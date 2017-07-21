10:45 21 июля

Додон: Если на Днестре вспыхнет новый конфликт, Молдавия прекратит существование

Президент Молдавии Игорь Додон, находящийся в жёсткой оппозиции по отношению к правительству республики, пообещал не допустить нового кровопролития на берегах Днестра. В интервью газете «Известия» Додон заявил о том, что в случае нового вооружённого конфликта Молдова может прекратить своё существование в качестве государства. При этом президент Молдавии отметил, что за пределами страны хватает сил, грезящих о разморозке боевых действий.

Додон: Если на Днестре вспыхнет новый конфликт, Молдавия прекратит существование


Игорь Додон:
Силового варианта для Приднестровья быть не должно. Я считаю, что проблему нужно решать только путём переговоров, а нам необходимо идти навстречу друг другу. Есть, конечно, у нас "горячие головы", но их очень мало. Силовой вариант будет означать потерю государственности Молдовы. Мы видим, чем это обернулось для других стран. Мы готовы идти на компромиссы, чтобы объединить страну. Это признают все наши партнёры и на Западе, и на Востоке.



Напомним, что президент Молдавии Игорь Додон ранее встречался с президентом Приднестровской Молдавской Республики. Ту встречу в Кишинёве прорумынские силы расценили чуть ли не как «предательство» президента и потребовали от Додона «подать в отставку». Сам Додон сегодня призывает поменьше внимания обращать на воинственную риторику отдельных представителей политических сил Молдавии, называя такого рода заявления популизмом с целью самопиара.

Использованы фотографии: Фейсбук/Додон
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. винипух Сегодня, 08:04
    Кто там против кого?
    винипух
    1. роман66 Сегодня, 08:19
      ну если коротко - есть ,собственно, молдавия и она тяготеет к румынам дохлым, а есть приднестровье - русскоязычный район и он не хочет к румынам дохлым, а молдаване терять приднестровье не хотят - там промышленность . ну и разос....это. разошлись во мнениях
      роман66
      1. винипух Сегодня, 08:26
        Понятно, похоже на Донбас.
        винипух
        1. роман66 Сегодня, 08:30
          да много на что похоже - государства сбитые без учета нац особенностей рано или поздно сталкиваются. те же курды
          роман66
      2. Страшный_Л. Сегодня, 09:22
        Цитата: роман66
        ну если коротко - есть ,собственно, молдавия и она тяготеет к румынам дохлым, а есть приднестровье - русскоязычный район и он не хочет к румынам дохлым, а молдаване терять приднестровье не хотят - там промышленность . ну и разос....это. разошлись во мнениях

        Да какая там промышленность, слёзы одни, одно-два предприятия более-менее работают.
        А по поводу того, куда тяготеет Молдавия... частично к Румынии и ЕС, частично к России, однозначности нет
        Страшный_Л.
    2. rotmistr60 Сегодня, 08:22
      Стыдно винипух не знать элементарных вещей. От вас (граждан Израиля) мы уже привыкли выслушивать нравоучения как правильно нам и гражданам бывшего союза жить, а тут вдруг вопрос.
      По поводу заявления Додона - жестко, самокритично, а главное правильно.
      rotmistr60
      1. роман66 Сегодня, 08:31
        да больно уж правительство у не там говнистoе. тяжко ему там с прорумынами
        роман66
      2. 210окв Сегодня, 08:52
        Додон безусловно прав..Правда решает не он.У президента функции представительские.Власть вся у премьера.
        Цитата: rotmistr60
        Стыдно винипух не знать элементарных вещей. От вас (граждан Израиля) мы уже привыкли выслушивать нравоучения как правильно нам и гражданам бывшего союза жить, а тут вдруг вопрос.
        По поводу заявления Додона - жестко, самокритично, а главное правильно.
        210окв
    3. сибиралт Сегодня, 08:38
      Если Молдавия войдет в состав ПМР, то Додон прав. bully
      сибиралт
      1. Scratchy Doll Сегодня, 10:03
        Не совсем. В аббреатуре ПМР есть слово "Молдавская".
        Scratchy Doll
  2. alekc75 Сегодня, 08:27
    ни каких единых!!! только раздельно-после 1992 с румынами только граница по Днестру!
    alekc75
  3. Толстоевский Сегодня, 09:40
    не "если", а "когда"
    Толстоевский
Картина дня