Баталии Макрона с армией

Пьер де Вилье в Кабуле, 2006 год

Я умею держать слово. Для этого мне не нужны ни давление, ни комментарии. Если президент и глава Генштаба придерживаются разных взглядов, глава Генштаба меняется.

Это плохая новость для армии. Отставка свидетельствует о грубом злоупотреблении властью со стороны господина Макрона.

Если генерал де Вилье выражает свое недовольство, то потому, что он видит проблемы.