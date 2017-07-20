Эксперт о причинах прекращения подготовки вооруженной оппозиции в САР

Это (решение) может быть уступкой России. Но неясно, касается ли это помощи, которую оказывают таким группировкам, как "Джейш Магавир аль-Тавра" (другие названия – "Новая сирийская армия" и "Армия революционных коммандос"), которые действуют на юге Сирии и получают поддержку США из Иордании. Вряд ли это скажется на помощи, которую оказывают курдским силам SDF ("Сирийские демократические силы") на севере,

Программа ЦРУ, о которой мы говорим, вероятно, помогает повстанцам на северо-западе Сирии – Идлиб и западная часть провинции Алеппо – а это было де-факто прекращено на какое-то время в прошедшем феврале. США, вероятно, были обеспокоены отношениями между этими повстанцами и более воинственными исламистскими группировками,