15:37 20 июля

Российская команда ВКС по «Авиадартсу» начала перебазирование в Китай

Российская команда, участвующая в международном конкурсе «Авиадартс-2017», приступила к перебазированию на аэродромы Китайской Народной Республики, сообщает группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

Самолеты военно-транспортной авиации доставили на аэродромы Сыпин и Шуанляо командный состав Воздушно-космических сил, представителей группы руководства полетами, инженерно-технический состав, а также военно-техническое имущество, необходимое для обслуживания авиационной техники.

Российская команда ВКС по «Авиадартсу» начала перебазирование в Китай



Авиационные экипажи, участвующие в соревнованиях, выполнят перебазирование с территории Российской Федерации в течение ближайших 2-3 дней.

Предварительно летный состав ВКС завершили подготовку к международному этапу конкурса «Авиадартс-2017» и передислоцировались на оперативные аэродромы в Восточном военном округе.



В международном этапе «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей ВКС. Помимо этого, в Китае будут временно дислоцироваться резервные самолеты и вертолеты, а также воздушные суда, задействованные в авиационном обеспечении конкурса.

Российские экипажи представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-25СМ, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-8АМТШ и другие.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 9

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  1. МПК 245 Сегодня, 14:25
    Что за детский сад,игрища эти...?Давайте Пехоту Морскую с ВДВэшниками на арене цирка стравим-
    Что за средневековье...???
    МПК 245
    1. Самаритянин Сегодня, 14:28
      И Я Вас горячо приветствовать laughing drinks
      О КОНКУРСЕ «АВИАДАРТС» (http://armygames2017.mil.ru/aviadarts_ru):
      Состав команд (до 103 человек). Каждая команда на своих воздушных судах.
      Старший команды
      Экипажи - 22 человека
      Группа руководства полетами - до 10 человек
      Тренерская группа - 2 человека
      Обеспечивающий персонал - до 10 человек
      Инженерно-технический состав до 60 человек

      Этапы
      Полет по маршруту, введение визуальной воздушной разведки, техника пилотирования.
      Полет на атаку наземной(морской) цели.
      Техника
      Оперативно-тактическая авиация:
      Истребительная авиация: Су-27, Су-30, Миг-29 (Три воздушных судна: два - основных (пара) одно — резервное)
      Штурмовая авиация: Су-25 (Три воздушных судна: два-основных(пара) одно — резервное)
      Бомбардировочная авиация: Су-24, Су-34 (Два воздушных судна: одно - основное, одно — резервное)
      Военно-транспортная авиация:
      Ил-76 (Два воздушных судна: одно основное, одно — резервное).
      Армейская авиация:
      Ка-52, Ми-24(Ми-35),Ми-28Н, Ми-8(Три воздушных судна: одно - основное, одно — резервное)
      1 этап Полёт по маршруту, разведка, пилотирование:

      Вот как это выглядит:
      Самаритянин
      1. Самаритянин Сегодня, 14:31
        1 этап, ч.2:
        полётное задание в зоне пилотажа:
        Самаритянин
        1. Самаритянин Сегодня, 14:33
          2 этап Полет на атаку наземной авиации:
          Самаритянин
          1. pvv113 Сегодня, 14:45
            Спасибо за информацию, весьма доходчиво.
            pvv113
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:35
      Алексей 245! hi привет вам и всем кто на сайте! Это тоже политика, нам сейчас нужно "дружить " с китайцами, чтобы точно знать -в ближайшее 20 лет мы с ними воевать не будем, или будем воевать против них! soldier пс -вам от меня по плюсу+!
      Изгоняющий либероидов
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 14:37
    ... удачи и Победы нашим ВКС!!! drinks
    a.s.zzz888
  3. Ретвизан 8 Сегодня, 14:41
    Участие в международных соревнованиях, это политика, а еще опыт! Это только некоторые оголтелые кричат, что весь мир против России.
    Для военных, еще одна возможность других посмотреть и себя показать.
    Ретвизан 8
  4. винипух Сегодня, 14:52
    Даже плакат с ошибками написали. Неужели в Китае нет ниодного переводчика?
    винипух
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