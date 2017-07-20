С почином: египетские МиГ-29 оснащают отечественными средствами лазерного наведения Т220/Э
Как сообщает блог ak-12 , в опубликованном в интернет-пространстве плане закупок РСК МиГ на 2017 год значится следующее оборудование:
Бортовая радиолокационная станция FGM129C (CM) шт. 22
30 мм авиапушка. Изделие 9А-4071К шт. 22
Система предупреждения об облучении Л-150М-02 шт. 22
Радиовысотомер А-052-06 шт. 22
Оптико-локационная станция И-219/Э СМ шт. 22
Оптико-локационная станция И-220/КЭ СМ шт. 22
и т.д.
Исходя из количества предполагаемого к приобретению оборудования, можно сделать вывод о том, что в текущем году в цех окончательной сборки поступят не менее 22 МиГ-29М/М2. В соответствии с имеющейся информацией о контрактах , данные машины, по всей видимости, предназначены для Египта. И они будут оснащены И-220/КЭ СМ – подвесным контейнером целеуказания Т220/Э, обеспечивающим применение авиационных средств поражения "воздух-поверхность" (бомб, ракет) с лазерной системой наведения.
Т220/Э является отечественным аналогом западных изделий. Судя из плана закупок, цена одного изделия составляет 110,2 млн. руб., что превышает стоимость предложения от западных стран. Однако можно вспомнить, что первоначально, в конце 1980-х годов, прицельный контейнер системы LANTIRN в конце 80-х обходился военному ведомству США в 3,6 млн. долл. за единицу.
Бортовая радиолокационная станция FGM129C (CM) шт. 22
30 мм авиапушка. Изделие 9А-4071К шт. 22
Система предупреждения об облучении Л-150М-02 шт. 22
Радиовысотомер А-052-06 шт. 22
Оптико-локационная станция И-219/Э СМ шт. 22
Оптико-локационная станция И-220/КЭ СМ шт. 22
и т.д.
Исходя из количества предполагаемого к приобретению оборудования, можно сделать вывод о том, что в текущем году в цех окончательной сборки поступят не менее 22 МиГ-29М/М2. В соответствии с имеющейся информацией о контрактах , данные машины, по всей видимости, предназначены для Египта. И они будут оснащены И-220/КЭ СМ – подвесным контейнером целеуказания Т220/Э, обеспечивающим применение авиационных средств поражения "воздух-поверхность" (бомб, ракет) с лазерной системой наведения.
Т220/Э является отечественным аналогом западных изделий. Судя из плана закупок, цена одного изделия составляет 110,2 млн. руб., что превышает стоимость предложения от западных стран. Однако можно вспомнить, что первоначально, в конце 1980-х годов, прицельный контейнер системы LANTIRN в конце 80-х обходился военному ведомству США в 3,6 млн. долл. за единицу.
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