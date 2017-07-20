11:47 20 июля

"Алмаз-Антей": ЗРК С-500 начнут поставляться в войска в 2020 году

Продолжают приходить новости о перспективах российского оборонно-промышленного комплекса России с площадок международного салона «МАКС-2017». Так, замгендиректора по внешнеэкономической деятельности концерна «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн заявил о том, что системы ПВО-ПРО С-500 начнут поступать в Вооружённые силы России с 2020 года.

Заявление представителя руководства концерна приводит информационное агентство «Интерфакс» :
Согласно плану, передача системы намечена на 2020 год. Заканчиваются испытания зенитной управляемой противоракеты, предназначенной для перехвата целей в верхних слоях атмосферы. В настоящее время отдельные элементы новой ЗРС С-500 успешно прошли основную часть испытаний.


"Алмаз-Антей": ЗРК С-500 начнут поставляться в войска в 2020 году



Зенитно-ракетная система С-500 будет отличаться от предшествующих комплексов дальностью обнаружения и поражения целей, а также эффективностью поражения различных целей, включая как аэродинамические, так и баллистические.

С-500 в перспективе должна обеспечить Россию надёжной системой противовоздушной и противоракетной обороны наряду с зенитно-ракетными комплексами С-400 и другими подобного рода вооружениями.

Все машины перспективного комплекса будут создаваться на основе многоколесных шасси производства Брянского автомобильного завода.

Использованы фотографии: Privetexpo.ru
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Комментарии 7

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  1. Кокос Сегодня, 09:47
    до 2020 года еще дожить нужно.. winked
    Кокос
    1. Deadушка Сегодня, 09:51
      Цитата: Кокос
      до 2020 года еще дожить нужно..

      Доживем.... но не все.
      Deadушка
  2. 3officer Сегодня, 09:52
    Интересно с Китаем уже контракт подписан?На один комплектик bully
    3officer
  3. МПК 245 Сегодня, 09:55
    Дайте-ка я,по привычке,ложку дёгдя запущу в бочку мёда-2020-красивые циферки,а вот2025-ещё красивше... laughing
    Там точно тогда-или ишак,или падишах к тому времени... wink
    МПК 245
    1. Удав КАА Сегодня, 11:02
      Цитата: МПК 245
      Дайте-ка я,по привычке,ложку дёгдя запущу в бочку мёда-2020-красивые циферки...
      Коллега! Вы свою ложку дегтя уж лучше бы съели, вместо того, чтобы сувать по натур продуктам! laughing
      А если по существу, то вопрос ПРО -- вопрос национальной безопасности, которому руководство страны придает приоритетное значение. Поэтому финансирование, кадровое обеспечение, новейшие технологии -- все туда в первую очередь. Даже новейший завод построили под новое производство! При таком массировании сил и средств -- грех сомневаться в "успехе безнадежного дела"! yes
      Удав КАА
      1. МПК 245 Сегодня, 11:14
        С наступающим,Саш...!!!А то забанят опять,и не поздравлю Уважаемого мной Человека,хоть и допускавшего оскорбления в мой адрес непонятные.. .
        МПК 245
  4. Alexey-74 Сегодня, 10:28
    Будем надеяться, что С-500 станут на дежурство в 2020 году - без переноса сроков.....и да, самое главное, что бы они нам реально не понадобились, дай Бог!!!
    Alexey-74
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