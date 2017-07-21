БДК "Николай Фильченков" проследовал в Сирию
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », турецкий шипсспоттер Yoruk Isik сообщил о прохождении большим десантным кораблем ЧФ "Николай Фильченков" Черноморских проливов в направлении Сирии (седьмой раз за 2017 год).
Как указывают стамбульские наблюдатели, рассмотревшие осадку корабля, он шел не сильно нагруженным. Ранее в текущем месяце, согласно их данным, было зафиксировано движение следующих судов в указанном районе: 16 июля с грузом в Сирию прошло вспомогательное транспортное судно ВМФ России "Кызыл-60"; 10 июля – БДК Черноморского флота "Цезарь Куников"; 6 июля - вспомогательное судно "Двиница-50".
БДК "Николай Фильченков" – головной корабль проекта 1171. Заложен в Калининграде на судостроительном заводе "Янтарь" 30 января 1974 года, спущен на воду 29 марта 1975 года, вошел в состав флота 30 декабря 1975 года. Во время несения боевых служб в зоне военных конфликтов на Ближнем Востоке неоднократно выполнял задачи оказания международной помощи. На борту могут располагаться до 1500 тонн техники и грузов.
БДК "Николай Фильченков", Босфор, 21.07.17 (с) Yoruk Isik
Как указывают стамбульские наблюдатели, рассмотревшие осадку корабля, он шел не сильно нагруженным. Ранее в текущем месяце, согласно их данным, было зафиксировано движение следующих судов в указанном районе: 16 июля с грузом в Сирию прошло вспомогательное транспортное судно ВМФ России "Кызыл-60"; 10 июля – БДК Черноморского флота "Цезарь Куников"; 6 июля - вспомогательное судно "Двиница-50".
БДК "Николай Фильченков" (с) Yoruk Isik
БДК "Николай Фильченков" – головной корабль проекта 1171. Заложен в Калининграде на судостроительном заводе "Янтарь" 30 января 1974 года, спущен на воду 29 марта 1975 года, вошел в состав флота 30 декабря 1975 года. Во время несения боевых служб в зоне военных конфликтов на Ближнем Востоке неоднократно выполнял задачи оказания международной помощи. На борту могут располагаться до 1500 тонн техники и грузов.
Использованы фотографии: https://twitter.com/YorukIsik/status/888075027693936641 ; http://www.bbc.com/russian/features-40676836
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти