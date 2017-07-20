Испытания «Адмирала Макарова» подходят к концу

Фрегат полностью достроен, все его системы испытаны, за исключением одного вида оружия, которое находится на завершающем цикле испытаний. Вопросов по работоспособности и претензий у военных нет. Как только наш поставщик закончит испытания на "Макарове", он тут же будет принят в состав флота,

Фрегат «Адмирал Макаров», построенный для Черноморского флота, прошел практически все этапы госиспытаний, осталось проверить лишь один вид вооружения, передает ТАСС сообщение главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.сказал Рахманов журналистам.Фрегат (сторожевой корабль) «Адмирал Макаров» был заложен в феврале 2012 года и спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль проекта 11356. Их строительство ведет Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по заказу Минобороны России.В прошлом году Черноморскому флоту были переданы фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».Ранее в военном ведомстве сообщали, что передача третьего корабля ожидается в ноябре текущего года.