07:26 20 июля

Washington Post: Путин победил в Сирии

Американское издание The Washington Post комментирует решение президента США Дональда Трампа по Сирии. В издании утверждается, что Трамп свернул программу поддержки так называемой «умеренной оппозиции» в Сирии. WP особо отмечает, что такого решения от США всё последнее время добивалась Россия, из чего тут же делается вывод: «Трамп сделал приятное Путину».

Из материала:
Решение закрыть программу фактически признаёт ограниченные возможности Вашингтона для использования рычагов (в Сирии), а также отсутствие желания свергать Асада.


Washington Post: Путин победил в Сирии



В материале утверждается, что Трамп принял такое решение после консультаций с директором ЦРУ Майком Помпео и советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером. Причём особо подчёркивается, что решение принималось за месяц «до встречи с Путиным».

В издании цитируется некий «высокопоставленный» анонимный источник, заявивший буквально следующее:
Это судьбоносное решение. Путин победил в Сирии.


А это заявление, которое сделал старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Чарльз Листер:
Умеренная оппозиция становится всё более уязвимой. Это из-за нас. Мы буквально режем её на корню.


Такое заявление подтверждает тот факт, что «ростки» так называемой умеренной оппозиции, взявшейся за оружие в Сирии, пробились из почвы явно не без поддержки из-за океана.

На этом фоне в США высказывают предположения о том, что президент России Владимир Путин пошёл в отношении США на некие ответные уступки.

Использованы фотографии: RT
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:15
    Хвалит нас враг -значит, или мы что-то не так сделали, или нам специально пудрят мозги, чтобы мы расслабились и накосячили.
    Изгоняющий либероидов
    1. Teberii Сегодня, 06:18
      Не хвалит зубы заговаривает.
      Teberii
    2. Чёрный Сегодня, 06:19
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Хвалит нас враг -значит, или мы что-то не так сделали, или нам специально пудрят мозги, чтобы мы расслабились и накосячили.

      Согласен. Есть такая пословица : "Притворная лесть хуже полыни".
      Чёрный
    3. soroKING Сегодня, 06:20
      да да сфинктер должен быть всегда напряжён! не расслабляться! wassat
      soroKING
    4. midivan Сегодня, 06:35
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Хвалит нас враг -значит, или мы что-то не так сделали, или нам специально пудрят мозги, чтобы мы расслабились и накосячили.

      Чет я не заметил похвалы, и как думается сворачивают скорей всего - не в коня корм-, смысла видимо нет поддерживать, да и частенько проскакивает что эти оппозиционеры по тихой переходят на сторону Асада,- почему? Видимо наши "Замполиты" работу свою знают, там и с населением работают и с умеренными, американцы видят это дело и виды их не устраивают так как оружие переходит вместе с подопечными на сторону врага, к этому прибавить моральный упадок думаю тоже можно, а так же устали бегать по пескам от наших ВВС и просвета не видно с такими друзьями как Игил.
      midivan
      1. Ныробский Сегодня, 06:45
        Цитата: midivan
        Чет я не заметил похвалы, и как думается сворачивают скорей всего - не в коня корм-, смысла видимо нет поддерживать

        Американцы просто переключаются на реализацию проекта по созданию независимого Курдистана, после чего все, что связано с Сирией, теряет значение т.к. Курдистан станет шлагбаумом на пути всех энергопотоков, из- за которых собственно говоря и затевалось свержение Асада.
        Ныробский
        1. midivan Сегодня, 06:54
          Цитата: Ныробский
          Курдистан станет шлагбаумом на пути всех энергопотоков, из- за которых собственно говоря и затевалось свержение Асада
          А это нас устраивает вроде, нет разве? Пусть там нефть малость полежит, рынок поспокойней будет smile
          midivan
        2. devis Сегодня, 07:18
          Цитата: Ныробский
          Курдистан станет шлагбаумом на пути всех энергопотоков, из- за которых собственно говоря и затевалось свержение Асада.

          Может как раз на оборот?Если Курдистан будет про американским и будет исполнена мечта о трубе,Катар Европа.? Асад был против.
          Не зависимый Курдистан! Смеются даже ёжики. американцы им сразу впарят,защиту от турков.Независимость?
          devis
    5. Gorjelin Сегодня, 06:49
      или нам специально пудрят мозги

      Боюсь, не нам адресовано от WP. Просто очередной раз пинают Трампа, внутриполитическая борьба...
      Gorjelin
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 06:16
    Русские всегда побеждают.Не начиная,а заканчивая войны.
    ВЕРЕСК
  3. Logall Сегодня, 06:19
    [/quote]На этом фоне в США высказывают предположения о том, что президент России Владимир Путин пошёл в отношении США на некие ответные уступки.[quote]

    Опять облигаций закупили? Себе, детям, друзьям...
    Logall
  4. Мар.Тира Сегодня, 06:19
    Не надо иллюзий!Идёт переориентация на новые силы,способные воевать с войсками САА,"Друзья Сирии",и ИГил,уже использованный материал.
    Мар.Тира
  5. Prjanik Сегодня, 06:27
    Трамп-то будет подальновиднее многих. laughing
    Prjanik
  6. Atlant-1164 Сегодня, 06:39
    и не только в Сирии. а Крым? а Донбасс?и это думаю только начало.. возрождения Великой Страны.
    Atlant-1164
    1. Prjanik Сегодня, 07:14
      Дай Бог! Вот жду премьеры "Крыма", в сентябре как раз там буду, надо будет наведаться по случаю в Мангуп-Кале good
      Prjanik
  7. винипух Сегодня, 06:43
    Трамп превращается в Обаму (
    винипух
  8. Горный стрелок Сегодня, 06:57
    Думаю, эта гнилая "умеренная оппозиция" просто помойка, и не смотря ни на какую поддержку - не показала себя серьезной силой. Прагматичные американцы захотели изобразить хорошую мину при плохой игре, и чего то наиграть, имея на руках "пару" против Российского "покера". Типа, мы вам - уступки, а вы нам? А поглядим... На ваше поведение. wassat
    Горный стрелок
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