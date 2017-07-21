07:51 21 июля

В ЛНР восстанавливается промышленность

Согласно информации РИА Новости , и.о. министра промышленности и торговли ЛНР Игорь Горбатенков сообщил о возобновлении работы в перерабатывающей отрасли ЛНР примерно 56% промышленными предприятиями: из 506 деятельность ведут 286.

Как указывается, с началом гражданской войны в Донбассе и последовавшей транспортной и экономической блокады большая часть индустрии ЛНР прекратила хозяйственную деятельность. Восстановление производства началось после разгрома киевских силовиков в череде котлов, завершившего активную фазу военных действий в 2014 году. Возрождению экономического потенциала препятствуют экономическая блокада со стороны Киева и международного сообщества, что вызвано непризнанием республики другими государствами.

В ЛНР восстанавливается промышленность

"Лугансктепловоз"



С начала 2017 года общий объем реализованной промышленной продукции перерабатывающей отрасли составил примерно 5,6 млрд. руб., показав рост в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 9,8%. Наиболее заметен он был на предприятиях легкой, химической и пищевой промышленности.

Сегодня на предприятиях работают 17,374 тысяч человек [ВО - так в тексте, видимо, 17 374 чел.], средняя заработная плата работников отрасли составляет 7138 рублей.

Использованы фотографии: http://www.luganskteplovoz.com/Home/About/1
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. винипух Сегодня, 07:06
    средняя заработная плата работников отрасли составляет 7138 рублей


    Чуть больше ста долларов, это очень мало!
    Хотя не знаю какие у вас цены, может можно и жить.

    И это средняя, значит кто-то получает и меньше.
    винипух
    1. Logall Сегодня, 07:09
      У Катара деньги заберём и им отдадим. Как вам такая благотворительность?
      Logall
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:11
      Вини! am хорошо когда ты пишешь, но куда лучше когда ты к примеру, спишь! !! am Понятно? ?????
      Изгоняющий либероидов
      1. винипух Сегодня, 07:11
        почему мне нельзя писать?
        винипух
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 07:16
          иногда лучше жевать, чем писать...
          DOCTOR ZLO
    3. сибиралт Сегодня, 07:20
      Судя по тому, что стоимость американского угля втрое выше, чем из Донбасса, неизбежно будут организованы левые схемы для закупки местного. Но через какие банки будут вестись расчеты? Похоже, через абхазские.
      сибиралт
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 07:24
        Цитата: сибиралт
        Но через какие банки будут вестись расчеты? Похоже, через абхазские.

        Хорошо, когда у РФ свои офшоры есть....
        DOCTOR ZLO
    4. Юджин-Евгений Сегодня, 07:26
      Мало. Но хоть как то должны помогать копеечная коммуналка, прочие скидки, гуманитарка (взгляд со стороны)
      Юджин-Евгений
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:13
    Дай то Бог чтобы так оно и было -люди значит живут нормальной жизнью, для своего будущего , еще киевская хунта им не мешала. ...
    Изгоняющий либероидов
  3. German Titov Сегодня, 07:21
    Салам соседям. Главное - патронный завод берегите))). Мы ОРДЛО, мы прорвемся. Дай Бог, в новостях будут "отдельные районы Тернопольской и Львовской областей".
    German Titov
    1. злой партизан Сегодня, 07:49
      Цитата: German Titov
      Главное - патронный завод берегите

      good
      А также гаубичный, миномётный и завод по производству ПЗРК. wink
      злой партизан
Картина дня