17:25 20 июля

Испытания «Адмирала Макарова» подходят к концу

Фрегат «Адмирал Макаров», построенный для Черноморского флота, прошел практически все этапы госиспытаний, осталось проверить лишь один вид вооружения, передает ТАСС сообщение главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.



Фрегат полностью достроен, все его системы испытаны, за исключением одного вида оружия, которое находится на завершающем цикле испытаний. Вопросов по работоспособности и претензий у военных нет. Как только наш поставщик закончит испытания на "Макарове", он тут же будет принят в состав флота,
сказал Рахманов журналистам.


Фрегат (сторожевой корабль) «Адмирал Макаров» был заложен в феврале 2012 года и спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль проекта 11356. Их строительство ведет Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по заказу Минобороны России.

В прошлом году Черноморскому флоту были переданы фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

Ранее в военном ведомстве сообщали, что передача третьего корабля ожидается в ноябре текущего года.

Использованы фотографии: Объединенная судостроительная корпорация
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Комментарии 17

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  1. avt Сегодня, 15:41
    Четвёртый уже вроде на плаву и два на стапелях - ждут турбин....
    avt
    1. Zibelew Сегодня, 15:48
      Цитата: avt
      Четвёртый уже вроде на плаву и два на стапелях - ждут турбин....


      Zibelew
      1. oleg-gr Сегодня, 15:53
        Еще один Адмирал будет принят на вооружение. Усилится и средиземноморская эскадра.
        oleg-gr
    2. donavi49 Сегодня, 15:50
      Четвертый на плаву - потому как место занимает. Ему техотверстия заделали и спустили. Также как и Туман. На достройке надо будет его поднимать.

      Плюс в целом % готовности там минимален. Его спустили на воду, просто потому как место нужно было на новый пароход.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 15:51
        Для сравнения Адмирал Макаров в 2015 году на спуске.
        donavi49
  2. pjastolov Сегодня, 15:42
    Фрегат (сторожевой корабль) «Адмирал Макаров» был заложен в феврале 2012 года и спущен на воду 2 сентября 2015 года.
    молодцы ребята - по больше и по мощнее hi
    pjastolov
  3. kepmor Сегодня, 15:53
    конечно, темпы не китайские, но всё равно радостная новость...
    kepmor
  4. pol-smit.smit Сегодня, 15:54
    а провести последние испытания после прихода на чф слабо.......он уже год должен быть на черном море.....5,5 лет строить фрегат-это круто
    pol-smit.smit
    1. Muvka Сегодня, 16:13
      Не 5,5, а 3,5.
      Muvka
      1. Walanin Сегодня, 16:21
        2017 - 2012 = 5
        Walanin
        1. Muvka Сегодня, 16:22
          Он спущен в 15.
          Цитата: pol-smit.smit
          строить
          Muvka
          1. Walanin Сегодня, 16:23
            Спущен не равно достроен. Во первых достраиваются даже спущенные на воду.
            Во вторых испытания еще не закончены. А если там какие проблемы появятся, это будет что, ремонт еще не принятого на вооружение корабля или все таки достройка?
            Walanin
            1. Muvka Сегодня, 16:25
              По состоянию на 12 января 2016 года сформирован экипаж корабля
              А в марте он уже отстрелялся.
              Muvka
              1. Walanin Сегодня, 16:33
                Я по секрету скажу, что экипажи многих кораблей формируются еще на этапе их строительства. Что и было с Адмиралом Макаровым. А как еще проводить испытания?
                Walanin
  5. кедр Сегодня, 15:55
    Сторожевик звучит, как-то грозней и по русски. Слово ёмкое. Больше таких корабликов для большой страны. Есть, что сторожить и от кого...
    Семь футов под килем "Адмиралу Макарову".
    кедр
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:42
    Ждет его дорога до дальнего порога -к берегам Сирии.
    Изгоняющий либероидов
  7. Волька Сегодня, 16:59
    остается только одно, корабль-красавец...
    Волька
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