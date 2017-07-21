Американцев озадачили слова шефа ЦРУ о «российском вмешательстве»

Конечно, и в последние, и в предыдущие, и в те, что были перед ними.

Я с беспокойством вижу, что директор ЦРУ представляет банальностью российское вмешательство в наши выборы. 2016 год несравним ни с чем в прошлом. Он не должен был так говорить,

На каком основании Помпео делает утверждения насчет (выборов) 2012 и 2008 года? Я бы хотел увидеть эти доклады разведывательного сообщества,