США настаивают на разоружении «Хезболлах»
Мировое сообщество должно усилить давление на ливанское движение «Хезболлах», чтобы добиться его разоружения и прекращения «дестабилизирующего поведения в отношении Израиля», передает ТАСС заявление постпреда США при ООН Никки Хейли на встрече с координатором организации по Ливану Сигрид Каа.
Хейли также призвала Временные силы ООН в Ливане «со всей серьезностью реагировать на угрозу, которую представляет "Хезболлах"».
США, являющиеся союзником Израиля, регулярно негативно высказываются о "Хезболлах". В апреле Хейли предложила Совбезу ООН уйти от ежемесячного обсуждения палестино-израильской тематики и вместо этого «сосредоточиться на деятельности Ирана и ливанской группировки», назвав их «главными виновниками нестабильности». По словам дипломата, именно это должно стать приоритетом Совбеза на Ближнем Востоке.
Посол Хейли подчеркнула необходимость усиления международным сообществом давления на (организацию) "Хезболлах", чтобы разоружить ее и положить конец ее дестабилизирующему поведению, в особенности в отношении Израиля. Посол Хейли выразила тревогу по поводу накопления оружия "Хезболлах", эта ситуация требует внимания со стороны международного сообщества с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в регионе,говорится в сообщении представительства по итогам встречи.
Хейли также призвала Временные силы ООН в Ливане «со всей серьезностью реагировать на угрозу, которую представляет "Хезболлах"».
США, являющиеся союзником Израиля, регулярно негативно высказываются о "Хезболлах". В апреле Хейли предложила Совбезу ООН уйти от ежемесячного обсуждения палестино-израильской тематики и вместо этого «сосредоточиться на деятельности Ирана и ливанской группировки», назвав их «главными виновниками нестабильности». По словам дипломата, именно это должно стать приоритетом Совбеза на Ближнем Востоке.
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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