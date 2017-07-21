Стартуют российско-китайские маневры на Балтике
Согласно информации ТАСС , официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов сообщил о стартующих 21 июля двусторонних российско-китайских маневрах на Балтике.
Утром в городе Балтийске Калининградской области, являющемся главной военно-морской базой флота, состоится торжественная встреча отряда кораблей китайских ВМС в составе эсминца "Хэфэй" ( проекта 052D ), фрегата "Юньчэн" и судна обеспечения "Ломаху".
Российский флаг в маневрах представляют корветы нового поколения проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий", спасательный буксир, а также корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 и военно-транспортные самолеты Ан-26.
В рамках активной фазы учений предполагается отработка кораблями и авиацией обеих сторон вопросов по организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны, предусматривается освобождение условно захваченного пиратами судна, проведение поисково-спасательной операции по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю. Запланированы боевые стрельбы по надводным и воздушным целям.
Первый этап российско-китайских военно-морских маневров "Морское взаимодействие - 2017" пройдет с 21 по 28 июля. Он состоит из двух фаз - береговой, с 21 по 24 июля, и активной морской, с 25 по 28 июля.
Утром в городе Балтийске Калининградской области, являющемся главной военно-морской базой флота, состоится торжественная встреча отряда кораблей китайских ВМС в составе эсминца "Хэфэй" ( проекта 052D ), фрегата "Юньчэн" и судна обеспечения "Ломаху".
Эсминец "Хэфэй"
В истории отношений России и Китая это первый визит кораблей ВМС этой страны в Балтийск.
Российский флаг в маневрах представляют корветы нового поколения проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий", спасательный буксир, а также корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 и военно-транспортные самолеты Ан-26.
Корвет "Стерегущий"
Руководство с российской стороны на маневрах представляет заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков, с китайской - заместитель командующего ВМС НОАК вице-адмирал Тянь Чжун.
В рамках активной фазы учений предполагается отработка кораблями и авиацией обеих сторон вопросов по организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны, предусматривается освобождение условно захваченного пиратами судна, проведение поисково-спасательной операции по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю. Запланированы боевые стрельбы по надводным и воздушным целям.
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