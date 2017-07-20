ЕС: Россия должна дистанцироваться от провозглашения Малороссии

Европейский Союз ожидает, что Россия однозначно дистанцируется от таких заявлений или действий, которые нарушают характер переговоров, в которых она участвует, и активизирует усилия по прекращению конфликта.

Официальный представитель еврокомиссариата по внешней политике ЕС озвучивает обращение ведомства к Российской Федерации. В обращении заявлено, что российские власти должны дистанцироваться от озвученной главой ДНР Александром Захарченко инициативы по созданию Малороссии. Из заявления европейской внешнеполитической службы (цитата РИА Новости ):Отмечено, что заявления о создании Малороссии «являются провокационными» и противоречащими минским соглашениям. При этом в еврокомиссариате заявлено, что заявление о провозглашении Малороссии сделали «лидеры неподконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей». На самом деле, как известно, провозглашение осуществлял один Александр Захарченко. В ЛНР заявили, что не видят перспектив в такого рода провозглашении.Пресс-служба Кремля уже публиковала заявление о том, что инициатива по созданию Малороссии принадлежит главе ДНР.Другой вопрос, почему вдруг именно этим вопросом так озаботился ЕС, который легко признал, например, Косово, и который не предпринял никаких мер по гарантированию выполнения минских соглашений украинской стороной? Насколько вообще европейская внешнеполитическая служба уполномочена задавать вопросы по поводу Донбасса в адрес России? Ведь сами же утверждают, что Донбасс – «неотъемлемая часть Украины». С Киева и спросите...