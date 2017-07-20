09:40 20 июля

ЕС: Россия должна дистанцироваться от провозглашения Малороссии

Официальный представитель еврокомиссариата по внешней политике ЕС озвучивает обращение ведомства к Российской Федерации. В обращении заявлено, что российские власти должны дистанцироваться от озвученной главой ДНР Александром Захарченко инициативы по созданию Малороссии. Из заявления европейской внешнеполитической службы (цитата РИА Новости ):

Европейский Союз ожидает, что Россия однозначно дистанцируется от таких заявлений или действий, которые нарушают характер переговоров, в которых она участвует, и активизирует усилия по прекращению конфликта.


Отмечено, что заявления о создании Малороссии «являются провокационными» и противоречащими минским соглашениям. При этом в еврокомиссариате заявлено, что заявление о провозглашении Малороссии сделали «лидеры неподконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей». На самом деле, как известно, провозглашение осуществлял один Александр Захарченко. В ЛНР заявили, что не видят перспектив в такого рода провозглашении.


ЕС: Россия должна дистанцироваться от провозглашения Малороссии


Пресс-служба Кремля уже публиковала заявление о том, что инициатива по созданию Малороссии принадлежит главе ДНР.

Другой вопрос, почему вдруг именно этим вопросом так озаботился ЕС, который легко признал, например, Косово, и который не предпринял никаких мер по гарантированию выполнения минских соглашений украинской стороной? Насколько вообще европейская внешнеполитическая служба уполномочена задавать вопросы по поводу Донбасса в адрес России? Ведь сами же утверждают, что Донбасс – «неотъемлемая часть Украины». С Киева и спросите...





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Комментарии 36

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  1. Zibelew Сегодня, 07:59
    Пресс-служба Кремля уже публиковала заявление о том, что инициатива по созданию Малороссии принадлежит главе ДНР.

    Похоже на игру в хорошего и плохого полицейского.
    Zibelew
    1. Андрей К Сегодня, 08:08
      ...ЕС: Россия должна...

      Вся сучность фразы кроется в первых трёх словах...
      С каких это пор Европейское Сборище стало решать - кому и что Россия должна...
      Не по Сеньке шапчонку себе напялили...
      Андрей К
      1. Чёрный Сегодня, 08:12
        Может им просто Витю уговорить вернуться? Он нерабов пожалеет и как-нибудь спасёт? Только, чтоб батон, сволочи , вернули! Три! ...И страусов! wassat
        Чёрный
      2. cniza Сегодня, 08:14
        Действительно , а чего они так озаботились , поздно ...
        cniza
        1. jjj Сегодня, 08:40
          А так-то грамотно вдруг всплыла новая темка в международных отношениях. И кстати. Фактически из воздуха появился новый предмет для торга
          jjj
          1. stalkerwalker Сегодня, 08:59
            Цитата: jjj
            А так-то грамотно вдруг всплыла новая темка в международных отношениях. И кстати. Фактически из воздуха появился новый предмет для торга

            Захарченко умудрился перефразировать строку из песни "...Если вы не отзовётесь - мы напишем в Спортлото...". Всем ясно, что "минск" буксует, реальных шагов вперёд нет. Может глава ДНР и забегает вперёд, но ход, сделанный им, весьма успешный.
            stalkerwalker
          2. антивирус Сегодня, 09:17
            предметов много-- надо цену вопроса поднимать : "украли 2 магнитофона импортных, 2..." ;а то по мелочи подружиться и сосать опять лапу. Требуем себе ----Венесуэлу+ Никарагуа+ Кубу, бСССР( с Прибалтами и финами)+Афганистан+проход в Индию(???)+Вьетнам+Африка(?) в красную линию.
            антивирус
      3. Балу Сегодня, 08:29
        ЕС: Россия должна дистанцироваться от провозглашения Малороссии

        Россия никому ничего не должна. ЕС должна отойти со своим НАТО на 1000 км от наших границ и убрать со своей территории американские базы, в т.ч. и с крупнейшего аэродрома в Косово. Это уменьшит количество мишеней и благотворно скажется на взаимоотношениях ЕС и России. А то дождетесь, опять казаки будут в Париже гулять с француженками.
        Балу
        1. Scratchy Doll Сегодня, 09:19
          Признать и сразу от этого дистанцироваться. Еще получить обратно свою дипсобственность, Три (или больше) килограмма золотом не полученных спорсменами и инвалидами-паралимпийцами золотых медалей и 5 серебром. Мелочь могут осавить себе.
          Два дивизиона уехавших "обратновроссию" украинских Буков, и все Су-25 ВВСУ чтобы в следующий раз неповадно было.
          список других репараций с ЕС и ассоциированных с ним территорий пока еще составляется...
          Scratchy Doll
      4. ЛукичЪ Сегодня, 08:29
        Цитата: Андрей К
        С каких это пор Европейское Сборище стало решать - кому и что Россия должна...

        тем более петя уже решил
        ЛукичЪ
    2. vovanpain Сегодня, 08:22
      Европейский Союз ожидает, что Россия однозначно дистанцируется от таких заявлений или действий, к

      Я не буду говорить куда вам идти,если вы промолчите про то что нам делать. yes Чего то предлагая,умные люди предлагают что то взамен,неумные-ожидают. feel
      vovanpain
      1. ser-pov Сегодня, 08:36
        [/quote]Официальный представитель еврокомиссариата по внешней политике ЕС[quote]

        С каких это пор , какой то с,раный комиссариат , какой -то ЕС будет говорить, что делать России?
        Опять берега попутали.... Тоже типа "исключительные"?
        ser-pov
      2. pjastolov Сегодня, 08:47
        неумные-ожидают.
        они там уже думают другим местом laughing доброе утро Володя laughing
        pjastolov
        1. vovanpain Сегодня, 09:21
          Цитата: pjastolov
          неумные-ожидают.
          они там уже думают другим местом laughing доброе утро Володя laughing

          Утро Доброе Володя! drinks hi Ну так если мозги на хранение в Вашингтон сдать,думать то чем остаётся. laughing hi
          vovanpain
    3. сибиралт Сегодня, 08:24
      А санкции против России и экспансия НАТО в сторону её границ не провокация? Или у толерантной Европы мозги жиром заплыли? belay
      Уже то прогресс, что Европа реально увидела стороны в переговорах по "миньским угодам" в лице Захарченко, а не России.
      сибиралт
      1. Смог Сегодня, 08:34
        Геи что ли у вас в Европах кончились? Заняться больше нечем? Боролись вы за "права" с е кс меньшинств и за разрешение однопопочных браков, ну и "боритесь". А во взрослые дела лезть нечего.,мы тут как нибудь без школяров.
        А если по серьезному. Как только европа, в частности Германия и Франция активизируют свои усилия по соблюдению куевом Минских соглашений,и он , куев, начнет их выполнять вот тогда и разговор будет. Взрослый и без дураков. А пока, гуляйте дети в стороне.
        Смог
        1. Подрезчик Сегодня, 08:52
          Константин hi , ну как же без этих "школяров"? Они как и их союзник за океаном, одни знают что такое демократия! laughing И считают необходимым учить всех, не думая, что "в каждой избушке свои погремушки". laughing Лаврову работы прибавилось! soldier
          Подрезчик
          1. Смог Сегодня, 09:10
            Цитата: Подрезчик
            Лаврову работы прибавилось!

            Александр! Ты думаешь что теперь после слова Дебилы ему два раза произносить слово на букву Б? Или произносить это слово на сингальском языке?
            Смог
            1. Подрезчик Сегодня, 09:14
              Костя, дорогой, они не на каком языке думаю уже не поймут...ОНИ НИКОГО НЕ СЛЫШАТ, ГЛУХИЕ!!! lol
              Подрезчик
              1. Смог Сегодня, 09:32
                Цитата: Подрезчик
                ОНИ НИКОГО НЕ СЛЫШАТ, ГЛУХИЕ!!!

                Лучше бы они были немые, п адлы. Прочистить бы им слуховой аппарат.
                Смог
    4. Комментарий был удален.
    5. Зяблицев Сегодня, 08:45
      Вот чего точно не должна Россия, так это слушаться советов ЕС....
      Зяблицев
  2. Logall Сегодня, 08:00
    [/quote]Россия должна дистанцироваться от провозглашения Малороссии[quote]

    А Евросоюз от скаканутой Украины! Пусть сами разбираются...
    Logall
  3. annodomene Сегодня, 08:01
    Да все понятно, гейропейцам дали команду из-за лужи обозначить виноватой Россию. По моему мнению - лучше быть, чем казаться...ИМХО.
    annodomene
  4. Altona Сегодня, 08:01
    ЕС должен дистанцироваться от объединения Германии. Ну тупые.
    Altona
    1. Ихрек Сегодня, 08:08
      Цитата: Altona
      ЕС должен дистанцироваться от объединения Германии. Ну тупые.

      Не тупые, а наглые.
      Ихрек
  5. Ушлый_башкорт Сегодня, 08:03
    Не знал, что мы что-то Евросоюзу должны.
    Ну и да, как в той песне сказать хочется - По всем счетам мы платим девятого мая!
    Ушлый_башкорт
  6. demo Сегодня, 08:12
    Не знаю, какова будет реакция модераторов, даже если негативная, то все равно скажу:
    "ЕС: оденьте барабан на шею и возглавьте колону двигающуюся в длительное пешее эротическое путешествие".
    А ведь можно было короче.
    А жаль.

    Ишь чего захотели.
    Вы сначала от гомосексуалистов дистанцируйтесь и от педофилов. А потом учите отца детей строгать.
    demo
  7. трофим Сегодня, 08:15
    Мда, подложил Захар хрюшку нашим паханятам. Ну теперь посмотрим кто есть ху. И нашим и вашим, как обычно, теперь не получиться.
    трофим
  8. Satum Сегодня, 08:17
    РФ самой решать ,что признавать а что нет
    Satum
  9. Толстоевский Сегодня, 08:27
    освободите аннексированную территорию ГДР, отзовите признание независимости Косово и всех осколков Югославии, расстреляйте и повесьте виновных в агрессии против Югославии, тогда, может быть, и потолкуем
    Толстоевский
  10. Altona Сегодня, 08:29
    Вообще, на дипломатическом уровне не грех бы и заявить, что Украина-часть русских земель, и там проживает русское население, и что нельзя запрещать людям реинтегрироваться. Что такие требования просто нацистские и гитлеровские. А то у нас за царя некоторые готовы юбку порвать в лоскуты, а за бывшую Российскую империю рот не откроют, а за СССР тем более.
    Altona
  11. Горный стрелок Сегодня, 08:29
    Вот когда перестанут считать Россию должником, вот тогда может быть, что то и получится с диалогом... wassat а пока могут потявкать. Негромко.
    Горный стрелок
  12. лысова Сегодня, 08:36
    Ну Еврозброт! Авторитета - ноль, заработали честно. Команды голос не было.
    лысова
  13. Altona Сегодня, 08:41
    Цитата: Толстоевский
    освободите аннексированную территорию ГДР, отзовите признание независимости Косово и всех осколков Югославии, расстреляйте и повесьте виновных в агрессии против Югославии, тогда, может быть, и потолкуем


    Иосиф Виссарионович Сталин. Председатель Совета Министров СССР, Генералиссимус.

    Вот так надо отвечать "партнерам" и "союзникам".
    Altona
  14. Flinky Сегодня, 08:49
    А что мы ещё им должны? Польских яблочек закупить, да побольше?
    Не, сами, сами какнить.
    Flinky
  15. Правдодел Сегодня, 09:06
    Заняться нечем бедным бабушкам и дедушкам в гейропе...
    Пусть брешут. "Собака лает, а караван идет", чем дальше, тем быстрее уходит...

    «Народ-государство-отечество» - вот лозунг каждого патриота России. Сильный, сплоченный народ, опирающийся на могучее государство, обеспечивает процветание Отечества в веках.
    Правдодел
  16. pvv113 Сегодня, 09:17
    Насколько вообще европейская внешнеполитическая служба уполномочена задавать вопросы по поводу Донбасса в адрес России?

    Уполномочена в рамках свободы, предоставляемой марионеткам
    pvv113
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