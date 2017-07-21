Американцев озадачили слова шефа ЦРУ о «российском вмешательстве»
Директор ЦРУ Майк Помпео подвергся критике за то, что с легкостью и бездоказательно обвинил Москву во вмешательстве не только в прошлогодние, но и в предыдущие выборы, передает РИА Новости .
Во время выступления на форуме по безопасности в Колорадо директора ЦРУ спросили, вмешивалась ли ранее Москва в американские выборы. Помпео, не задумываясь, ответил:
Естественно, никаких подтверждений своим словам он не привел.
За эти слова Помпео раскритиковали даже те, кто верит в оценки американских спецслужб.
Напомним, спецслужбы США обвиняют Россию во «вмешательстве в выборы» в 2016 году, расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената.
Во время выступления на форуме по безопасности в Колорадо директора ЦРУ спросили, вмешивалась ли ранее Москва в американские выборы. Помпео, не задумываясь, ответил:
Конечно, и в последние, и в предыдущие, и в те, что были перед ними.
Естественно, никаких подтверждений своим словам он не привел.
За эти слова Помпео раскритиковали даже те, кто верит в оценки американских спецслужб.
Я с беспокойством вижу, что директор ЦРУ представляет банальностью российское вмешательство в наши выборы. 2016 год несравним ни с чем в прошлом. Он не должен был так говорить,написал в «Твиттере» старший демократ комитета палаты представителей по разведке и один из главных участников расследования «российского вмешательства» Адам Шифф.
На каком основании Помпео делает утверждения насчет (выборов) 2012 и 2008 года? Я бы хотел увидеть эти доклады разведывательного сообщества,откликнулся в соцсети экс-посол США в Москве, а ныне профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол.
Напомним, спецслужбы США обвиняют Россию во «вмешательстве в выборы» в 2016 году, расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената.
Использованы фотографии: Huffington Post
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