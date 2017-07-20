Washington Post: Путин победил в Сирии
Американское издание The Washington Post комментирует решение президента США Дональда Трампа по Сирии. В издании утверждается, что Трамп свернул программу поддержки так называемой «умеренной оппозиции» в Сирии. WP особо отмечает, что такого решения от США всё последнее время добивалась Россия, из чего тут же делается вывод: «Трамп сделал приятное Путину».
Из материала:
В материале утверждается, что Трамп принял такое решение после консультаций с директором ЦРУ Майком Помпео и советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером. Причём особо подчёркивается, что решение принималось за месяц «до встречи с Путиным».
В издании цитируется некий «высокопоставленный» анонимный источник, заявивший буквально следующее:
А это заявление, которое сделал старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Чарльз Листер:
Такое заявление подтверждает тот факт, что «ростки» так называемой умеренной оппозиции, взявшейся за оружие в Сирии, пробились из почвы явно не без поддержки из-за океана.
На этом фоне в США высказывают предположения о том, что президент России Владимир Путин пошёл в отношении США на некие ответные уступки.
Из материала:
Решение закрыть программу фактически признаёт ограниченные возможности Вашингтона для использования рычагов (в Сирии), а также отсутствие желания свергать Асада.
В материале утверждается, что Трамп принял такое решение после консультаций с директором ЦРУ Майком Помпео и советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером. Причём особо подчёркивается, что решение принималось за месяц «до встречи с Путиным».
В издании цитируется некий «высокопоставленный» анонимный источник, заявивший буквально следующее:
Это судьбоносное решение. Путин победил в Сирии.
А это заявление, которое сделал старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Чарльз Листер:
Умеренная оппозиция становится всё более уязвимой. Это из-за нас. Мы буквально режем её на корню.
Такое заявление подтверждает тот факт, что «ростки» так называемой умеренной оппозиции, взявшейся за оружие в Сирии, пробились из почвы явно не без поддержки из-за океана.
На этом фоне в США высказывают предположения о том, что президент России Владимир Путин пошёл в отношении США на некие ответные уступки.
Использованы фотографии: RT
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