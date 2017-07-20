Израиль откроет на границе медицинский центр для пострадавших сирийцев
Военное ведомство Израиля планирует открыть на границе с Сирией медицинский центр для оказания помощи жителям соседней республики, передает РИА Новости сообщение представителя северного округа израильской армии.
В настоящее время раненых и заболевших сирийцев, обратившихся за помощью, отправляют на лечение в обычные клиники Израиля. Предполагается, что в центре будут работать врачи-добровольцы.
«От остальной части контролируемых Израилем Голанских высот выжженный солнцем пустырь с несколькими чахлыми деревьями отделен стальным забором с колючей проволокой, минными полями и знаками, предупреждающими о "смертельной опасности". Со стороны Сирии обзор загораживает высокая стена из габионов, набитых булыжниками», – говорится в публикации.
Строительство пока не началось, но, по словам представителя армии, через две недели здесь уже будет работать медики под управлением гуманитарных организаций.
Выбранный участок соседствует с территориями, находящимися под контролем сирийской оппозиции и входящие «в южную зону деэскалации, созданную на основании договоренностей между Россией и США», отметил израильский офицер.
Сообщается, что открытие пограничной поликлиники станет развитием операции «Добрый сосед», которую военные проводят с 2013 года.
В настоящее время раненых и заболевших сирийцев, обратившихся за помощью, отправляют на лечение в обычные клиники Израиля. Предполагается, что в центре будут работать врачи-добровольцы.
Это позиция 116, израильская земля. Мы пересекли забор, но все еще находимся в Израиле. До международной линии разъединения – 200 метров на восток. Этот участок идеален, чтобы развернуть медицинское учреждение амбулаторного типа,пояснил офицер.
«От остальной части контролируемых Израилем Голанских высот выжженный солнцем пустырь с несколькими чахлыми деревьями отделен стальным забором с колючей проволокой, минными полями и знаками, предупреждающими о "смертельной опасности". Со стороны Сирии обзор загораживает высокая стена из габионов, набитых булыжниками», – говорится в публикации.
Строительство пока не началось, но, по словам представителя армии, через две недели здесь уже будет работать медики под управлением гуманитарных организаций.
Мы надеемся, что, если все получится, то эстафету у первопроходцев примут и другие НКО,сказал он.
Выбранный участок соседствует с территориями, находящимися под контролем сирийской оппозиции и входящие «в южную зону деэскалации, созданную на основании договоренностей между Россией и США», отметил израильский офицер.
Сил (сирийского) режима тут нет, а, если бы были, то мы бы ожидали, что они сами возьмут ответственность за свой народ,добавил он.
Сообщается, что открытие пограничной поликлиники станет развитием операции «Добрый сосед», которую военные проводят с 2013 года.
Использованы фотографии: AP Photo / Nasser Ishtayeh
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