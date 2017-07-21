07:51 21 июля

Получит ли Ангола "индийские" Су-30К?

Москва и Минск продолжают прилагать усилия по поиску покупателей истребителей Су-30К, которые находятся на хранении в Республике Беларусь и которые были произведены в рамках контракта для Индии 1996-1998 годов. Речь идёт о контракте, на основании которого Индия получала сначала именно Су-30К, а затем проводилась их замена на модернизированные версии Су-30МКИ. Россия выполнила все контрактные обязательства: обновление индийского парка было осуществлено, а ранее поставленные Су-30К (18 единиц) были переброшены в Беларусь для «хранения» и поиска покупателя. Находятся на аэродроме в Барановичах.

Получит ли Ангола "индийские" Су-30К?


Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщает о том, что ранее самолёты предлагались к приобретению самой Белоруссии, а также Вьетнаму и Судану. Однако сделки не произошло. В 2013 году состоялось подписание контракта на поставку 12 истребителей в Анголу. В контракте было прописано, что поставки будут осуществлены в 2017 году с последующей модернизацией самолётов до версии Су-30КН.


"Коммерсантъ" пишет, что на данный момент Ангола ни одного самолёта не получила. При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ заявили:

Реализация контракта на поставку в Анголу самолётов продолжается в соответствии с договоренностями, подписанными сторонами.

По некоторым данным, приобретение Анголой российских самолётов осуществляется на основании ранее предоставленного этой африканской стране кредита.

Использованы фотографии: Dev.rapidleaks.com
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Комментарии 9

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  1. винипух Сегодня, 06:25
    Ну можно уже и Беларуси их оставить, они там тоже нужны. Рядом Польша и НАТО с Америкой.
    винипух
    1. Logall Сегодня, 06:35
      Цитата: винипух
      Ну можно уже и Беларуси их оставить, они там тоже нужны. Рядом Польша и НАТО с Америкой.

      Вы бы своё авто соседу оставили? Сомневаюсь. Продали бы. Вы точно подстрекатель...
      Logall
      1. винипух Сегодня, 06:49
        Это близкие страны. В окопах вместе сидели...
        винипух
        1. Logall Сегодня, 07:02
          Цитата: винипух
          Это близкие страны. В окопах вместе сидели...

          Мы и с Украиной, и с Грузией в окопах вместе сидели. За Болгарию вообще войну Турции объявили. Всем по самолёту? Я бы их на кол (не о Беларусии речь), или на другое слово, кстати тоже из трёх букв, посадил...
          Logall
        2. лысова Сегодня, 07:13
          А где, ВЫ, именно в окопах сидели. ?
          лысова
          1. винипух Сегодня, 07:13
            Я не сидел, я родился после войны.
            винипух
          2. Logall Сегодня, 07:37
            Цитата: лысова
            А где, ВЫ, именно в окопах сидели. ?

            А..а, тролль? Обожаю! Я Россию в целом имел ввиду. Я называл страны, а не отдельных людей. Но Вы, из-за своей напыщенности, или из-за желания ''просто, что-то написать'', слепы.
            Не нужно искать людей дурнее себя! Не найдёте...
            Или это не мне адресовано...
            Уже всё равно не признается...
            Logall
  2. Печенег Сегодня, 06:46
    Самолетам уже лет 20, жалко такая техника на приколе. раньше надо было продавать или хотя бы в лизинг той же Сербии.
    Печенег
  3. Wedmak Сегодня, 06:51
    Перекрасить в гражданские цвета, снять вооружение и продать частным лицам. На такую коллекционную "игрушку" могут позарится многие богачи.
    Wedmak
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