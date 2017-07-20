11:46 20 июля

Корвет "Совершенный" вошел в состав ТОФ

Как сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев, торжественный ритуал подъема Военно-морского флага Российской Федерации состоялся сегодня на новейшем корвете "Совершенный", построенном на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота.

После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия флага корабль приказом Главнокомандующего ВМФ зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота. В митинге, посвященном подъему флага на корабле, приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, завода, администрации края и ветераны Военно-морского флота
- сообщил Матвеев, передает ТАСС .

Корвет "Совершенный" вошел в состав ТОФ



Корвет "Совершенный" - четвертый серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

Корветы проекта 20380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тыс. тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 тыс. миль. Основу вооружения кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", корветы также оснащаются артиллерийским комплексом А-190 калибра 100 мм и малокалиберными зенитными ракетными комплексами АК-630. Корветы данного типа оборудованы торпедными аппаратами "Пакет", вертолетной площадкой и ангаром для летательного аппарата.




Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru/
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Комментарии 14

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  1. Zibelew Сегодня, 10:54
    Один эпичный долгострой сдан и вошел в состав флота drinks drinks drinks

    Zibelew
    1. vovanpain Сегодня, 10:59
      Цитата: Zibelew
      Один эпичный долгострой сдан drinks drinks drinks

      И Слава Богу! hi Семь футов под килем! good
      vovanpain
      1. Самаритянин Сегодня, 11:10
        Цитата: vovanpain
        Цитата: Zibelew
        Один эпичный долгострой сдан drinks drinks drinks

        И Слава Богу! hi Семь футов под килем! good

        Кому интересно видео:
        Самаритянин
    2. Самаритянин Сегодня, 11:00
      Ну, наконец-то!!! drinks

      Самаритянин
      1. Самаритянин Сегодня, 11:03
        Красавец!
        Контракт на строительство головного тихоокеанского корвета проекта 20380 с заводским номером 2101 был заключен АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) с Министерством обороны России еще 26 января 2006 года. Соответствующая закладка корвета "Совершенный" была произведена на АСЗ в Комсомольске-на-Амуре 30 июня 2006 года. Строительство корвета превратилось в долгострой, и соглашением от 12 февраля 2014 года контракт 2006 года на его постройку был расторгнут. Взамен в мае 2014 года Министерством обороны и АСЗ был заключен новый контракт на изготовление и поставку продукции для федеральных государственных нужд «Выполнение работ по строительству корабля проекта 20380 (зав. № 2101)» с обязательством АСЗ завершить строительство корабля заводским номером 2101 в соответствии с техническим проектом и утвержденной рабочей конструкторской документацией на корвет проекта 20380 с учетом ранее выполненных работ, приобретенных материалов, конструкций, оборудования, узлов и агрегатов, а также выплаченных АО «АСЗ» денежных средств.
        22 мая 2015 года корвет "Совершенный" был выведен из строительного эллинга АСЗ в транспортно-спусковой плавучий док "Зея" проекта 17571, после чего в августе 2015 года был отбуксирован в этом доке на достроечно-испытательную базу АСЗ на АО "Дальневосточный завод "Звезда" в Большом Камне на побережье Тихого океана для осуществления достройки, дооснащения и проведения швартовных и заводских ходовых испытаний корабля. Первый выход корвета на заводские ходовые испытания из Большого Камня состоялся 30 января 2017 года.
        Ожидается, что корабль войдет в состав 114-й бригады надводных кораблей Объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке (ОКВС) Тихоокеанского флота с базированием на Камчатке (Завойко).

        "Совершенный" стал первым боевым надводным кораблем, построенным на АСЗ более чем за 50 лет (последними построенными на предприятии боевыми надводными кораблями были большие ракетные корабли проекта 57бис). В настоящее время на АСЗ также ведется строительство трех следующих для этого завода корветов проекта 20380 - "Громкий" (заводской номер 2102, официально заложен 20 апреля 2012 года), «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» проекта 20380 (заводской номер 2103, заложен 22 июля 2015 года) и "Резкий" (заводской номер 2104, заложен 1 июля 2016 года).


        Самаритянин
    3. avt Сегодня, 11:01
      Цитата: Zibelew
      Один эпичный долгострой сдан

      Домучили , как Пол Пот Компучию , иначе на фоне китайцев там и не смотрится.Круче только издевательство над ,,Греном". request
      avt
    4. МПК 245 Сегодня, 11:01
      Присоединяюсь!!! drinks drinks drinks Такими темпами принятия в состав Флота Кораблей боевых мы скоро с Гордым Вануату на Море силой померяться сумеем... wassat
      МПК 245
      1. Самаритянин Сегодня, 11:07
        Цитата: МПК 245
        Присоединяюсь!!! drinks drinks drinks Такими темпами принятия в состав Флота Кораблей боевых мы скоро с Гордым Вануату на Море силой померяться сумеем... wassat

        От Вас доброго слова не дождёшься stop
        Кстати, а когда это Вас разжаловали??? drinks
        Самаритянин
        1. Zibelew Сегодня, 11:25
          Цитата: Самаритянин
          Кстати, а когда это Вас разжаловали???

          Он же только 20.07.2017 зарегистрировался.
          Zibelew
        2. МПК 245 Сегодня, 11:26
          А тогда,когда друганы твои к админам с жалобами побежали в очередной раз!!! Да я привык уже-внимания не обращаю...
          МПК 245
  2. Хаджи Мурат Сегодня, 11:15
    радоваться надо, а все злорадствуют.....
    Хаджи Мурат
  3. tanit Сегодня, 11:18
    "и малокалиберными зенитными РАКЕТНЫМИ комплексами АК-630" belay
    А это чего?! recourse
    tanit
  4. 1vlad19 Сегодня, 11:19
    малокалиберными зенитными ракетными комплексами АК-630?
    Может я чего не допонял? Шестиствольная скорострельна пушка калибра 30 мм становится малокалиберными зенитными ракетными комплексами?
    1vlad19
    1. МПК 245 Сегодня, 11:32

      Они не знают,что это такое-простим неведенье им...Человек не может ВСЁ знать...
      МПК 245
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