11:46 20 июля

С почином: египетские МиГ-29 оснащают отечественными средствами лазерного наведения Т220/Э

Как сообщает блог ak-12 , в опубликованном в интернет-пространстве плане закупок РСК МиГ на 2017 год значится следующее оборудование:

Бортовая радиолокационная станция FGM129C (CM) шт. 22
30 мм авиапушка. Изделие 9А-4071К шт. 22
Система предупреждения об облучении Л-150М-02 шт. 22
Радиовысотомер А-052-06 шт. 22

Оптико-локационная станция И-219/Э СМ шт. 22
Оптико-локационная станция И-220/КЭ СМ шт. 22
и т.д.

Исходя из количества предполагаемого к приобретению оборудования, можно сделать вывод о том, что в текущем году в цех окончательной сборки поступят не менее 22 МиГ-29М/М2. В соответствии с имеющейся информацией о контрактах , данные машины, по всей видимости, предназначены для Египта. И они будут оснащены И-220/КЭ СМ – подвесным контейнером целеуказания Т220/Э, обеспечивающим применение авиационных средств поражения "воздух-поверхность" (бомб, ракет) с лазерной системой наведения.

С почином: египетские МиГ-29 оснащают отечественными средствами лазерного наведения Т220/Э


Т220/Э является отечественным аналогом западных изделий. Судя из плана закупок, цена одного изделия составляет 110,2 млн. руб., что превышает стоимость предложения от западных стран. Однако можно вспомнить, что первоначально, в конце 1980-х годов, прицельный контейнер системы LANTIRN в конце 80-х обходился военному ведомству США в 3,6 млн. долл. за единицу.


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Комментарии 5

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  1. Чёрный Полковник Сегодня, 10:11
    Вперёд и с песней! Участие ВКС в Сирии даёт свои экономические плоды
    Чёрный Полковник
  2. avg-mgn Сегодня, 10:39
    Похоже наши в очередной раз сбросили с хвоста ВПК исключительных, Египтяне все просчитали и сделали свой правильный выбор.
    avg-mgn
    1. donavi49 Сегодня, 10:50
      Там просто небольшой откатик был от Исключительных в пользу Франции... И денег Сиси дорогому Оланду занес больше чем в Рособоронэкспорт.
      donavi49
  3. Волшебник ЗОЖ Сегодня, 11:23
    1426 46.34.2 11.01.1 Поставка алкогольной продукции В соответствии с условиями договора 876 усл. ед. 1 45000000000 г. Москва 8 000 000,00 Российский рубль янв.17 дек.17 Единственный поставщик

    ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ НА БУХЛО ! 876 условных единиц. Это по 9 132 руб 42 коп. за бутылку ?
    Волшебник ЗОЖ
    1. Волшебник ЗОЖ Сегодня, 11:25
      Нехилый такой почин :)
      А если это не в бутылках а в ящиках - половину Египетской армии можно на день вывести из строя.
      Волшебник ЗОЖ
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