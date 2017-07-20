11:46 20 июля

Баталии Макрона с армией

Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », президент Франции Эмманюэль Макрон вступил в конфликт с армейскими кругами, пытаясь уменьшить военные расходы.

18 июля на пост главы Генштаба был назначен 54-летний генерал Франсуа Лекуантра вместо генерала Пьера де Вилье.
61-летний Пьер де Вилье является выпускником военной школы Сен-Сир, в 2006–2007 годах воевал в Афганистане, затем проводил успешные операции в Мали и Центральноафриканской Республике. После избрания президентом Макрон лично просил генерала остаться на посту еще на год.

Он пользовался любовью в войсках, так как настойчиво отстаивал интересы вооруженных сил. Генерал заявил, что больше не может «обеспечить существование такой армии, какую считает необходимой для защиты Франции и французов». Его отставку немедленно принял глава республики.


Баталии Макрона с армией

Пьер де Вилье в Кабуле, 2006 год


В первую очередь, генерал проявлял крайнее недовольство предполагаемым уменьшением военных расходов на 850 млн. евро (в рамках общей программы бюджетной экономии в объеме 4,5 млрд. евро). Он заявил, что не допустит, чтобы его «поимело» Министерство финансов.

Ранее, в 2014 году, нач. Генштаба в команде с командующими сухопутными войсками, авиацией и флотом генерал уже угрожал отставкой в случае сокращения оборонных затрат. Они получили поддержку министра обороны Жан-Ив Ле Дриан и в итоге президент Франсуа Олланд пошел на уступки.

Однако Макрон категорически отказался идти на компромиссы.

Я умею держать слово. Для этого мне не нужны ни давление, ни комментарии. Если президент и глава Генштаба придерживаются разных взглядов, глава Генштаба меняется.




де Вилье отстаивал увеличение военных расходов с 1,78% до 2% ВВП к 2022 году. Однако по бюджету текущего года они уменьшились до 1,7% ВВП (32,7 млрд.евро). Макрон при этом обещал начать постепенный прирост в 2018 году (говоря о 34,2 млрд. евро), выйдя в итоге на 2% в 2025 году (50 млрд. евро).

После отставки генерала на президента посыпался шквал критики. Республиканец Эрик Сиотти заявил о «первой серьезной ошибке господина Макрона» и «полной безответственности власти, которая, проявляя высокомерие и некомпетентность, жертвует таким достойным человеком».

Это плохая новость для армии. Отставка свидетельствует о грубом злоупотреблении властью со стороны господина Макрона.

— считает глава “Национального фронта” Марин Ле Пен.

Если генерал де Вилье выражает свое недовольство, то потому, что он видит проблемы.

— полагает лидер левой оппозиции Жан-Люк Меланшон.


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Комментарии 9

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  1. Холуай Сегодня, 11:19
    Во франции только части спецназа ещё на хорошем уровне...
    Холуай
    1. Чёрный Сегодня, 11:23
      Задача Макрона, как ставленника дома Ротшильдов - окончательный развал Франции...сговорчивее будут... smile Все идет к тому , что Франция перестанет производить самостоятельно оружие и станет еще более зависимым от США и Берлина государством!
      Чёрный
      1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 11:36
        Вот что бывает, когда к власти приходят эффективные менеджеры.
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
  2. МПК 245 Сегодня, 11:20
    Жаль армию хранцузскую,погубит ведь этот любитель пожилых женщин...
    МПК 245
    1. роман66 Сегодня, 11:25
      тю! а она там есть? вояки они какие-то петушиные
      роман66
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:23
    Макрон вступил в конфликт с армейскими кругами

    Мальчику стоило начинать с мелкой рыси, а он решил сразу с голопа. Ох. упадет и расшибет головенку.
    rotmistr60
  4. pjastolov Сегодня, 11:24
    увеличение военных расходов с 1,78% до 2% ВВП к 2022 году. Однако по бюджету текущего года они уменьшились до 1,7% ВВП (32,7 млрд.евро)
    неужели и там - денег нет, но вы держитесь recourse
    pjastolov
  5. Доктор Бармалей Сегодня, 11:38
    У Макрона перхоть что ли на пиджаке?
    Доктор Бармалей
    1. kepmor Сегодня, 11:45
      наверно "голубь мира" честь отдал....
      kepmor
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