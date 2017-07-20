"Алмаз-Антей": ЗРК С-500 начнут поставляться в войска в 2020 году
Продолжают приходить новости о перспективах российского оборонно-промышленного комплекса России с площадок международного салона «МАКС-2017». Так, замгендиректора по внешнеэкономической деятельности концерна «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн заявил о том, что системы ПВО-ПРО С-500 начнут поступать в Вооружённые силы России с 2020 года.
Заявление представителя руководства концерна приводит информационное агентство «Интерфакс» :
Зенитно-ракетная система С-500 будет отличаться от предшествующих комплексов дальностью обнаружения и поражения целей, а также эффективностью поражения различных целей, включая как аэродинамические, так и баллистические.
С-500 в перспективе должна обеспечить Россию надёжной системой противовоздушной и противоракетной обороны наряду с зенитно-ракетными комплексами С-400 и другими подобного рода вооружениями.
Все машины перспективного комплекса будут создаваться на основе многоколесных шасси производства Брянского автомобильного завода.
Заявление представителя руководства концерна приводит информационное агентство «Интерфакс» :
Согласно плану, передача системы намечена на 2020 год. Заканчиваются испытания зенитной управляемой противоракеты, предназначенной для перехвата целей в верхних слоях атмосферы. В настоящее время отдельные элементы новой ЗРС С-500 успешно прошли основную часть испытаний.
Зенитно-ракетная система С-500 будет отличаться от предшествующих комплексов дальностью обнаружения и поражения целей, а также эффективностью поражения различных целей, включая как аэродинамические, так и баллистические.
С-500 в перспективе должна обеспечить Россию надёжной системой противовоздушной и противоракетной обороны наряду с зенитно-ракетными комплексами С-400 и другими подобного рода вооружениями.
Все машины перспективного комплекса будут создаваться на основе многоколесных шасси производства Брянского автомобильного завода.
Использованы фотографии: Privetexpo.ru
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