А что раньше мешало ООН принять резолюцию о блокировке финансирования терроризма?

Речь, в частности, идёт о российском предложении ввести всеобъемлющий запрет на любые торгово-экономические связи с территориями, подконтрольными ИГИЛ*. Следует отдавать себе отчёт, что террористы занимаются широкомасштабной трансграничной контрабандой углеводородов и других товаров. Нелегальный бизнес ежемесячно приносит им десятки миллионов долларов. Заявляем о твёрдом намерении продолжать добиваться введения указанной и других мер, нацеленных на полную финансовую и материально-техническую изоляцию террористических группировок.

Заместитель постоянного представителя России в Совете безопасности ООН Владимир Сафронков прокомментировал принятие Организацией резолюции №2368. Эта резолюция подразумевает полное перекрытие всех каналов финансирования террористических группировок «Аль-Каида» и ИГИЛ (*запрещены в России) и их ответвлений. Резолюция была принята накануне. Странно, что российская идея о перекрывании для этих террористических структур всех каналов снабжения ранее находила поддержку не у всех стран, входящих в ООН. Очень странно...Резолюция предполагает заморозку активов боевиков, запрет на трансграничный трафик, введение оружейного эмбарго.В документ включены санкции и против конкретных террористов, включая выходцев с Кавказа и из Средней Азии.Владимира Сафронкова цитирует РИА Новости По словам российского дипломата, принятие резолюции является важнейшим шагом по борьбе с международным терроризмом.Что мешало ООН принять такую резолюцию раньше и контролировать её соблюдение отдельными странами, - вопрос.