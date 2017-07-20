США настаивают на разоружении «Хезболлах»

Посол Хейли подчеркнула необходимость усиления международным сообществом давления на (организацию) "Хезболлах", чтобы разоружить ее и положить конец ее дестабилизирующему поведению, в особенности в отношении Израиля. Посол Хейли выразила тревогу по поводу накопления оружия "Хезболлах", эта ситуация требует внимания со стороны международного сообщества с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в регионе,

Мировое сообщество должно усилить давление на ливанское движение «Хезболлах», чтобы добиться его разоружения и прекращения «дестабилизирующего поведения в отношении Израиля», передает ТАСС заявление постпреда США при ООН Никки Хейли на встрече с координатором организации по Ливану Сигрид Каа.говорится в сообщении представительства по итогам встречи.Хейли также призвала Временные силы ООН в Ливане «со всей серьезностью реагировать на угрозу, которую представляет "Хезболлах"».США, являющиеся союзником Израиля, регулярно негативно высказываются о "Хезболлах". В апреле Хейли предложила Совбезу ООН уйти от ежемесячного обсуждения палестино-израильской тематики и вместо этого «сосредоточиться на деятельности Ирана и ливанской группировки», назвав их «главными виновниками нестабильности». По словам дипломата, именно это должно стать приоритетом Совбеза на Ближнем Востоке.