Стартуют российско-китайские маневры на Балтике

Первый этап российско-китайских военно-морских маневров "Морское взаимодействие - 2017" пройдет с 21 по 28 июля. Он состоит из двух фаз - береговой, с 21 по 24 июля, и активной морской, с 25 по 28 июля.

Эсминец "Хэфэй"

В истории отношений России и Китая это первый визит кораблей ВМС этой страны в Балтийск.

Корвет "Стерегущий"

Руководство с российской стороны на маневрах представляет заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков, с китайской - заместитель командующего ВМС НОАК вице-адмирал Тянь Чжун.