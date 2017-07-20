11:46 20 июля

Израиль откроет на границе медицинский центр для пострадавших сирийцев

Военное ведомство Израиля планирует открыть на границе с Сирией медицинский центр для оказания помощи жителям соседней республики, передает РИА Новости сообщение представителя северного округа израильской армии.

Израиль откроет на границе медицинский центр для пострадавших сирийцев


В настоящее время раненых и заболевших сирийцев, обратившихся за помощью, отправляют на лечение в обычные клиники Израиля. Предполагается, что в центре будут работать врачи-добровольцы.


Это позиция 116, израильская земля. Мы пересекли забор, но все еще находимся в Израиле. До международной линии разъединения – 200 метров на восток. Этот участок идеален, чтобы развернуть медицинское учреждение амбулаторного типа,
пояснил офицер.

«От остальной части контролируемых Израилем Голанских высот выжженный солнцем пустырь с несколькими чахлыми деревьями отделен стальным забором с колючей проволокой, минными полями и знаками, предупреждающими о "смертельной опасности". Со стороны Сирии обзор загораживает высокая стена из габионов, набитых булыжниками», – говорится в публикации.

Строительство пока не началось, но, по словам представителя армии, через две недели здесь уже будет работать медики под управлением гуманитарных организаций.

Мы надеемся, что, если все получится, то эстафету у первопроходцев примут и другие НКО,
сказал он.

Выбранный участок соседствует с территориями, находящимися под контролем сирийской оппозиции и входящие «в южную зону деэскалации, созданную на основании договоренностей между Россией и США», отметил израильский офицер.

Сил (сирийского) режима тут нет, а, если бы были, то мы бы ожидали, что они сами возьмут ответственность за свой народ,
добавил он.

Сообщается, что открытие пограничной поликлиники станет развитием операции «Добрый сосед», которую военные проводят с 2013 года.

Использованы фотографии: AP Photo / Nasser Ishtayeh
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Комментарии 25

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  1. МПК 245 Сегодня, 10:42
    Для вот этих сирийцев? Не удивлюсь...
    МПК 245
    1. Чёрный Сегодня, 10:46
      Израиль откроет на границе медицинский центр для пострадавших сирийцев
      ...точнее госпиталь для боевиков smile ...
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 10:56
        ...точнее госпиталь для боевиков
        так они этого и не скрывают
        Выбранный участок соседствует с территориями, находящимися под контролем сирийской оппозиции
        pjastolov
        1. Татьяна Сегодня, 11:00
          И какую пострадавшую сторону от военного конфликта на территории САР Израиль в своём медицинском центре на границе с Сирией будет обслуживать? Одним здоровье выхаживать - у других органы забирать?!!
          Татьяна
          1. pjastolov Сегодня, 11:07
            на границе с Сирией будет обслуживать
            узаконивают бизнес - ни чего личного hi
            pjastolov
          2. Диана Ильина Сегодня, 11:08
            Татьяна, день добрый! Если я Вас правильно поняла, то вопрос чисто риторический?! request Я думаю всем все и так понятно...
            Израиль когда нибудь доиграется в толерантность с боевиками, ну да так им и надо. И так ведут себя как подлые шакалы, нанося исподтишка удары по и так ослабленной сирийской армии, зная наверняка, что ответка не прилетит. "Хирои" блин... В основном с дивана воевать...
            Диана Ильина
            1. Татьяна Сегодня, 11:12
              Дианочка, Вы меня правильно поняли! good
              У Израиля военно-политический прибыльный размах участия в конфликте на БВ ширше некуда! У евреев Израиля шекель к шекель им в кошелёк собирается.
              Татьяна
      2. Арамеев Сегодня, 11:07
        Цитата: Чёрный
        [..точнее госпиталь для боевиков smile ...

        хватит уже болтать глупости... приезжайте в Израиль, сходите в любую больницу на севере и посмотрите сами на этих "боевиков"
        Арамеев
        1. Диана Ильина Сегодня, 11:15
          Арамеев Сегодня, 11:07 ↑ Новый
          хватит уже болтать глупости... приезжайте в Израиль, сходите в любую больницу на севере и посмотрите сами на этих "боевиков"
          Да собственно вот этой фразой все и сказано:
          Выбранный участок соседствует с территориями, находящимися под контролем сирийской оппозиции
          Видели мы эту "оппозицию"... Вот когда эти "оппозиционеры" начнут вас на улице резать, вот тогда и посмотрим как вы запоете...
          Диана Ильина
          1. Арамеев Сегодня, 11:23
            Цитата: Диана Ильина
            [ Да собственно вот этой фразой все и сказано:

            что сказанно "этой фразой"? как Вы её поняли, разрешите поинтересоваться...
            Видели мы эту "оппозицию"... Вот когда эти "оппозиционеры" начнут вас на улице резать, вот тогда и посмотрим как вы запоете...
            насчёт выбранного участка... людям, живущим под властью боевиков медицинская помощь не нужна? или они не достойны? а что до "начнут резать" то есть вы предлагаете больных и раненых которых приносят на КПП не принимать, до проведения расследования кто есть ху? или вообще не принимать? проясните свою точку зрения , пожалуйста.
            Арамеев
            1. Диана Ильина Сегодня, 11:32
              Чего вам прояснять?! Тут и слепому все ясно. Боевикам плевать на мирное население, они их и так вырезают сотнями. И думать, что боевики отправят вместо себя лечить мирных граждан, как минимум наивно, а как максимум лицемерно. Впрочем, лицемерие это ваша вторая натура. Кто в здравом уме поверит, что вы вот так ни с того ни с сего воспылали любовью к мирным сирийцам, с которыми находитесь в состоянии войны?! И вы здесь пытаетесь нам что-то доказать?! fool
              Лицемерные шакалы, терзающие и без того растерзанную Сирию, гореть вам в Аду синим пламенем...
              Диана Ильина
    2. сибиралт Сегодня, 10:54
      Сразу бы правильно назвали - "Израильский государственный центр реабилитации террористов им. Нетаньяху". bully
      сибиралт
  2. Logall Сегодня, 10:48
    Израиль? Для сирийцев? Они же в состоянии войны! Их там наверное добивать будут...
    Logall
  3. DMoroz Сегодня, 10:49
    раньше хоть шифровались, а теперь уже в открытую...
    Выбранный участок соседствует с территориями, находящимися под контролем сирийской оппозиции...Сил (сирийского) режима тут нет...
    DMoroz
    1. Лопатов Сегодня, 10:54
      Точно. Фактически это легализация мед. помощи террористам
      Лопатов
  4. профессор Сегодня, 10:53
    Уже открыл и давно. request

    http://www.newsru.co.il/israel/19jul2017/idf_syri
    a_006.html

    В ЦАХАЛе рассказывают, что, видя ухудшение гуманитарной ситуации в Сирии, Израиль сперва обращался в международные организации с тем, чтобы через них организовать помощь сирийцам, но переговоры не увенчались успехом, и тогда Израиль решил напрямую помогать соседям. В первую очередь, Израиль заботился о том, чтобы у жителей сирийских Голан была питьевая вода, продукты, электричество, доступ к медицинской помощи.

    За реализацию проекта "Доброе соседство" отвечает 210-я территориальная дивизия. В зоне, над которой "шефствует" Израиль проживают около 200 тысяч граждан Сирии. Только за последний год Израиль доставил в сирийские деревни 500 тысяч литров дизельного топлива, передал сирийцам десятки генераторов, автомобили и гужевой транспорт.

    С начала гражданской войны в Сирии Израиль оказал медицинскую помощь 4.000 сирийцев, в том числе 900 детям, 2.000 женщин. Кроме того, в поликлиники и больницы в Сирии поставляются медикаменты и оборудование. Сирийские врачи посетили израильские больницы, где их ознакомили с новейшими технологиями и оборудованием.

    Израиль раздал среди жителей сирийских деревень 55 тонн теплой одежды и 12 тонн обуви, переданы 12 тысяч банок с молочной смесью для младенцев и 1.800 упаковок подгузников.

    В сирийские пекарни поставлено 40 тонн муки. Гражданскому населению доставлено 225 тонн продовольствия.
    профессор
    1. stasimar Сегодня, 11:12
      Наверняка, есть и расценки для мирного населения. В бескорыстность
      самоизбранного народа как-то не верится, хоть и хочется иногда.
      stasimar
    2. Dym71 Сегодня, 11:23
      Цитата: профессор
      Израиль раздал среди жителей сирийских деревень 55 тонн теплой одежды и 12 тонн обуви, переданы 12 тысяч банок с молочной смесью для младенцев и 1.800 упаковок подгузников. В сирийские пекарни поставлено 40 тонн муки. Гражданскому населению доставлено 225 тонн продовольствия.

      Приветствую, Проф! Грамотно делаете дело, респект!
      Как Вы думаете, через какое время на территории Голанских высот будут жить миллион сирийцев с паспортами Израиля? winked
      Dym71
  5. 3officer Сегодня, 10:55
    Репатриантов много,селить негде.А так глядишь и 50 километрами под парк для санатория разжиться можно feel
    3officer
    1. devis Сегодня, 11:19
      Селят "селюков". А поселяют людей. Вам ли не знать про селюков,селились на майдане. И жили как хрюны и жизнь такую в стране устроили. Сегодня ,парками и санаториями, не вам пугать . Мусором и мусорами
      в городах займитесь. Был по весне, чуть е..... не дался.
      devis
  6. лысова Сегодня, 11:00
    Уж кто - кто, а за так просто, даже мысли нет. ... а почему бы и нет ?
    лысова
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:09
    развитием операции «Добрый сосед»

    Уже четыре года под прикрытием этой "операции" евреи лечат, восстанавливают и реабилитируют морально боевиков т.н. " умеренных". О чем разговор? Они и не скрывают, что желают свержения Ассада и ухода Ирана из Сирии. О чем мы все время говорим? О том, что другие государства (Сша, Израиль, ЕС) давно забили на международное право, а мы как последние д.у.рочки в мире продолжаем об этом трындеть и получать по мордАм?
    rotmistr60
  8. Арон Заави Сегодня, 11:13
    Цитата: Чёрный
    Израиль откроет на границе медицинский центр для пострадавших сирийцев
    ...точнее госпиталь для боевиков smile ...

    Сплошные боевики. Ага.
    Арон Заави
    1. 3officer Сегодня, 11:43
      А музыка то в клипе подобрана..аш за душу берет crying
      3officer
  9. pvv113 Сегодня, 11:26
    Израиль откроет на границе медицинский центр для пострадавших сирийцев

    Зная отношение Израиля к законному правительству Сирии, можно с уверенностью сказать для кого Израиль станет "добрым соседом"
    pvv113
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