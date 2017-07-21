В ЛНР восстанавливается промышленность
Согласно информации РИА Новости , и.о. министра промышленности и торговли ЛНР Игорь Горбатенков сообщил о возобновлении работы в перерабатывающей отрасли ЛНР примерно 56% промышленными предприятиями: из 506 деятельность ведут 286.
Как указывается, с началом гражданской войны в Донбассе и последовавшей транспортной и экономической блокады большая часть индустрии ЛНР прекратила хозяйственную деятельность. Восстановление производства началось после разгрома киевских силовиков в череде котлов, завершившего активную фазу военных действий в 2014 году. Возрождению экономического потенциала препятствуют экономическая блокада со стороны Киева и международного сообщества, что вызвано непризнанием республики другими государствами.
С начала 2017 года общий объем реализованной промышленной продукции перерабатывающей отрасли составил примерно 5,6 млрд. руб., показав рост в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 9,8%. Наиболее заметен он был на предприятиях легкой, химической и пищевой промышленности.
Как указывается, с началом гражданской войны в Донбассе и последовавшей транспортной и экономической блокады большая часть индустрии ЛНР прекратила хозяйственную деятельность. Восстановление производства началось после разгрома киевских силовиков в череде котлов, завершившего активную фазу военных действий в 2014 году. Возрождению экономического потенциала препятствуют экономическая блокада со стороны Киева и международного сообщества, что вызвано непризнанием республики другими государствами.
"Лугансктепловоз"
С начала 2017 года общий объем реализованной промышленной продукции перерабатывающей отрасли составил примерно 5,6 млрд. руб., показав рост в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 9,8%. Наиболее заметен он был на предприятиях легкой, химической и пищевой промышленности.
Сегодня на предприятиях работают 17,374 тысяч человек [ВО - так в тексте, видимо, 17 374 чел.], средняя заработная плата работников отрасли составляет 7138 рублей.
Использованы фотографии: http://www.luganskteplovoz.com/Home/About/1
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