МО РФ при организации учения учло тактику террористов в Сирии
На полигоне Мулино в Нижегородской области было проведено учение в рамках организованного военным ведомством сбора руководящего состава ВС России, передает РИА Новости .
При подготовке к маневрам была учтена любимая тактика боевиков устраивать пути снабжения через многокилометровые тоннели.
«В ходе розыгрыша одного из эпизодов учения усиленный мотострелковый батальон штурмовал укрепленный город, где "бандиты" держали заложников. На мониторах было видно, что перемещение резервов противника, доставка боеприпасов и другого имущества идет именно через тоннели», – передает корреспондент агентства с места события.
Перед штурмом «комплекс радиоэлектронной борьбы с БЛА "Леер-3" разослал местным абонентам sms с требованиями наступающих войск», а «разведывательные беспилотники тем временем следили за обстановкой: на мониторах транслировалось видео с них, было видно, как "противник" сосредотачивает колонну бронетехники для выхода из города», говорится в репортаже.
Один из тоннелей был обнаружен и уничтожен саперами во время наступления. Чтобы не допустить попадание под «дружественный огонь», военнослужащие вешали на освобожденные здания специально изготовленный полотнища и флаги.
Как отметил командующий войсками ЗВО Андрей Картаполов, возглавлявший в 2016-2017 годах российскую группировку в САР, «интеграция сирийского боевого опыта в повседневную практику ВС РФ является главной целью нынешних сборов».
При подготовке к маневрам была учтена любимая тактика боевиков устраивать пути снабжения через многокилометровые тоннели.
«В ходе розыгрыша одного из эпизодов учения усиленный мотострелковый батальон штурмовал укрепленный город, где "бандиты" держали заложников. На мониторах было видно, что перемещение резервов противника, доставка боеприпасов и другого имущества идет именно через тоннели», – передает корреспондент агентства с места события.
Перед штурмом «комплекс радиоэлектронной борьбы с БЛА "Леер-3" разослал местным абонентам sms с требованиями наступающих войск», а «разведывательные беспилотники тем временем следили за обстановкой: на мониторах транслировалось видео с них, было видно, как "противник" сосредотачивает колонну бронетехники для выхода из города», говорится в репортаже.
Один из тоннелей был обнаружен и уничтожен саперами во время наступления. Чтобы не допустить попадание под «дружественный огонь», военнослужащие вешали на освобожденные здания специально изготовленный полотнища и флаги.
Как отметил командующий войсками ЗВО Андрей Картаполов, возглавлявший в 2016-2017 годах российскую группировку в САР, «интеграция сирийского боевого опыта в повседневную практику ВС РФ является главной целью нынешних сборов».
Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Безносов
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