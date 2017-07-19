В Харькове решили добавить в оперу «Мазепа» любимую песню Бандеры

К чему она там? Какое отношение Бандера имеет к Мазепе? Сцена в конце: на заднем плане казнят Кочубея, на переднем плане стоит его дочь, улыбаясь поет молитву, а на экране идут в это время фотографии небесной сотни и воинов АТО. Эта постановка, пожалуй, должна была вызвать усиленное чувство патриотизма, а на самом деле дала обратный эффект

По случаю 330-летия прихода к гетманской власти Ивана Мазепы в Харькове решили перевести оперу Чайковского «Мазепа» на украинский язык, добавив в произведение любимую песню Степана Бандеры.Поскольку опера Чайковского написана на пушкинский сюжет, где Мазепа выставлен предателем и лицемером, в музыкальное произведение решили внести коррективы, передает RT В частности, планируется, подготовить новую партитуру, которая отражает современный взгляд на гетмана и исторические события. Для этого из старой партитуры выбросили третий акт и перевели текст Пушкина на украинский язык, сообщила музыкальный критик Любовь Морозова, отметив, что «в мире уже давно оперы не переводят – все ставят в оригинале».Кроме того, в начале и в конце оперы решено вставить любимую песню Степана Бандеры «Черная пашня изоранная».– считает Морозова.Отметим, за последнее время это уже первый случай, когда украинские деятели «адаптируют» к местным условиям те или иные достижения цивилизации. Так, ранее депутат Верховной рады Украины Глеб Загорий заявил, что Wi-Fi и GPS появились благодаря «украинскому таланту», к каковым он причислил голливудскую актрису и изобретательницу Хеди Ламарр.В январе бывший нардеп, брат бывшего президента Украины Петр Ющенко, называющий себя историком, заявил, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке, а Диоген якобы даже советовал использовать его в качестве государственного.