11:46 20 июля

США настаивают на разоружении «Хезболлах»

Мировое сообщество должно усилить давление на ливанское движение «Хезболлах», чтобы добиться его разоружения и прекращения «дестабилизирующего поведения в отношении Израиля», передает ТАСС заявление постпреда США при ООН Никки Хейли на встрече с координатором организации по Ливану Сигрид Каа.

США настаивают на разоружении «Хезболлах»


Посол Хейли подчеркнула необходимость усиления международным сообществом давления на (организацию) "Хезболлах", чтобы разоружить ее и положить конец ее дестабилизирующему поведению, в особенности в отношении Израиля. Посол Хейли выразила тревогу по поводу накопления оружия "Хезболлах", эта ситуация требует внимания со стороны международного сообщества с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в регионе,
говорится в сообщении представительства по итогам встречи.


Хейли также призвала Временные силы ООН в Ливане «со всей серьезностью реагировать на угрозу, которую представляет "Хезболлах"».

США, являющиеся союзником Израиля, регулярно негативно высказываются о "Хезболлах". В апреле Хейли предложила Совбезу ООН уйти от ежемесячного обсуждения палестино-израильской тематики и вместо этого «сосредоточиться на деятельности Ирана и ливанской группировки», назвав их «главными виновниками нестабильности». По словам дипломата, именно это должно стать приоритетом Совбеза на Ближнем Востоке.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 8

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  1. rotmistr60 Сегодня, 11:30
    «Хезболлах»

    Во-первых определитесь уж как правильно называть это движение. Израильтяне часто пишут без "Х", американцы по своему. Во-вторых
    ее дестабилизирующему поведению, в особенности в отношении Израиля
    может следует сначала прекратить дестабилизирующее поведение Израиля в этом регионе? Или Сша (что очевидно) этого, якобы не видят.
    rotmistr60
  2. pjastolov Сегодня, 11:30
    США, являющиеся союзником Израиля, регулярно негативно высказываются о "Хезболлах". В апреле Хейли предложила Совбезу ООН уйти от ежемесячного обсуждения палестино-израильской тематики и вместо этого «сосредоточиться на деятельности Ирана и ливанской группировки», назвав их «главными виновниками нестабильности». По словам дипломата, именно это должно стать приоритетом Совбеза на Ближнем Востоке.
    ну вообще то главный виновник нестабильности на Ближнем Востоке - это сами матрасы, они что решили с больной головы на здоровую переложить, и по тихому слинять? negative
    pjastolov
    1. pvv113 Сегодня, 11:36
      Почему только на "Ближнем Востоке"? По-моему, можно смело сказать "во всем мире" hi
      pvv113
      1. pjastolov Сегодня, 11:39
        "во всем мире"
        это да, но уйти в тень хочет пока только на БВ bully
        pjastolov
        1. pvv113 Сегодня, 11:41
          Может затеяли что-то супостаты, а мы их хода пока разгадать не можем?
          pvv113
          1. pjastolov Сегодня, 11:46
            и такое может быть, хотя, скорее всего, до полного уничтожения ИГ, имеют желание уйти белыми и пушистыми, а назначенные -отпущения будут потом отдуваться hi
            pjastolov
  3. Дуплет Сегодня, 11:35
    Они готовы всех разоружить окромя себя и собственных вассалов..
    Дуплет
    1. Logall Сегодня, 11:44
      Цитата: Дуплет
      Они готовы всех разоружить окромя себя и собственных вассалов..

      Пусть разоружают. Иран сново вооружит! Ух они Израиль не любят. И есть за что...
      Logall
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