Первая миротворческая

В июле 1992 года на основании Соглашения об основных принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, подписанного главами России, Грузии, Северной и Южной Осетии, в зону противостояния вошли российские миротворцы. Благодаря нашим «голубым каскам» удалось остановить боевые действия, длившиеся три года и унёсшие тысячи жизней мирных людей.Эта дата навсегда вписана в новейшую историю Южной Осетии как день прекращения кровопролитной вооружённой агрессии. В середине июня 1992 года грузинские отряды уже вплотную подошли к Цхинвалу. Возникла реальная угроза захвата города и уничтожения значительной части осетинского населения. В Южной Осетии к тому времени война стремительно уничтожала последние приметы мирной жизни. От 117 осетинских сёл остались только пепелища, внушительные разрушения были и в столице региона. Грузинское руководство придерживалось в отношении республики, избравшей для себя путь широкой автономии, откровенно экстремистских, шовинистических взглядов. Так, Звиад Гамсахурдиа, будучи президентом Грузии, презрительно заявлял: «Никакой Южной Осетии нет, она никогда не существовала. Осетинский народ – мусор, который надо вымести через Рокский тоннель». В конце концов из Тбилиси прозвучал хлёсткий лозунг, фактически ультиматум: «Грузия для грузин, осетины – вон из Грузии»Осетинскому народу была уготована судьба жертвы жестокости, непримиримой позиции тбилисских политиканов. К счастью, руку помощи ему протянула Россия. По инициативе Москвы в июне 1992 года в Дагомысе были подписаны соглашения, которые предусматривали прекращение огня и создание Смешанной контрольной комиссии (СКК). На руководство этой структуры возлагалась ответственность за все действия по прекращению кровавого противостояния и урегулированию конфликта. Россию в составе СКК представилСергей Кужугетович Шойгу, на тот момент глава Госкомитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.Как позже вспоминал сам Сергей Шойгу, которому довелось непосредственно участвовать в установлении мира на югоосетинской земле, Шеварднадзе (на тот момент глава грузинского госсовета) упорно твердил, что не его войска ведут обстрел мирных жителей, а некие «неконтролируемые формирования». Между тем даже утром 14 июля, когда колонна российских миротворцев следовала к Цхинвалу и у простых людей забрезжила слабая надежда на наступление долгожданного мира, со стороны грузинских позиций был совершён очередной варварский артиллерийский обстрел города.Осетинскому народу была уготована судьба жертвы жестокости, непримиримой позиции тбилисских политикановСергей Шойгу до момента вступления в должность сопредседателя СКК успел провести успешную операцию по ликвидации последствий землетрясения в Дзауском районе весной 1991 года, занимался оказанием гуманитарной помощи Южной Осетии. В июне 1992 года Правительство РФ поручило ГКЧС России в срочном порядке оказать содействие Северной Осетии в медицинском обеспечении поступающих из Южной Осетии раненых, приёме и размещении беженцев, предоставлении медикаментов, продуктов питания, материальных и финансовых ресурсов, в том числе для развёртывания и оснащения городков для временно перемещённых лиц. Распоряжением российского руководства была создана Комиссия по изучению положения в Северной и Южной Осетии, председателем которой также стал Сергей Шойгу. Ему пришлось проводить личные встречи с представителями сторон по выполнению Соглашения о принципах урегулирования конфликта, организовывать деятельность рабочих органов, в том числе Смешанной контрольной комиссии.В кратчайшие сроки необходимо было решить сложнейшие вопросы – сформировать полноценный миротворческий контингент, разработать нормативно-правовую базу его применения в зоне конфликта, запустить механизмы обеспечения безопасности населения и разъединения конфликтующих сторон, а также предусмотреть меры по обеспечению мирного сосуществования народов.Именно Сергеем Шойгу вместе с другими руководителями Смешанной контрольной комиссии в июле 1992 года было подписано Положение о Смешанных силах, которым определялся статус, полномочия, сфера ответственности и порядок функционирования этих формирований.При этом надо признать, что на тот момент руководство Российской Федерации не имело сколько-нибудь весомого опыта урегулирования подобных острых межнациональных конфликтов, несмотря на то что последние годы существования Советского Союза обернулись для страны страшными потрясениями. Многочисленные междоусобицы в регионах, попытки национального самоопределения, а также безудержное стремление отдельных политиков к неограниченной власти привели к серьёзным конфликтам, зачастую перераставшим в вооружённое противостояние.Урегулирование грузино-осетинского конфликта в 1992 году стало первой миротворческой операцией Российской Федерации и первой успешной миротворческой операцией вообще. Эта операция, проведённая 25 лет назад, по сию пору считается одной из лучших миротворческих миссий, в результате которой десятки тысяч семей смогли вернуться к мирной жизни. Именно российские миротворцы остановили истребление мирного населения, достойно выполнили благородную роль защитника. Тот первый успешный опыт миротворческой операции, которую обобщил нынешний министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, заложил традиции проведения миротворческих операций России во многих регионах планеты.В октябре 2008 года было официально заявлено о прекращении деятельности ССПМ в зоне грузино-осетинского конфликта. Формально это означало прекращение операции, однако миротворческая миссия России на Кавказе, и в частности в Южной Осетии, продолжается до сих пор. Именно российские военные стали серьёзной сдерживающей силой для потенциальных агрессоров, что отрезвляюще действует на реваншистов, которые раз за разом своими провокационными действиями пытаются расшатать ситуацию в регионе.Народ Южной Осетии не забыл о подвиге российских миротворцев. Каждый год, в июле и августе, у разрушенного городка миротворческого батальона, ставшего своего рода мемориалом, возлагают венки, проходят памятные мероприятия. Память о российских «голубых касках», стоявших на страже мира в Южной Осетии, увековечена даже в космическом пространстве: безымянная звезда в созвездии Геркулеса получила название Миротворец.В эти выходные в Цхинвале пройдут мероприятия, приуроченные к 25-летию миротворческой операции в Южной Осетии. Состоится церемония возложения венков и цветов к памятникам погибшим миротворцам, запланирован митинг на территории 4-й военной базы, в котором примут участие военнослужащие, представители органов государственной власти республики, дипломатического корпуса РФ, участники миротворческой операции, жители спасённого Цхинвала. Южная Осетия никогда не забудет подвига тех, кто принёс мир на её землю, кто подарил людям надежду на будущее.С сегодняшнего дня на сайте Минобороны России в свободном доступе размещены документы, имеющие отношение к событиям 1992 года в Южной Осетии. В их числе доклад главы Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий С. Шойгу руководителям Российской Федерации о проделанной работе по урегулированию грузино-осетинского конфликта, созданию миротворческих сил и деятельности Смешанной контрольной комиссии. Здесь же представлен подлинник Обращения к грузинскому и осетинскому народам о вводе миротворческих сил в Цхинвал, подписанного представителями СКК, в том числе Сергеем Шойгу. Также на сайте можно ознакомиться с Положением о Смешанных силах по установлению мира и поддержанию правопорядка в зоне конфликта, утверждённым на заседании Смешанной контрольной комиссии 12 июля 1992 года. Здесь же размещена докладная записка группы народных депутатов Российской Федерации, побывавших в августе 1992 года в Северной и Южной Осетии, а также в Грузии и изложивших своё видение обстановки, сложившейся после подписания Соглашения и ввода в югоосетинский регион межнационального контингента миротворческих сил.