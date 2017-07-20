Госдума освободила оборонные контракты от обязательного залога
Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли президентский законопроект, согласно которому оборонные контракты с банковским сопровождением не будут требовать обязательного обеспечения, передает РИА Новости .
Обеспечение – это денежный залог, который предоставляется победителем тендера при заключении контракта для покрытия возможного ущерба заказчика на случай неисполнения или некачественного исполнения поставщиком обязательств.
Сообщается, что «законопроект разработан для повышения эффективности системы государственного оборонного заказа (ГОЗ) и совершенствования мер антимонопольного регулирования в этой сфере».
Согласно информации, содержащейся в сопроводительной документации, законопроект, кроме того, «повышает для головных исполнителей поставок продукции по ГОЗ лимит на оплату расходов до 5 миллионов рублей в месяц», а для остальных исполнителей контрактов этот лимит останется на уровне 3 миллионов.
Законопроектом также предусматривается «ведение реестра компаний, уклонявшихся от заключения контракта на поставку продукции, необходимой исполнителю для выполнения ГОЗ». Такие предприятия не смогут рассчитывать на поддержку государства. Ожидается, что данная мера «позволит сократить количество организаций, необоснованно уклоняющихся от заключения госконтрактов».
Обеспечение – это денежный залог, который предоставляется победителем тендера при заключении контракта для покрытия возможного ущерба заказчика на случай неисполнения или некачественного исполнения поставщиком обязательств.
Сообщается, что «законопроект разработан для повышения эффективности системы государственного оборонного заказа (ГОЗ) и совершенствования мер антимонопольного регулирования в этой сфере».
Согласно информации, содержащейся в сопроводительной документации, законопроект, кроме того, «повышает для головных исполнителей поставок продукции по ГОЗ лимит на оплату расходов до 5 миллионов рублей в месяц», а для остальных исполнителей контрактов этот лимит останется на уровне 3 миллионов.
Законопроектом также предусматривается «ведение реестра компаний, уклонявшихся от заключения контракта на поставку продукции, необходимой исполнителю для выполнения ГОЗ». Такие предприятия не смогут рассчитывать на поддержку государства. Ожидается, что данная мера «позволит сократить количество организаций, необоснованно уклоняющихся от заключения госконтрактов».
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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