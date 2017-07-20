Израиль откроет на границе медицинский центр для пострадавших сирийцев

Это позиция 116, израильская земля. Мы пересекли забор, но все еще находимся в Израиле. До международной линии разъединения – 200 метров на восток. Этот участок идеален, чтобы развернуть медицинское учреждение амбулаторного типа,

Мы надеемся, что, если все получится, то эстафету у первопроходцев примут и другие НКО,

Сил (сирийского) режима тут нет, а, если бы были, то мы бы ожидали, что они сами возьмут ответственность за свой народ,