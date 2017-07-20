Washington Post: Путин победил в Сирии

Решение закрыть программу фактически признаёт ограниченные возможности Вашингтона для использования рычагов (в Сирии), а также отсутствие желания свергать Асада.

Это судьбоносное решение. Путин победил в Сирии.

Умеренная оппозиция становится всё более уязвимой. Это из-за нас. Мы буквально режем её на корню.