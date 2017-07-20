Парламентарии РФ упростили переход из украинского в российское гражданство

С 1 сентября 2017 года для граждан Украины существенно упрощается процедура получения российского гражданства и вида на жительство в РФ. Государственная Дума РФ в третьем (окончательном) чтении приняла соответствующий законопроект. Ранее для перехода из украинского в российское гражданство требовалась справка украинского образца об отказе от гражданства Украины. Понимая, что сегодня получить от украинских органов такого рода справку для украинских граждан, собирающихся стать россиянами, мягко говоря, проблематично, российские законодатели изменили букву закона.Теперь отказ от гражданства Украины может быть оформлен нотариально. Именно такая инициатива обсуждалась парламентариями. При этом в законопроекте оговаривается то, что один документ будет отправляться в Федеральную миграционную службу РФ, а другой – украинским профильным органам. Таким образом, отказ от украинского гражданства становится уведомительной процедурой. Он же открывает возможность для бывшего гражданина Украины получить российский паспорт.Какие ограничения предполагает законопроект?Ограничения касаются статуса соискателя российского гражданства. Если он ранее отбывал на Украине срок за тяжкие преступления или входит в круг лиц, которые определяются российским законодательством как экстремисты или террористы и их пособники, то такому человеку в получении российского паспорта будет отказано. Также будет отказано человеку, который утаил определённые данные о себе и своём прошлом.В законопроект, предполагающий послабления для граждан Украины, переходящих в российское гражданство, включается и текст присяги, который ранее мы уже публиковали на сайте.