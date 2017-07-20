100-тонная боевая машина "Ярс" форсировала Оку

В частности, продемонстрированы возможности 360-тонного парома, предназначенного для переброски тяжёлой боевой техники при форсировании водных преград

В Советском Союзе аналогичное исследовательское тактико-специальное учение проводилось с ракетным комплексом средней дальности "Пионер". В 1983 году ракетный полк в полном боевом составе преодолел реку Припять (Белоруссия) с помощью самоходных понтонов.

Министерство обороны третьи сутки продолжает оперативный сбор руководящего состава российской армии, который проходит под руководством С.Шойгу. В четверг во Владимирской области были отработаны вопросы подготовки и взаимодействия мотострелковых частей, подразделений артиллерии, ПВО, инженерно-сапёрных, радиационной, химической и бактериологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также оперативно-тактической и армейской авиации при форсировании водной преграды с ходу.В ходе показного занятия на реке Ока вблизи Мурома с помощью парома на противоположный берег была перебазирована боевая машина сопровождения (БМС) из состава подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс". Ширина Оки в этом месте составляет более 500 метров. Вес БМС ПГРК "Ярс", которыми оснащаются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), составляет около 100 тонн.- сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.В середине октября прошлого года Минобороны РФ информировало, что в ходе тактических действий с одним из соединений РВСН подтверждена возможность переправки многотонных пусковых установок через широкие водные преграды. Тогда в ходе тактических действий, по замыслу которых все мосты через водные преграды оказались разрушенными действиями условного противника, автономная пусковая установка ПГРК "Ярс" массой около 100 тонн с помощью самоходных понтонов была переправлена через один из глубоководных притоков Волги.- говорится в сообщенииСбор руководящего состава российской армии начался 18 июля в Военной академии Генштаба Вооружённых сил РФ. Его основная цель - совершенствование подготовки штабов и войск с учётом, в том числе, и реального боевого опыта. В сборе принимают участие командный состав военных округов, видов и родов войск, центральных органов военного управления, командующие объединениями и командиры соединений российской армии.