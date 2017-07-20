Баталии Макрона с армией
Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », президент Франции Эмманюэль Макрон вступил в конфликт с армейскими кругами, пытаясь уменьшить военные расходы.
18 июля на пост главы Генштаба был назначен 54-летний генерал Франсуа Лекуантра вместо генерала Пьера де Вилье.
61-летний Пьер де Вилье является выпускником военной школы Сен-Сир, в 2006–2007 годах воевал в Афганистане, затем проводил успешные операции в Мали и Центральноафриканской Республике. После избрания президентом Макрон лично просил генерала остаться на посту еще на год.
Он пользовался любовью в войсках, так как настойчиво отстаивал интересы вооруженных сил. Генерал заявил, что больше не может «обеспечить существование такой армии, какую считает необходимой для защиты Франции и французов». Его отставку немедленно принял глава республики.
В первую очередь, генерал проявлял крайнее недовольство предполагаемым уменьшением военных расходов на 850 млн. евро (в рамках общей программы бюджетной экономии в объеме 4,5 млрд. евро). Он заявил, что не допустит, чтобы его «поимело» Министерство финансов.
Ранее, в 2014 году, нач. Генштаба в команде с командующими сухопутными войсками, авиацией и флотом генерал уже угрожал отставкой в случае сокращения оборонных затрат. Они получили поддержку министра обороны Жан-Ив Ле Дриан и в итоге президент Франсуа Олланд пошел на уступки.
Однако Макрон категорически отказался идти на компромиссы.
де Вилье отстаивал увеличение военных расходов с 1,78% до 2% ВВП к 2022 году. Однако по бюджету текущего года они уменьшились до 1,7% ВВП (32,7 млрд.евро). Макрон при этом обещал начать постепенный прирост в 2018 году (говоря о 34,2 млрд. евро), выйдя в итоге на 2% в 2025 году (50 млрд. евро).
После отставки генерала на президента посыпался шквал критики. Республиканец Эрик Сиотти заявил о «первой серьезной ошибке господина Макрона» и «полной безответственности власти, которая, проявляя высокомерие и некомпетентность, жертвует таким достойным человеком».
— считает глава “Национального фронта” Марин Ле Пен.
— полагает лидер левой оппозиции Жан-Люк Меланшон.
18 июля на пост главы Генштаба был назначен 54-летний генерал Франсуа Лекуантра вместо генерала Пьера де Вилье.
61-летний Пьер де Вилье является выпускником военной школы Сен-Сир, в 2006–2007 годах воевал в Афганистане, затем проводил успешные операции в Мали и Центральноафриканской Республике. После избрания президентом Макрон лично просил генерала остаться на посту еще на год.
Он пользовался любовью в войсках, так как настойчиво отстаивал интересы вооруженных сил. Генерал заявил, что больше не может «обеспечить существование такой армии, какую считает необходимой для защиты Франции и французов». Его отставку немедленно принял глава республики.
Пьер де Вилье в Кабуле, 2006 год
В первую очередь, генерал проявлял крайнее недовольство предполагаемым уменьшением военных расходов на 850 млн. евро (в рамках общей программы бюджетной экономии в объеме 4,5 млрд. евро). Он заявил, что не допустит, чтобы его «поимело» Министерство финансов.
Ранее, в 2014 году, нач. Генштаба в команде с командующими сухопутными войсками, авиацией и флотом генерал уже угрожал отставкой в случае сокращения оборонных затрат. Они получили поддержку министра обороны Жан-Ив Ле Дриан и в итоге президент Франсуа Олланд пошел на уступки.
Однако Макрон категорически отказался идти на компромиссы.
Я умею держать слово. Для этого мне не нужны ни давление, ни комментарии. Если президент и глава Генштаба придерживаются разных взглядов, глава Генштаба меняется.
де Вилье отстаивал увеличение военных расходов с 1,78% до 2% ВВП к 2022 году. Однако по бюджету текущего года они уменьшились до 1,7% ВВП (32,7 млрд.евро). Макрон при этом обещал начать постепенный прирост в 2018 году (говоря о 34,2 млрд. евро), выйдя в итоге на 2% в 2025 году (50 млрд. евро).
После отставки генерала на президента посыпался шквал критики. Республиканец Эрик Сиотти заявил о «первой серьезной ошибке господина Макрона» и «полной безответственности власти, которая, проявляя высокомерие и некомпетентность, жертвует таким достойным человеком».
Это плохая новость для армии. Отставка свидетельствует о грубом злоупотреблении властью со стороны господина Макрона.
— считает глава “Национального фронта” Марин Ле Пен.
Если генерал де Вилье выражает свое недовольство, то потому, что он видит проблемы.
— полагает лидер левой оппозиции Жан-Люк Меланшон.
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