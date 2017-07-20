В Гаити решили восстановить ранее распущенную армию

Правительство одной из беднейших стран мира – Гаити – решило начать процесс восстановления армии. Напомним, что после целой череды военных переворотов, которые буквально сотрясали Гаити в конце 80-х (пять переворотов за два года – 1988 и 1989), в стране начало расти недовольство по отношению к армейскому руководству. В тому времени высокие армейские чины оказались замешены в коррупционных скандалах и «крышевании» наркоторговли. Росло недовольство и в стане самой армии – в первую очередь со стороны рядового и сержантского состава, а также со стороны младших офицеров.Ухудшающаяся правовая обстановка вокруг вооружённых сил Гаити привела к тому, что в 1995 году правительством было принято решение распустить армию. Её место в стране занял миротворческий контингент из США, Франции, Чили, Канады и некоторых других государств. Контингент действует и по сей день в рамках программы ООН. Миротворческому континенту в поддержании порядка, как могла, пыталась помогать национальная полиция – около 15 тыс. человек.Гаитянские СМИ сообщают о том, что более чем через 20 лет после роспуска ВС Гаити, армия начнёт восстановление.На первом этапе в армию планируется призвать всего 500 человек (население Гаити составляет около 10,5 млн человек). Призывной возраст в от 18 до 25 лет. Министр национальной обороны Гаити (а в государстве при отсутствии армии есть военный министр) заявил, что солдаты ВС Гаити займутся патрулированием границы с Доминиканской Республикой, а также прибрежной зоны. Военнослужащих планируют привлекать к ликвидации последствий стихийных бедствий.