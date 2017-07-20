Эксперт о причинах прекращения подготовки вооруженной оппозиции в САР
Решение Вашингтона прекратить программу по вооружению и военной подготовке отрядов сирийской оппозиции, может являться уступкой Москве, а также результатом разногласий с Турцией, передает РИА Новости заявление старшего научного сотрудника Центра по Ближнему Востоку Института Карнеги Езида Сайига.
По его словам, «Турция также весьма вовлечена в процессы в этом районе, так что какие-либо изменения в политике США в отношении повстанцев могут отражать продолжающиеся разногласия с Турцией, которые наблюдаются и в других вопросах».
Напомним, ранее Washington Post, ссылаясь на источники, сообщила, что Дональд Трамп принял решение прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, воюющей против президента Асада. В ЦРУ эту информацию отказались комментировать.
Это (решение) может быть уступкой России. Но неясно, касается ли это помощи, которую оказывают таким группировкам, как "Джейш Магавир аль-Тавра" (другие названия – "Новая сирийская армия" и "Армия революционных коммандос"), которые действуют на юге Сирии и получают поддержку США из Иордании. Вряд ли это скажется на помощи, которую оказывают курдским силам SDF ("Сирийские демократические силы") на севере,сказал Сайиг.
Программа ЦРУ, о которой мы говорим, вероятно, помогает повстанцам на северо-западе Сирии – Идлиб и западная часть провинции Алеппо – а это было де-факто прекращено на какое-то время в прошедшем феврале. США, вероятно, были обеспокоены отношениями между этими повстанцами и более воинственными исламистскими группировками,добавил эксперт.
По его словам, «Турция также весьма вовлечена в процессы в этом районе, так что какие-либо изменения в политике США в отношении повстанцев могут отражать продолжающиеся разногласия с Турцией, которые наблюдаются и в других вопросах».
Напомним, ранее Washington Post, ссылаясь на источники, сообщила, что Дональд Трамп принял решение прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, воюющей против президента Асада. В ЦРУ эту информацию отказались комментировать.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Mohamad Abazeed
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