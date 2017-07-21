Додон: Если на Днестре вспыхнет новый конфликт, Молдавия прекратит существование

Силового варианта для Приднестровья быть не должно. Я считаю, что проблему нужно решать только путём переговоров, а нам необходимо идти навстречу друг другу. Есть, конечно, у нас "горячие головы", но их очень мало. Силовой вариант будет означать потерю государственности Молдовы. Мы видим, чем это обернулось для других стран. Мы готовы идти на компромиссы, чтобы объединить страну. Это признают все наши партнёры и на Западе, и на Востоке.

Президент Молдавии Игорь Додон, находящийся в жёсткой оппозиции по отношению к правительству республики, пообещал не допустить нового кровопролития на берегах Днестра. В интервью газете «Известия» Додон заявил о том, что в случае нового вооружённого конфликта Молдова может прекратить своё существование в качестве государства. При этом президент Молдавии отметил, что за пределами страны хватает сил, грезящих о разморозке боевых действий.Игорь Додон:Напомним, что президент Молдавии Игорь Додон ранее встречался с президентом Приднестровской Молдавской Республики. Ту встречу в Кишинёве прорумынские силы расценили чуть ли не как «предательство» президента и потребовали от Додона «подать в отставку». Сам Додон сегодня призывает поменьше внимания обращать на воинственную риторику отдельных представителей политических сил Молдавии, называя такого рода заявления популизмом с целью самопиара.