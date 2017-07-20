17:25 20 июля

100-тонная боевая машина "Ярс" форсировала Оку

Министерство обороны третьи сутки продолжает оперативный сбор руководящего состава российской армии, который проходит под руководством С.Шойгу. В четверг во Владимирской области были отработаны вопросы подготовки и взаимодействия мотострелковых частей, подразделений артиллерии, ПВО, инженерно-сапёрных, радиационной, химической и бактериологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также оперативно-тактической и армейской авиации при форсировании водной преграды с ходу.

100-тонная боевая машина "Ярс" форсировала Оку


В ходе показного занятия на реке Ока вблизи Мурома с помощью парома на противоположный берег была перебазирована боевая машина сопровождения (БМС) из состава подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс". Ширина Оки в этом месте составляет более 500 метров. Вес БМС ПГРК "Ярс", которыми оснащаются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), составляет около 100 тонн.


В частности, продемонстрированы возможности 360-тонного парома, предназначенного для переброски тяжёлой боевой техники при форсировании водных преград
- сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

В середине октября прошлого года Минобороны РФ информировало, что в ходе тактических действий с одним из соединений РВСН подтверждена возможность переправки многотонных пусковых установок через широкие водные преграды. Тогда в ходе тактических действий, по замыслу которых все мосты через водные преграды оказались разрушенными действиями условного противника, автономная пусковая установка ПГРК "Ярс" массой около 100 тонн с помощью самоходных понтонов была переправлена через один из глубоководных притоков Волги.



В Советском Союзе аналогичное исследовательское тактико-специальное учение проводилось с ракетным комплексом средней дальности "Пионер". В 1983 году ракетный полк в полном боевом составе преодолел реку Припять (Белоруссия) с помощью самоходных понтонов.
- говорится в сообщении

Сбор руководящего состава российской армии начался 18 июля в Военной академии Генштаба Вооружённых сил РФ. Его основная цель - совершенствование подготовки штабов и войск с учётом, в том числе, и реального боевого опыта. В сборе принимают участие командный состав военных округов, видов и родов войск, центральных органов военного управления, командующие объединениями и командиры соединений российской армии.

Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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Комментарии 25

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  1. pjastolov Сегодня, 15:49
    Тогда в ходе тактических действий, по замыслу которых все мосты через водные преграды оказались разрушенными действиями условного противника,
    интересно - а много ли вообще мостов способных выдержать 100 тонн?
    pjastolov
  2. svp67 Сегодня, 15:49
    Ширина Оки в этом месте составляет более 500 метров
    То есть нет тех водных преград, которые не смог бы преодолеть "ЯРС"...
    svp67
    1. Alexey RA Сегодня, 15:56
      Цитата: svp67
      То есть нет тех водных преград, которые не смог бы преодолеть "ЯРС"...
      ...включая Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый океаны. smile
      Alexey RA
      1. svp67 Сегодня, 15:58
        Цитата: Alexey RA
        ...включая Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый океаны

        И их включая. Главное пусковую защитить и спрятать, а в нужные момент её ракета через любой Океан, да в нужную точку...
        svp67
        1. Смог Сегодня, 17:13
          Цитата: svp67
          То есть нет тех водных преград, которые не смог бы преодолеть "ЯРС"...

          Мужики, я не знаю про океаны, но ширина Днепра в куеве около 600 метров. Только не подумайте чего плохого, это я так, для сведения soldier lol
          Смог
  3. винипух Сегодня, 15:59
    Ничего себе махина
    винипух
    1. Paranoid50 Сегодня, 16:29
      Цитата: винипух
      Ничего себе махина

      Ну,думается,Ваши впечатления будут более яркими,когда узнаете, СКОЛЬКО их... laughing
      Paranoid50
      1. user1212 Сегодня, 16:41
        Цитата: Paranoid50
        когда узнаете, СКОЛЬКО их...

        Это не секрет. 78 подвижных и 18 шахтных
        user1212
        1. Paranoid50 Сегодня, 16:46
          Цитата: user1212
          Это не секрет.

          Дык,это для нас.. laughing Для Рабиновича(а это он) - откровение.
          Paranoid50
  4. кедр Сегодня, 16:00
    Зрим в корень.
    Дело пахнет керосином...
    кедр
    1. Muvka Сегодня, 16:15
      Ни грамма смысла не увидел в ваших словах.
      Muvka
      1. Околоточный Сегодня, 16:30
        Кедр у вас рифмуется с ответом Вини. Плюс.
        Околоточный
  5. Инжнер-сапер Сегодня, 16:04
    Цитата: svp67
    нет тех водных преград, которые не смог бы преодолеть "ЯРС"...

    С помощью доблестных инженерных войск!
    Инжнер-сапер
  6. DEZINTO Сегодня, 16:06
    Зрим в корень.
    Дело пахнет керосином...


    Мда картина всё больше напоминает 1940 год.

    Не понятные трения с послами,....кого-то выселяют кого-то выгоняют....(не забываем смотреть на картину в целом)....... recourse

    Но у меня широкий размах взгляда, между "да ничего не будет" и "где тут записывают в красноармейцы" ?...... winked
    DEZINTO
    1. Muvka Сегодня, 16:16
      В 40х годах не было ЯО. Нечего сравнивать.
      Muvka
  7. Proton Сегодня, 16:16
    Еще б можно было бы стрельнуть с этого понтона во время переправы ракетой laughing вообще б красота была.
    Proton
    1. cerbuk6155 Сегодня, 16:31
      Да ладно пускай живут. Не будем изголяться. Они и так от страха перед нами из окон прыгают. soldier
      cerbuk6155
    2. макс702 Сегодня, 16:35
      Кстати да.. та же мысль посетила пульнуть то она может и смогет но опосля утопнет, а может и в процессе потонет...Надо попробовать на мелководье... wink
      макс702
      1. антивирус Сегодня, 16:50
        не шутите, в том месте до 6 и даже до 10 м глубина реки, в повороте под авто/мостом
        антивирус
  8. Dzafdet Сегодня, 16:22
    Цитата: Alexey RA
    Цитата: svp67
    То есть нет тех водных преград, которые не смог бы преодолеть "ЯРС"...
    ...включая Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый океаны. smile

    Для нас главное Ла-Манш преодолеть..
    Dzafdet
    1. VadimSt Сегодня, 16:53
      Вася Теркин, наверное возразил бы - через Ла-Манш, я и гранату переброшу!
      VadimSt
  9. cerbuk6155 Сегодня, 16:29
    Молодцы нечего сказать. soldier good good good
    cerbuk6155
  10. tanit Сегодня, 16:34
    Мда...За сегодня на ВО сегодня Ярс стал 100-тонным, а А-630 ракетным комплексом. Восхитительно. wassat
    Но- Когда кто-то где-то нанес на патриотический постер фото Апача -это позор!!! Это - гневная статья, опять же на ВО laughing Так низзяя!!!!Токолеее!!!Школолоооо!!!! wassat
    Что ж...Видимо бывает. request
    tanit
    1. user1212 Сегодня, 16:50
      Цитата: tanit
      За сегодня на ВО сегодня Ярс стал 100-тонным

      В чем проблема? Масса ракеты около 50т+шасси 44т
      user1212
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:39
    Вот если бы сама, да по водою. .. sad
    Изгоняющий либероидов
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