОТДЕЛ
        1. Смог Сегодня, 18:56
          Цитата: ОТДЕЛ
          кто такие украинцы, только мы русские знаем и молчим...)))))

          Виталий! Это страшная военная тайна!!!!!! laughing
          Смог
    2. сибиралт Сегодня, 18:44
      Кусочек оперы на украинском послушать можно, но в какой - нибудь юмористической передаче. laughing
      сибиралт
      1. Егоза Сегодня, 19:11
        Цитата: сибиралт
        Кусочек оперы на украинском послушать можно, но в какой - нибудь юмористической передаче.

        Не, вот Наталка-Полтавка, хорошая опера, как раз подтверждает наш суржик, и все понятно. А "Тарас Бульба"! Класс, но не подходит под нынешние реалии. Мы, конечно, и Гоголя в украинцы записали, но вот в опере хор поет "Бей поляков!" ....ни в одном театре она не идет нынче wassat
        Егоза
      2. Татьяна Сегодня, 19:14
        сибиралт
        Кусочек оперы на украинском послушать можно, но в какой - нибудь юмористической передаче. laughing
        А я бы всё посмотрела! Разве потом такое когда-нибудь увидишь в приличном обществе! Всё это крысино-шущарное потом обязательно пройдёт. Прижиться в человечестве для украинско-бандеровского нацизма-фашизма почвы нет!
        Гитлер "поимел" бандеровцев для ведения войны ВМВ - но никаких планов на их существование после подле себя ни Гитлер ни немцы даже и не строили!

        Татьяна
      3. Стропорез Сегодня, 19:16
        Цитата: сибиралт
        Кусочек оперы на украинском послушать можно, но в какой - нибудь юмористической передаче. laughing

        "доткни пан,доткни пан"- пела сопрано паночка laughing laughing laughing
        Стропорез
    3. pjastolov Сегодня, 18:53
      Виктор, я таки не понял -
      Пётр Ильи́ч Чайко́вский (25 апреля [7 мая] 1840, пос. Воткинск, Вятская губерния — 25 октября [6 ноября] 1893, Санкт-Петербург) — русский композитор, педагог, дирижёр и музыкальный критик.
      опера Чайковского написана на пушкинский сюжет,
      про Пушкина не буду выдержку делоть - так цеж москали? как пропустили? lol
      pjastolov
      1. Егоза Сегодня, 19:00
        Цитата: pjastolov
        так цеж москали? как пропустили?

        Здесь Чайковский и Достоевский признаны украинцами! Ага! Вот фамилия Чайковский откуда произошла? Да от названия лодки у запорожских козаков - "Чайка" и кто поспорит с ТАКИМ аргументами? Так что...".и колесо мы изобрели, и порох..." laughing .
        Егоза
        1. pjastolov Сегодня, 19:17
          ой Егоза, то цез не знав laughing
          pjastolov
    4. Соломон Кейн Сегодня, 18:58
      Парни! К справке, Диоген был конченым алкоголиком и публично занимался онанизмом на площади, так что в укропском духе...
      Соломон Кейн
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:35
    Не хватает в этой постоновке Парошенко, с литров сивухи, и дружиной белочек в вышиванках.
    Изгоняющий либероидов
    1. Владимирец Сегодня, 18:40
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Не хватает в этой постоновке Парошенко, с литров сивухи, и дружиной белочек в вышиванках.

      Чтобы уж совсем приблизится к реалиям и действовать, так сказать, в духе времени надо марш СС ещё добавить. yes А так тема украинства не раскрыта.
      Владимирец
      1. Чёрный Сегодня, 18:46
        В январе бывший нардеп, брат бывшего президента Украины Петр Ющенко, называющий себя историком, заявил, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке, а Диоген якобы даже советовал использовать его в качестве государственного.

        Украинский народ – самый древний и талантливый из всех описанных в мировой Истории. Подарил человечеству Чёрное море и таких великих мужей как Христос, Александр Македонский, Аттила, Петлюра, Бандера, Махно, Мазепа,Чикатило, Порошенко, Яценюк, Янукович, и пресвятая дева Тимошенко. Что до последней – это все же скорей даже не мужик в юбке и с макияжем, и не баба. Это лошадь Пржевальского! Независимость – свобода от Москвы с полной зависимостью от США, Европы, ОБСЕ, МВФ, в общем от всего остального мира.. И только глупым москалям , тупо возражающим против такого своего встраивания в европейскую цивилизацию, это невдомек! Москва – столица мирового Зла. Так ещё сам Рейган сказал. laughing ......кстати, говорят, что в гробнице Тутанхамона нашли шмат сала завёрнутый в рушник laughing
        Чёрный
    2. Балу Сегодня, 18:46
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Не хватает в этой постоновке Парошенко,


      А что, для мадам Максаковой роли не нашлось? Надо было еще и сцену убийства вороненкова в шароварах и вышиванке вставить good
      Балу
    3. soroKING Сегодня, 19:19
      https://youtu.be/-xZZ41c1Ifo
      а вот и он
      soroKING
  3. reservist Сегодня, 18:36
    ... и перевели текст Пушкина на украинский язык ...

    Опять ?!
    reservist
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:48
      reservist
      Опять ?!
      Да!!!Убейтесь в хохоте кляти москали! laughing

      wassat laughing
      Наблюдатель2014
  4. 30 вис Сегодня, 18:40
    Ох .уж эти Дрэвни ук-ры .. ! Исключительные и ...ты !
    30 вис
  5. iliitchitch Сегодня, 18:42
    У-у-у . У-У-У , как всё плохо-то . recourse . "Авангардизьм-декаденство" какое-то в одном флаконе . Хрущёв таких пид..сами называл . И правильно делал .
    Они там с 01.01.2018г. чего-то сделать хотят ? Доживут ли , болезные , до даты заветной ?
    iliitchitch
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:58
      Цитата: iliitchitch
      У-у-у . У-У-У , как всё плохо-то . recourse . "Авангардизьм-декаденство" какое-то в одном флаконе . Хрущёв таких пид..сами называл . И правильно делал .
      Они там с 01.01.2018г. чего-то сделать хотят ? Доживут ли , болезные , до даты заветной ?

      Я что то тоже сомневаюсь..! Тут еще Захарченко объявил , о создании Малороссии
      ОТДЕЛ
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:42
    В древних мифах написано, что миллионы лет назад в нашу Солнечную систему залетела планета с названием сало wassat , вернее -ее обьедки wassat и как только планета была сьедена населением, то команда на ковре -салолете высадилась на Землю, и принимать массово поедать динозавров! Так на Земле закончилась эра динозавров, и начался дур-дом sad
    Изгоняющий либероидов
    1. Балу Сегодня, 18:51
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Так на Земле закончилась эра динозавров, и начался дур-дом


      Дурдом на отдельной территории, или я что-то пропустил? Вмешались древние греки и сказали украм: а слабо вам выкопать море, мы вам сала дадим. Кончилось сало, бросили украинцы копать море, прогнали греков и пошли искать сало дальше. Пошел дождь, так образовалось черное море.
      laughing
      Балу
  7. Horst78 Сегодня, 18:44
    Не в тему, но нашел. Смотреть до конца.
    Horst78
  8. anjey Сегодня, 18:44
    Кроме того, в начале и в конце оперы решено вставить любимую песню Степана Бандеры «Черная пашня изоранная».
    а главному герою в обязаловку спивати писню " ихал я раз лисом от бандеры -яка курва крала автомат"....
    anjey
  9. Черный_Ватник Сегодня, 18:47
    Смешно наблюдать, как перед бандерой пытаются выслужиться люди из тех регионов, на которые этой самой бандере было до фонаря) Читал в сети, что даже бандерлоги со Львова уже над ними посмеиваются)
    Черный_Ватник
  10. demo Сегодня, 18:50
    Тихо шифером шурша
    Крыша едет, не спеша.

    Насколько мне понятно, оперу ходят смотреть и слушать в основном далекие от АТО люди.
    АТО-шники скорее в кабак пойдут.
    Значит патриотизм будут поднимать у гнилой интеллигенции.
    Значит, не надежная она, интеллигенция.


    Куда отправлять лечиться такое количество повернутых, после того, как все закончится?
    demo
  11. Сергей-8848 Сегодня, 18:57
    Эти показательные бредни (с протоукрами, египто- и греко-украинцами) надо обязательно документально фиксировать! Чтобы потом предъявлять народу той самой Украины в доказателство того, какому жлобью и прохиндеям они продались. Ну должно же когда-нибудь наступить отторжение от вранья, как и от 15 кг самого вкусного сала, сожранного враз.
    P.S. Впрочем, знают они всё давно и всегда. Но - моя хата именно там...
    Сергей-8848
  12. siemens7774 Сегодня, 18:59
    Бандера Степан Андреевич - он же Штефан Андрианович - офицер австро-венгерской империи.Начинал работать при штабе генерала Гофмана.Заходим в архив австро-венгерской империи и делаем на него запрос.Если распечатать,придётся платить.А так и почитать можно бесплатно.Можно и в Бундесархив.Но там сведения только с 1934 года,в разделе Абвер.
    siemens7774
  13. Егоза Сегодня, 19:07
    А меня умиляет эта дама-критик! Она считает, что за год-полтора нужно было заказать у композитора новую оперу, где бы Мазепа был харизматичным, благородным и т.д. А-у! Мадам! Где Вы увидели композиторов в нынешней Украине? Да еще такой, чтоб мог оперу написать?И в старые времена были раз-два и обчелся, а теперь и подавно НЕТУТИ! tongue
    Егоза
  14. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:15
    Вообще, есть одна большая недороботка -имя Иван -оно не укроинское, да и фамилия его так себе wassat В свете современной реалий укроины сей гетманн должен зваться Микола Мазепенко am wassat
    Изгоняющий либероидов
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