11:47 20 июля

Нападение на военно-морскую базу Франции в Гвиане

Согласно информации блога bmpd , французский интернет-портал LeParisien сообщает о том, что 14 июля 2017 года произошло вооруженное нападение на военно-морскую базу Ступан в Матори, где базируется 9-й полк морской пехоты ВМС Франции. В результате инцидента был похищен 21 подвесной лодочной мотор, все они находились в исправном состоянии.

Нападение на военно-морскую базу Франции в Гвиане


Караул из трех французских военных собирался ужинать, когда в 18:00 он был захвачен врасплох тремя людьми в масках, имевшими два охотничьих ружья и револьвер. Они приплыли на лодке, у которой был заглушен двигатель перед приближением к причалу базы. Солдаты не имели при себе оружия (так как уже находились в столовой), легли на землю, были связаны и находились под прицелом одного из нападавших. В итоге указанное имущество было загружено в лодку, военные были заперты в обчищенном складском помещении. Оттуда они сумели выбраться только к 23:00, после чего подняли тревогу.


Данное происшествие ложится в череду громких случаев утери имущества и оружия во французской армии, происходящих в последнее время. Так, в феврале неизвестные похитили огнестрельное оружие из машины солдат, которые зашли пообедать в ресторан «Макдоналдс» на юго-востоке Франции.


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Комментарии 37

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  1. 3officer Сегодня, 09:45
    ФранцУзи не стали нарушать славных традиций..и конечно же сдались.Viva France!Sharman!
    3officer
    1. Logall Сегодня, 09:47
      Цитата: 3officer
      ФранцУзи не стали нарушать славных традиций..и конечно же сдались.Viva France!Sharman!

      Марсельезы не хватает...
      Logall
      1. avt Сегодня, 10:11
        Цитата: Logall
        Марсельезы не хватает...

        Не хватает понимания -Что на фото на фоне ,,Урала" в ООН-й раскраске делает легионер в типа Французской Гвиане ? wassat
        avt
        1. Чёрный Сегодня, 10:32
          Караул из трех французских военных
          Солдаты не имели при себе оружия (так как уже находились в столовой)
          НЕ хило они караульную службу тащят smile ....ну да ладно...теперь местные рыбаки на моторках будут в море ходить laughing
          Чёрный
          1. Лопатов Сегодня, 10:40
            Смех смехом, но если и в 3-м пехотном полку Иностранного Легиона так же службу несут, то у Роскосмоса есть проблемы с безопасностью...
            Лопатов
          2. Fei_Wong Сегодня, 11:00
            В результате инцидента был похищен 21 подвесной лодочной мотор, все они находились в исправном состоянии.

            Не, это же знакомый почерк! И с месяц назад жовто-блакитным "хероям" был выдан безвиз.
            Сложите два и два - это же Украина просто повышает свою мощь великого незалежного флота (катерков) наиболее дешёвым и доступным способом. И моторы как раз под них.
            Fei_Wong
    2. Владимирец Сегодня, 09:57
      Цитата: 3officer
      ФранцУзи не стали нарушать славных традиций..и конечно же сдались.Viva France!Sharman!

      Ну Вы интересный, у нападавших было ДВА охотничьих ружья, а караул без оружия, откуда у караула оружие, он же караул. laughing А ещё интересно, КАК на лодке можно вывезти 21 (!) лодочный мотор? what Похоже, как в "Кавказской пленнице": шашлык - выбросила в пропасть...
      Владимирец
      1. pjastolov Сегодня, 10:22
        откуда у караула оружие, он же караул.
        у них все гламурненько laughing
        pjastolov
      2. Чёрный Сегодня, 10:41
        Цитата: Владимирец
        КАК на лодке можно вывезти 21 (!) лодочный мотор?

        ну надо же было что то в объяснении писать... wassat ....
        Чёрный
    3. сибиралт Сегодня, 09:59
      Франция нападает на тех, что сдачу дать не может, а пред сильными сама на спинку ложиться. laughing
      сибиралт
      1. Logall Сегодня, 10:00
        Цитата: сибиралт
        Франция нападает на тех, что сдачу дать не может, а пред сильными сама на спинку ложиться. laughing

        А потом за захватчиков воюет
        Logall
    4. Burbon Сегодня, 10:14
      Цитата: 3officer
      ФранцУзи не стали нарушать славных традиций..и конечно же сдались.Viva France!Sharman!

      смешно конечно, но ВЫ бы предпочли бы погибнуть от рук браконьеро-бандитосов, чем уткнуться животом в землю?
      Burbon
      1. 3officer Сегодня, 10:27
        Где гарантии того что после утыкивания животом в землю не последовала бы расправа?Если на то пошло ребятам не стоило вообще наниматся в морскую пехоту,а найти себе занятие поспокойнее и поближе к дому.
        3officer
      2. давно в запасе. Сегодня, 11:28
        смешно конечно..но вам не кажется что устав караульной службы не имеет таких слов как предпочтительно..даже французкий..
        давно в запасе.
  2. zivXP Сегодня, 09:47
    Караульные так и не допили свою бутылку вина. Досада.
    zivXP
    1. Logall Сегодня, 09:52
      Цитата: zivXP
      Караульные так и не допили свою бутылку вина. Досада.

      Им влили его в другое место!
      Вояки, блин...
      Logall
      1. 3officer Сегодня, 09:55
        Сволочи туземские недали доесть круасан и насладиться бокальчиком брюта.Эти войны всегда так не вовремя!Merd!
        3officer
  3. DenZ Сегодня, 09:53
    Трое охранников против троих бандитов, плен 5 часов минус 21 лодочный мотор. laughing Вояки.
    DenZ
    1. donavi49 Сегодня, 10:02
      Ну - это потому, как воришки оказались. А если бы бабахи...

      Но у всех бывает. В Чечне вон ночью постучали кодовым стуком самоходщика в дверь караулки - им открыл дежурный офицер с неясным намерением. Далее палками и ножами захватили караулку, завладели автоматами и прорвались внутрь. Там их встретил пеший патруль - завязался бой, тревога. Их покрошили. Итог 6 бойцов росгвардии погибло, трое тяжело ранены, 5 бабахов уничтожено.

      И неясно как бы все вышло, если бы братья (там главные бабахи два брата - которые и организовали ячейку) разминулись с пешим патрулем и добежали до казарм - согласно их плану.

      А началось все с того, что им открыл дверь дежурный сам.
      donavi49
    2. Лопатов Сегодня, 10:02
      В свете сравнительно недавних событий в Южном ВО я бы не поднимал эту тему...
      Лопатов
  4. Kosmotoga Сегодня, 09:56
    они всегда услышав тревогу думают.....-учебная..... и дальше кушать.
    Kosmotoga
  5. Черный_Ватник Сегодня, 10:02
    Сведущие, объясните мне, какую функцию выполняют огрызки скотча на ФАМАСе? Ну окоромя того, что это смотрится дико тактикульно.
    Черный_Ватник
    1. pjastolov Сегодня, 10:12
      какую функцию выполняют огрызки скотча на ФАМАСе?
      это новейшая цифровая маскировка, неужели не поняли? laughing
      pjastolov
      1. Черный_Ватник Сегодня, 10:14
        Нет, ну я понимаю, когда красят, чтобы силуэт оружия размыть, а тут....
        Черный_Ватник
        1. Лопатов Сегодня, 10:28
          Скорее всего скотч ранее держал то, что размывало оный силуэт. Потом это было снято, а героический боец поленился поухаживать за своим оружием.
          Лопатов
    2. 3officer Сегодня, 10:19
      Цитата: Черный_Ватник
      Сведущие, объясните мне, какую функцию выполняют огрызки скотча на ФАМАСе?.

      Этот цвет скотча сейчас актуален на выставках высокой моды в Париже и Милане lol .Единственное что портит фото это ..варварский Ural la russ на заднем плане wassat
      3officer
      1. pjastolov Сегодня, 10:25
        что портит фото это ..варварский Ural la russ на заднем плане
        согласен - не гламурно, но зато надежно laughing
        pjastolov
  6. ДМ51 Сегодня, 10:03
    Блин,мне кажется скоро эти моторы всплывут на авито,как только какое-нибудь наше судно зайдёт в родной порт lol
    ДМ51
  7. HAM Сегодня, 10:06
    хранцузы на оккупированных территориях ведут себя как во Хранции,совсем нюх потеряли,хотя во Хранции бармалеи уже учат"родину любить".
    HAM
  8. pvv113 Сегодня, 10:14
    В результате инцидента был похищен 21 подвесной лодочной мотор

    Это рыбаки, больше некому wink
    pvv113
    1. HAM Сегодня, 10:44
      Ждём-с новых пиратов.... laughing
      HAM
      1. pvv113 Сегодня, 11:12
        Как сказал классик: будем ждать! wink
        pvv113
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:47
    был похищен 21 подвесной лодочной мотор

    Подумаешь 21 подвесной мотор и престиж французской морской пехоты. Главное, что во Франции появился крутой президент по имени Макрон, который готов всех порвать как Тузик грелку. Гордитесь французы своей уже даже не понятно какой по счету республикой и не забывайте "ужесточить" противодействие террору.
    rotmistr60
  10. К-50 Сегодня, 10:47
    Я так понял, что в туалет и спать они тоже одновременно ходят. laughing
    А кто на посту остаётся? winked
    К-50
  11. Egorovich Сегодня, 11:07
    Сначала продали все,затем связали друг друга,полежали какое то время,что бы "похитители" ушли,а затем развязались и крик подняли.Молодцы да и только!!!
    Egorovich
  12. arane Сегодня, 11:08
    Могу им только посоветовать пользоваться уставом гарнизонной и караульной службы рф
    arane
  13. Zubr Сегодня, 11:38
    Интересно почитать их устав караульной службы.. smile А ещё интересней посмотреть на периметр, у них там что, стриженные лужайки с шезлонгами, вместо ограждения, систем сигнализации и вышек ?! laughing
    Zubr
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