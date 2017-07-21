Получит ли Ангола "индийские" Су-30К?
Москва и Минск продолжают прилагать усилия по поиску покупателей истребителей Су-30К, которые находятся на хранении в Республике Беларусь и которые были произведены в рамках контракта для Индии 1996-1998 годов. Речь идёт о контракте, на основании которого Индия получала сначала именно Су-30К, а затем проводилась их замена на модернизированные версии Су-30МКИ. Россия выполнила все контрактные обязательства: обновление индийского парка было осуществлено, а ранее поставленные Су-30К (18 единиц) были переброшены в Беларусь для «хранения» и поиска покупателя. Находятся на аэродроме в Барановичах.
Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщает о том, что ранее самолёты предлагались к приобретению самой Белоруссии, а также Вьетнаму и Судану. Однако сделки не произошло. В 2013 году состоялось подписание контракта на поставку 12 истребителей в Анголу. В контракте было прописано, что поставки будут осуществлены в 2017 году с последующей модернизацией самолётов до версии Су-30КН.
"Коммерсантъ" пишет, что на данный момент Ангола ни одного самолёта не получила. При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ заявили:
По некоторым данным, приобретение Анголой российских самолётов осуществляется на основании ранее предоставленного этой африканской стране кредита.
Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщает о том, что ранее самолёты предлагались к приобретению самой Белоруссии, а также Вьетнаму и Судану. Однако сделки не произошло. В 2013 году состоялось подписание контракта на поставку 12 истребителей в Анголу. В контракте было прописано, что поставки будут осуществлены в 2017 году с последующей модернизацией самолётов до версии Су-30КН.
"Коммерсантъ" пишет, что на данный момент Ангола ни одного самолёта не получила. При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ заявили:
Реализация контракта на поставку в Анголу самолётов продолжается в соответствии с договоренностями, подписанными сторонами.
По некоторым данным, приобретение Анголой российских самолётов осуществляется на основании ранее предоставленного этой африканской стране кредита.
Использованы фотографии: Dev.rapidleaks.com
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