15:37 20 июля

Парламентарии РФ упростили переход из украинского в российское гражданство

С 1 сентября 2017 года для граждан Украины существенно упрощается процедура получения российского гражданства и вида на жительство в РФ. Государственная Дума РФ в третьем (окончательном) чтении приняла соответствующий законопроект. Ранее для перехода из украинского в российское гражданство требовалась справка украинского образца об отказе от гражданства Украины. Понимая, что сегодня получить от украинских органов такого рода справку для украинских граждан, собирающихся стать россиянами, мягко говоря, проблематично, российские законодатели изменили букву закона.

Теперь отказ от гражданства Украины может быть оформлен нотариально. Именно такая инициатива обсуждалась парламентариями. При этом в законопроекте оговаривается то, что один документ будет отправляться в Федеральную миграционную службу РФ, а другой – украинским профильным органам. Таким образом, отказ от украинского гражданства становится уведомительной процедурой. Он же открывает возможность для бывшего гражданина Украины получить российский паспорт.

Парламентарии РФ упростили переход из украинского в российское гражданство



Какие ограничения предполагает законопроект?

Ограничения касаются статуса соискателя российского гражданства. Если он ранее отбывал на Украине срок за тяжкие преступления или входит в круг лиц, которые определяются российским законодательством как экстремисты или террористы и их пособники, то такому человеку в получении российского паспорта будет отказано. Также будет отказано человеку, который утаил определённые данные о себе и своём прошлом.

В законопроект, предполагающий послабления для граждан Украины, переходящих в российское гражданство, включается и текст присяги, который ранее мы уже публиковали на сайте.

Использованы фотографии: Unian.net
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Комментарии 23

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  1. Монос Сегодня, 13:56
    Я против облегчённого получения гражданства малороссами. По двум причинам:
    1. Нахрен нам не нужны такие граждане;
    2. Такие граждане нахрен не нужны сами себе. Они балласт.
    Монос
    1. русский молдаван Сегодня, 14:00
      Я тоже ,или всем или никому что за дискриминация ,или русские молдаване чем то отличаются от русских украинцев request
      русский молдаван
      1. самоход Сегодня, 14:17
        Цитата: русский молдаван
        Я тоже ,или всем или никому что за дискриминация ,или русские молдаване чем то отличаются от русских украинцев

        а Вы пробовали получить российское гражданство? или так, из среды "обиженных Россией" (которые ждут от России всего, но нихрена не собираются делать для России). лишь бы по...здеть
        самоход
        1. русский молдаван Сегодня, 14:35
          Цитата: самоход
          Цитата: русский молдаван
          Я тоже ,или всем или никому что за дискриминация ,или русские молдаване чем то отличаются от русских украинцев

          а Вы пробовали получить российское гражданство? или так, из среды "обиженных Россией" (которые ждут от России всего, но нихрена не собираются делать для России). лишь бы по...здеть

          Отвечу у меня жена и дети российские паспорта имеют,а я пробую 15 лет получить ,а вы спросили лишь бы по ...ть или необиженный Россией
          русский молдаван
          1. самоход Сегодня, 14:48
            я у Вас поинтересовался, а не спросил...
            а чего так? за 15 лет так и не дали гражданство российское? может чего не так с Вами (какие грешки на территории России имеются)?
            в чем вся разница - Ваша семья имеет российские паспорта, а моя семья получила российское гражданство.
            самоход
          2. Yeraz Сегодня, 15:31
            Цитата: русский молдаван
            а я пробую 15 лет получить

            значит проблема в Вас.Не может быть,чтобы при НОРМАЛЬНЫХ документах вам не выдавали гражданство аж 15 ЛЕТ.Я знаю эту сферу хорошо .
            Yeraz
      2. Чёрный Сегодня, 14:18
        Я против облегчённого получения гражданства малороссами.
        Цитата: русский молдаван
        Я тоже ,или всем или никому что за дискриминация

        А вы хоть поняли против чего? smile Речь идёт всего лишь о том, что не нужно будет получать на украине бумажку , потверждающую отказ от украинского гражданства....достаточно будет этот отказ заверить в нотариальной конторе на территории РФ...вот и всё послабление...Связанно это с тем , что киевские власти не выдают такие бумаги....
        Чёрный
        1. самоход Сегодня, 14:27
          им тяжело это понять. главное - лозунги.
          самоход
          1. русский молдаван Сегодня, 15:11
            Цитата: самоход
            им тяжело это понять. главное - лозунги.

            Понятно Вам лишь бы по....ть good
            русский молдаван
      3. матРосс Сегодня, 14:38
        Цитата: русский молдаван
        русские молдаване чем то отличаются от русских украинцев

        Я Вам даже больше скажу, уважаемый - молдавские молдаване и украинские украинцы мало чем отличаются от русских русских. Не слишком сложно для Вас?
        Хотя в новость не об этом. А о том, что украинские власти препятствуют отказу своих граждан от украинского гражданства для получения российского, а российские власти эти препятствия законодательно нивелируют. И точка.
        матРосс
        1. русский молдаван Сегодня, 15:28
          Цитата: матРосс
          Цитата: русский молдаван
          русские молдаване чем то отличаются от русских украинцев

          Я Вам даже больше скажу, уважаемый - молдавские молдаване и украинские украинцы мало чем отличаются от русских русских. Не слишком сложно для Вас?
          Хотя в новость не об этом. А о том, что украинские власти препятствуют отказу своих граждан от украинского гражданства для получения российского, а российские власти эти препятствия законодательно нивелируют. И точка.

          Я ответил человеку , а не комментировал статью,надеюсь это не сложно понять ,хотя видимо все таки сложно laughing , вы как и самоход видимо зашли по...ть wink
          русский молдаван
    2. МПК 245 Сегодня, 14:10
      Вить,вот смеяться сейчас будешь-согласен на все 100% сейчас с тобой...Редко,да бывает... wink
      МПК 245
    3. самоход Сегодня, 14:14
      Цитата: Монос
      1. Нахрен нам не нужны такие граждане;
      2. Такие граждане нахрен не нужны сами себе. Они балласт.

      отвечу в том же ключе:
      1. нахрен нужны такие граждане России, подобные Вам (уверен, Вы будете в первых рядах тех, кто продаст Россию за коврижки);
      2. Вы считаете русских (не зависимо от места проживания и гражданства) балластом? Вас бы на их место - сопли распустили бы, что Россия забыла (и забила), а люди выживают в далеко непростых условиях, ждут и надеются, и верят в то, что нужны России;
      P.S. Вам бы в леберасты податься. цены б Вам там не было hi
      самоход
      1. Владыка Ситх Сегодня, 14:22
        Жалко нельзя два плюса ставить. Люди наверно забыли, что мы воюем сейчас и за Крым и Россию в том числе.
        Владыка Ситх
        1. НасРать Сегодня, 14:26
          Федеральная служба государственной статистики сообщила о значительном превышеним смертности над рождаемостью за первые пять месяцев текущего года.

          Как сообщается в документе, опубликованном на сайте Росстата, на 1 июня численность населения в России составила 146,8 миллиона человек. Это на 31,1 тысячу меньше, чем в начале года. Как отмечают статистики, причиной этого стал рост естественной убыли населения.

          Так, с января по май 2017 года число умерших россиян превысило число родившихся в 1,2 раза. В 28 субъектах Российской Федерации превышение составляло от 1,5 до 2 раз.(догадайтесь- в каких?) Естественный прирост населения зафиксирован в 21 субъекте РФ, в то время как в прошлом году превышение рождаемости над смертностью отмечалось в 33 регионах страны.

          Всего за первые пять месяцев 2017 года скончались 791 тысяча жителей страны, рождаемость составила 679,2 тысячи человек. Естественная убыль населения составила 111,8 тысячи человек.

          Между тем миграционный прирост на 72,2% компенсировал численные потери населения.
          НасРать
          1. Владыка Ситх Сегодня, 14:36
            Кстати да, вот статистика за прошлый год.
            Владыка Ситх
            1. Yeraz Сегодня, 15:35
              Ну по моим наблюдениям в УФМС Санкт-Петербурга в принципе похожи.Только надо понимать Узбекистан и Казакстан это в основном этнические русские.Казахов практически нереально увидеть,а узбеки по части больше патентов.В основном русские и кстати пожилого возраста немало среди них.Азербайджан и армения наравне,ну может на Юге России и в самой армении полчуении высоко раз они в первой 5-ке.
              Yeraz
          2. Paranoid50 Сегодня, 15:20
            Цитата: НасРать
            Так, с января по май 2017 года число умерших россиян превысило число родившихся в 1,2 раза. В

            Да, похоже,это та самая, ожидаемая "яма". Пришла пора рожать тем,кто сам был рождён в начале-середине 90-х...
            Paranoid50
    4. Geisenberg Сегодня, 15:20
      Цитата: Монос
      Я против облегчённого получения гражданства малороссами. По двум причинам:
      1. Нахрен нам не нужны такие граждане;
      2. Такие граждане нахрен не нужны сами себе. Они балласт.


      Они не все там "такие" ... Точнее сказать те кто там "такие", а кто в РФ уже можно.
      Geisenberg
  2. МПК 245 Сегодня, 13:57
    Вот не понял смысл потаённый,глубокий......Зачем?warum?Может,лучше русским помочь с гражданством-на квартале семья живёт,с кавказа в 90 уехавшие-мнадцать лет по кабинетам бегали,дабы гражданство получить,а им вот так просто-велкам,щеневмерлые?
    МПК 245
    1. самоход Сегодня, 14:29
      Цитата: МПК 245
      Вот не понял смысл потаённый,глубокий......Зачем?warum?

      не напрягайте мосх. воспринимайте это как элемент гибридной войны. hi
      самоход
  3. win9090 Сегодня, 14:09
    Радость та какая...
    win9090
  4. Комментарий был удален.
  5. Ретвизан 8 Сегодня, 14:34
    Я не понял, чего некоторые товарищи на ВО возбудились? Вы сначала разберитесь прежде чем людей "балластом "называть !
    Для получения гражданства России нужна справка с Окраины. Они эту процедуру саботируют и справки не выдают.
    С новым законом послали их ... "лесом ". Очередная зрада. Только и всего.
    Ретвизан 8
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