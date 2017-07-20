11:47 20 июля

МО РФ при организации учения учло тактику террористов в Сирии

На полигоне Мулино в Нижегородской области было проведено учение в рамках организованного военным ведомством сбора руководящего состава ВС России, передает РИА Новости .



При подготовке к маневрам была учтена любимая тактика боевиков устраивать пути снабжения через многокилометровые тоннели.


«В ходе розыгрыша одного из эпизодов учения усиленный мотострелковый батальон штурмовал укрепленный город, где "бандиты" держали заложников. На мониторах было видно, что перемещение резервов противника, доставка боеприпасов и другого имущества идет именно через тоннели», – передает корреспондент агентства с места события.

Перед штурмом «комплекс радиоэлектронной борьбы с БЛА "Леер-3" разослал местным абонентам sms с требованиями наступающих войск», а «разведывательные беспилотники тем временем следили за обстановкой: на мониторах транслировалось видео с них, было видно, как "противник" сосредотачивает колонну бронетехники для выхода из города», говорится в репортаже.

Один из тоннелей был обнаружен и уничтожен саперами во время наступления. Чтобы не допустить попадание под «дружественный огонь», военнослужащие вешали на освобожденные здания специально изготовленный полотнища и флаги.

Как отметил командующий войсками ЗВО Андрей Картаполов, возглавлявший в 2016-2017 годах российскую группировку в САР, «интеграция сирийского боевого опыта в повседневную практику ВС РФ является главной целью нынешних сборов».

Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Безносов
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Комментарии 10

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  1. Кокос Сегодня, 09:56
    пусть НАТОвцы учтут что русские учли.. laughing
    Кокос
  2. МПК 245 Сегодня, 09:57
    Вот это я понимаю-наработали там опыт...Недавно вот с ветролётами обсуждали-теперь и пехота внедряет опыт Сирийский... hi
    МПК 245
    1. Pirogov Сегодня, 10:27
      Цитата: МПК 245
      Вот это я понимаю-наработали там опыт...Недавно вот с ветролётами обсуждали-теперь и пехота внедряет опыт Сирийский

      На войне любой опыт ,добыт кровью ,поэтому было бы глупо им не воспользоваться.
      Pirogov
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 10:00
    Главное-научиться.
    ВЕРЕСК
  4. Alexey-74 Сегодня, 10:01
    Правильно, необходимо учитывать полученный боевой опыт.....
    Alexey-74
  5. fzr1000 Сегодня, 10:01
    Шахидмобили нужно уметь уничтожать с первого попадания
    fzr1000
  6. Altona Сегодня, 10:17
    Вообще, нет так называемой "тактики террористов", это сущность. Есть вполне себе проверенные годами методы партизанской борьбы, выработанные ведущими державами - США, Великобритания и СССР. Этим методам обучают наемников для боевых действий в нужной стране и объявляют их повстанцами(борцами за свободу, демократическими лидерами, вооруженной оппозицией, прогрессивной частью-нужное подчеркните). МО РФ значит проводит занятия по методам борьбы САС(ВелБрит) и зеленых беретов(США) в Сирии.
    Altona
    1. 34 регион Сегодня, 11:09
      10.17. Альтона! А не кажется ли что это чисто битьё по пальцам? Пусть это будут партизанские методы. Но всё руководство партизанским движением централизовано. Партизаны работают на центр, центр работает на партизан. Партизаны получают указания, провизию, оружие. Можно уничтожить партизанские отряды. Но как быть с центром? Центр кто бомбит? Борьба с партизанами без уничтожения центра, это рукоделие от безделия. hi
      34 регион
  7. Fei_Wong Сегодня, 10:49
    Любой реальный боевой опыт в преддверии Большой Войны - бесценен.
    Хотя бы даже поэтому наша военная помощь Сирии целиком оправдана.
    Fei_Wong
  8. Blue Fox Сегодня, 11:13
    Чтобы не допустить попадание под «дружественный огонь», военнослужащие вешали на освобожденные здания специально изготовленный полотнища и флаги.
    Надеюсь, они хорошо наблюдаемы в приборах ночного видения.Это важно.
    К нас ставили крестики светящейся краской из баллончиков, но это не панацея, особенно, когда ситуация меняется, а стирать её времени нет.
    Blue Fox
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