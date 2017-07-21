07:51 21 июля

А что раньше мешало ООН принять резолюцию о блокировке финансирования терроризма?

Заместитель постоянного представителя России в Совете безопасности ООН Владимир Сафронков прокомментировал принятие Организацией резолюции №2368. Эта резолюция подразумевает полное перекрытие всех каналов финансирования террористических группировок «Аль-Каида» и ИГИЛ (*запрещены в России) и их ответвлений. Резолюция была принята накануне. Странно, что российская идея о перекрывании для этих террористических структур всех каналов снабжения ранее находила поддержку не у всех стран, входящих в ООН. Очень странно...



Резолюция предполагает заморозку активов боевиков, запрет на трансграничный трафик, введение оружейного эмбарго.


В документ включены санкции и против конкретных террористов, включая выходцев с Кавказа и из Средней Азии.

Владимира Сафронкова цитирует РИА Новости :
Речь, в частности, идёт о российском предложении ввести всеобъемлющий запрет на любые торгово-экономические связи с территориями, подконтрольными ИГИЛ*. Следует отдавать себе отчёт, что террористы занимаются широкомасштабной трансграничной контрабандой углеводородов и других товаров. Нелегальный бизнес ежемесячно приносит им десятки миллионов долларов. Заявляем о твёрдом намерении продолжать добиваться введения указанной и других мер, нацеленных на полную финансовую и материально-техническую изоляцию террористических группировок.


По словам российского дипломата, принятие резолюции является важнейшим шагом по борьбе с международным терроризмом.

Что мешало ООН принять такую резолюцию раньше и контролировать её соблюдение отдельными странами, - вопрос.

Использованы фотографии: Listsurge.com
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Комментарии 12

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  1. винипух Сегодня, 07:01
    Я помню когда Турция сбила самолёт, то тоже говорили что Турция поддерживает террористов. И даже доказательства показывали.
    Ну а сейчас уже всё норм, отношения наладили. И даже С-400 дадут, в кредит.
    Политика дело грязное...
    винипух
    1. Толстоевский Сегодня, 07:08
      грязная политика у грязных политиков
      Толстоевский
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:19
      Вот вот, вини, вы же с саудитами взасос целуетесь, а у них руки по плечи в крови!
      Изгоняющий либероидов
      1. винипух Сегодня, 07:21
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        вы же с саудитами взасос целуетесь

        У нас даже нет дип. отношений. Ни послов , ни авиасообщения.
        винипух
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:33
          Это вам так кажется, а на самом деле контакты с ними у вас налажены!
          Изгоняющий либероидов
  2. Толстоевский Сегодня, 07:07
    У отдела объединённых наций государственного департамента сша свои методички
    Толстоевский
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:08
    Что мешало ООН принять такую резолюцию раньше и контролировать её соблюдение отдельными странами, - вопрос.

    Да не вопрос. Отношение к этому Сша вот, что влияло. Как только в Сша появилась информация о прекращении помощи атиасадовским формированиям так сразу и ООН разродился.
    rotmistr60
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:18
    ООН не выделела террористам очередной транш? Все свалино чисто на сша?
    Изгоняющий либероидов
  5. 34 регион Сегодня, 07:30
    Что мешало, что мешало? Чего непонятного? Тот кто угрожает интересам США, против тех вводят санкции. Кто не угрожает, санкции не вводят. Вот Куба и КНДР, США угрожают. Против них санкции. Наркотрафик не угрожает, их счета не блокируют. При прозрачности банковских вкладов сегодня, проблема проследить историю денег? А вклады в какой валюте? В рублях? В баксах. Счета Ирана и Ливии замораживали, а счета террористов не могут? Не могут ли? Что двигает или не двигает? 300%?
    34 регион
  6. санчо Сегодня, 07:40
    США перестают ОФИЦИАЛЬНО кормить "оппозицию " пора принимать резолюцию
    санчо
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:46
    ... вполне объяснимо, после заявления трампа о прекращении помощи террорюгам... вот и оон съехало, и идёт в фарватере мерикатосов... bully
    a.s.zzz888
  8. Kot3713 Сегодня, 07:51
    Ха ха ха ООН- это бесполезная организация которая не чего не РЕШАЕТ.
    Kot3713
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