Нападение на военно-морскую базу Франции в Гвиане
Согласно информации блога bmpd , французский интернет-портал LeParisien сообщает о том, что 14 июля 2017 года произошло вооруженное нападение на военно-морскую базу Ступан в Матори, где базируется 9-й полк морской пехоты ВМС Франции. В результате инцидента был похищен 21 подвесной лодочной мотор, все они находились в исправном состоянии.
Караул из трех французских военных собирался ужинать, когда в 18:00 он был захвачен врасплох тремя людьми в масках, имевшими два охотничьих ружья и револьвер. Они приплыли на лодке, у которой был заглушен двигатель перед приближением к причалу базы. Солдаты не имели при себе оружия (так как уже находились в столовой), легли на землю, были связаны и находились под прицелом одного из нападавших. В итоге указанное имущество было загружено в лодку, военные были заперты в обчищенном складском помещении. Оттуда они сумели выбраться только к 23:00, после чего подняли тревогу.
Данное происшествие ложится в череду громких случаев утери имущества и оружия во французской армии, происходящих в последнее время. Так, в феврале неизвестные похитили огнестрельное оружие из машины солдат, которые зашли пообедать в ресторан «Макдоналдс» на юго-востоке Франции.
Караул из трех французских военных собирался ужинать, когда в 18:00 он был захвачен врасплох тремя людьми в масках, имевшими два охотничьих ружья и револьвер. Они приплыли на лодке, у которой был заглушен двигатель перед приближением к причалу базы. Солдаты не имели при себе оружия (так как уже находились в столовой), легли на землю, были связаны и находились под прицелом одного из нападавших. В итоге указанное имущество было загружено в лодку, военные были заперты в обчищенном складском помещении. Оттуда они сумели выбраться только к 23:00, после чего подняли тревогу.
Данное происшествие ложится в череду громких случаев утери имущества и оружия во французской армии, происходящих в последнее время. Так, в феврале неизвестные похитили огнестрельное оружие из машины солдат, которые зашли пообедать в ресторан «Макдоналдс» на юго-востоке Франции.
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