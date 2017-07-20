09:40 20 июля

Эксперт о причинах прекращения подготовки вооруженной оппозиции в САР

Решение Вашингтона прекратить программу по вооружению и военной подготовке отрядов сирийской оппозиции, может являться уступкой Москве, а также результатом разногласий с Турцией, передает РИА Новости заявление старшего научного сотрудника Центра по Ближнему Востоку Института Карнеги Езида Сайига.



Это (решение) может быть уступкой России. Но неясно, касается ли это помощи, которую оказывают таким группировкам, как "Джейш Магавир аль-Тавра" (другие названия – "Новая сирийская армия" и "Армия революционных коммандос"), которые действуют на юге Сирии и получают поддержку США из Иордании. Вряд ли это скажется на помощи, которую оказывают курдским силам SDF ("Сирийские демократические силы") на севере,
сказал Сайиг.


Программа ЦРУ, о которой мы говорим, вероятно, помогает повстанцам на северо-западе Сирии – Идлиб и западная часть провинции Алеппо – а это было де-факто прекращено на какое-то время в прошедшем феврале. США, вероятно, были обеспокоены отношениями между этими повстанцами и более воинственными исламистскими группировками,
добавил эксперт.

По его словам, «Турция также весьма вовлечена в процессы в этом районе, так что какие-либо изменения в политике США в отношении повстанцев могут отражать продолжающиеся разногласия с Турцией, которые наблюдаются и в других вопросах».

Напомним, ранее Washington Post, ссылаясь на источники, сообщила, что Дональд Трамп принял решение прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, воюющей против президента Асада. В ЦРУ эту информацию отказались комментировать.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Mohamad Abazeed
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Комментарии 6

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:20
    Решение Вашингтона прекратить программу по вооружению и военной подготовке отрядов сирийской оппозиции, может являться уступкой Москве, а также результатом разногласий с Турцией, Или высший професионализм наших ребят?
    ВЕРЕСК
    1. Чёрный Сегодня, 08:22
      Решение Вашингтона прекратить программу по вооружению и военной подготовке отрядов сирийской оппозиции, может являться уступкой Москве, а также результатом разногласий с Турцией,
      ...или просто перекладыванием этой функции ...на плечи подельничков по коалиции smile
      Чёрный
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:24
        Чёт не верю я "Решению Фашингтона".
        ВЕРЕСК
      2. cniza Сегодня, 08:24
        Просто уход от прямого финансирования , но никогда они не прекратят поддерживать бармалеев.
        cniza
  2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:21
    Эксперт о причинах прекращения подготовки вооруженной оппозиции в САР
    Всё дело в Макейне? smile Ему сейчас не до ИГИЛ. yes
    СРЦ П-15
  3. Satum Сегодня, 08:22
    Это наверное выводы ,после длительного общения с Путиным
    Satum
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