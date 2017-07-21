04:37 21 июля

БДК "Николай Фильченков" проследовал в Сирию

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », турецкий шипсспоттер Yoruk Isik сообщил о прохождении большим десантным кораблем ЧФ "Николай Фильченков" Черноморских проливов в направлении Сирии (седьмой раз за 2017 год).

БДК "Николай Фильченков" проследовал в Сирию

БДК "Николай Фильченков", Босфор, 21.07.17 (с) Yoruk Isik


Как указывают стамбульские наблюдатели, рассмотревшие осадку корабля, он шел не сильно нагруженным. Ранее в текущем месяце, согласно их данным, было зафиксировано движение следующих судов в указанном районе: 16 июля с грузом в Сирию прошло вспомогательное транспортное судно ВМФ России "Кызыл-60"; 10 июля – БДК Черноморского флота "Цезарь Куников"; 6 июля - вспомогательное судно "Двиница-50".



БДК "Николай Фильченков" (с) Yoruk Isik


БДК "Николай Фильченков" – головной корабль проекта 1171. Заложен в Калининграде на судостроительном заводе "Янтарь" 30 января 1974 года, спущен на воду 29 марта 1975 года, вошел в состав флота 30 декабря 1975 года. Во время несения боевых служб в зоне военных конфликтов на Ближнем Востоке неоднократно выполнял задачи оказания международной помощи. На борту могут располагаться до 1500 тонн техники и грузов.

Использованы фотографии: https://twitter.com/YorukIsik/status/888075027693936641 ; http://www.bbc.com/russian/features-40676836
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Комментарии 3

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 04:23
    Бегает старичок туда-сюда.Какие проблемы-то?И не он один.Про остальных-не слышно.Или невидимые стали? requestИли этот БДК пару десятков Т-90 везёт. wassat
    ВЕРЕСК
  2. Ретвизан 8 Сегодня, 04:28
    Везут гостинцы для ИГИЛ.
    Ретвизан 8
  3. Хаджи Мурат Сегодня, 04:32
    похоже долго он не выдержит, ресурс кончается быстро при такой адской эксплуатации
    Хаджи Мурат
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