04:38 21 июля

Стартуют российско-китайские маневры на Балтике

Согласно информации ТАСС , официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов сообщил о стартующих 21 июля двусторонних российско-китайских маневрах на Балтике.

Первый этап российско-китайских военно-морских маневров "Морское взаимодействие - 2017" пройдет с 21 по 28 июля. Он состоит из двух фаз - береговой, с 21 по 24 июля, и активной морской, с 25 по 28 июля.


Утром в городе Балтийске Калининградской области, являющемся главной военно-морской базой флота, состоится торжественная встреча отряда кораблей китайских ВМС в составе эсминца "Хэфэй" ( проекта 052D ), фрегата "Юньчэн" и судна обеспечения "Ломаху".



Эсминец "Хэфэй"


В истории отношений России и Китая это первый визит кораблей ВМС этой страны в Балтийск.


Российский флаг в маневрах представляют корветы нового поколения проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий", спасательный буксир, а также корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 и военно-транспортные самолеты Ан-26.

Стартуют российско-китайские маневры на Балтике

Корвет "Стерегущий"


Руководство с российской стороны на маневрах представляет заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков, с китайской - заместитель командующего ВМС НОАК вице-адмирал Тянь Чжун.


В рамках активной фазы учений предполагается отработка кораблями и авиацией обеих сторон вопросов по организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны, предусматривается освобождение условно захваченного пиратами судна, проведение поисково-спасательной операции по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю. Запланированы боевые стрельбы по надводным и воздушным целям.


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Комментарии 7

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  1. LeonidL Сегодня, 04:00
    Американско-украинские на Черном море - российско-китайские на Балтийском ... Армения планирует наверное провести армено-вьетнамские маневры в Южно-китайском море...
    LeonidL
  2. лысова Сегодня, 04:04
    А вот это "сюрпрайз" для балаболов. Запомните: " Моряк лягушку не обидит". Думайте сами - решайте сами - иметь,или не иметь.
    лысова
    1. Logall Сегодня, 04:33
      Это Вы против Франции высказались? Они то лягушек обидели...
      Logall
  3. ded100 Сегодня, 04:16
    Ох и визгу будет от польско прибалтийских дворняжек! laughing
    ded100
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 04:19
    Вот так потихонечку,китай и набирается опыта в морских походах.Гнут свою дугу.Молодцы.Нам-бы со временем не аукнулось.
    ВЕРЕСК
  5. Radikal Сегодня, 04:20
    Стартуют российско-китайские маневры на Балтике
    Вопрос - а зачем?! Кому это нужно? Кто , кого, и в чём хочет убедить? Что китайцы наши стратегические союзники? Уважаемые форумчане - вы в эту утку верите?!
    Radikal
  6. лысова Сегодня, 04:22
    Придётся добавить из бюджета.
    лысова
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