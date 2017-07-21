10:44 21 июля

Американцев озадачили слова шефа ЦРУ о «российском вмешательстве»

Директор ЦРУ Майк Помпео подвергся критике за то, что с легкостью и бездоказательно обвинил Москву во вмешательстве не только в прошлогодние, но и в предыдущие выборы, передает РИА Новости .



Во время выступления на форуме по безопасности в Колорадо директора ЦРУ спросили, вмешивалась ли ранее Москва в американские выборы. Помпео, не задумываясь, ответил:


Конечно, и в последние, и в предыдущие, и в те, что были перед ними.


Естественно, никаких подтверждений своим словам он не привел.

За эти слова Помпео раскритиковали даже те, кто верит в оценки американских спецслужб.

Я с беспокойством вижу, что директор ЦРУ представляет банальностью российское вмешательство в наши выборы. 2016 год несравним ни с чем в прошлом. Он не должен был так говорить,
написал в «Твиттере» старший демократ комитета палаты представителей по разведке и один из главных участников расследования «российского вмешательства» Адам Шифф.

На каком основании Помпео делает утверждения насчет (выборов) 2012 и 2008 года? Я бы хотел увидеть эти доклады разведывательного сообщества,
откликнулся в соцсети экс-посол США в Москве, а ныне профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол.

Напомним, спецслужбы США обвиняют Россию во «вмешательстве в выборы» в 2016 году, расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената.

Использованы фотографии: Huffington Post
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Комментарии 34

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  1. pjastolov Сегодня, 09:40
    На каком основании Помпео делает утверждения насчет (выборов) 2012 и 2008 года? Я бы хотел увидеть эти доклады разведывательного сообщества,
    параллельная реальность Порошенко заразительна - зря они его в штаты пустили lol
    pjastolov
    1. 210окв Сегодня, 09:42
      Он недоработал...Надо было обвинить в будущих выборах.. laughing
      210окв
      1. pjastolov Сегодня, 09:51
        Надо было обвинить в будущих выборах..
        хоть и параснюковская зараза - она так быстро не прогрессирует,
        Инфекционные заболевания отличаются от неинфекционных тем, что болезнетворный агент и организм при инфекционных болезнях обладают определённой биологической активностью. Патогенный микроорганизм является мощным раздражителем, в результате воздействия которого на организм возникает сложный процесс. С самого начала этого процесса в нем выделяется два основных звена — физиологическое состояние организма и возбудитель инфекционного заболевания. Соотношения между этими звеньями в каждом конкретном случае могут быть различными в зависимости от этапа, фазы, периода развития инфекционного процесса. Необходимо учитывать, что не только больные, но и выздоравливающие после инфекционных болезней люди могут служить источниками возбудителей (при кишечных инфекциях, дифтерии и некоторых других). Некоторые люди могут являться носителями инфекции, не заболевая сами.
        wassat
        pjastolov
        1. krot Сегодня, 09:55
          "Директор ЦРУ: не люблю WikiLeaks за то, что она помогает России!"
          Конечно, WikiLeaks публикует правдивые документы, и если это означает помощь России, то получается с Россией правда! Сами себя палят.. Вот еще пример:
          "Я с беспокойством вижу, что директор ЦРУ представляет банальностью российское вмешательство в наши выборы. 2016 год несравним ни с чем в прошлом. Он не должен был так говорить" конечно не должен выдавать их бредовые затеи по поводу вмешательства, потому как ровно так же было и на прошглые выборы и на позапрошлые.. ))) и ни у кого тогда небыло даже чувства вмешательства, а теперь пиарщики придумали новое вранье!
          krot
      2. Комментарий был удален.
      3. ЛукичЪ Сегодня, 09:59
        Цитата: 210окв
        Он недоработал...Надо было обвинить в будущих выборах..

        а кеннеди не хрущёв случайно выбрал. а он ведь соотечественник пети. вот вам и рука куева
        ЛукичЪ
    2. Чёрный Сегодня, 09:43
      Даже амертканский обыватель уже начинаетпонимать всю политизированность и некомпетентность нынешних руководителей американских спецслужб.
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 09:53
        нынешних руководителей американских спецслужб.
        руководятлы, руководятлами, а спецы там все же, как не прискорбно, есть hi
        pjastolov
    3. Владимирец Сегодня, 09:44
      Цитата: pjastolov
      На каком основании Помпео делает утверждения насчет (выборов) 2012 и 2008 года? Я бы хотел увидеть эти доклады разведывательного сообщества,

      Нет, нет, Баракабаму выбрали законно и демократически, это только Трампа русские посадили в БД. smile
      Владимирец
      1. pjastolov Сегодня, 09:55
        это только Трампа русские посадили в БД.
        руские - они же добрые - стало слишком много полосатых покалеченных - вот и сделали трампункт lol
        pjastolov
        1. Владимирец Сегодня, 09:59
          Цитата: pjastolov
          вот и сделали трампункт

          БД это и Белый дом и богадельня. Богаде́льня — благотворительное заведение для содержания нетрудоспособных лиц (престарелых, немощных, инвалидов, калек и выздоравливающих). laughing
          Владимирец
          1. pjastolov Сегодня, 10:02
            БД это и Белый дом и богадельня.
            согласен - но раньше то он был бараком обамы lol
            pjastolov
    4. сибиралт Сегодня, 09:57
      Это что же за спецслужбы такие в США, которые позволяют вмешиваться во внутренние дела государства кому ни попадя? lol
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 09:59
        кому ни попадя?
        ну почему же - они только русским сказали - добро пожаловать laughing
        pjastolov
  2. rotmistr60 Сегодня, 09:41
    Конечно, и в последние, и в предыдущие, и в те, что были перед ними.

    Этот идиотизм даже комментировать не стоит. Чего не скажешь ради того, чтобы усидеть на тепленьком и довольно прибыльном месте.
    rotmistr60
  3. soroKING Сегодня, 09:41
    устройте ему последний день Помпео wassat
    soroKING
  4. Толстоевский Сегодня, 09:43
    мастер спорта международного класса по боевой хуцпе
    Толстоевский
  5. pvv113 Сегодня, 09:45
    Директор ЦРУ Майк Помпео подвергся критике за то, что с легкостью и бездоказательно обвинил Москву во вмешательстве не только в прошлогодние, но и в предыдущие выборы

    Похоже, директор ЦРУ - обыкновенный дешевый пиарщик
    pvv113
    1. pjastolov Сегодня, 09:56
      обыкновенный дешевый пиарщик
      не спорю - пиарщик, но дорогой - в смысле денег hi
      pjastolov
      1. pvv113 Сегодня, 10:03
        В деньгах - дорогой, а в сущности - дешевка wink
        pvv113
        1. pjastolov Сегодня, 10:05
          а в сущности - дешевка
          но зато как бюджет пилить умеет winked
          pjastolov
          1. pvv113 Сегодня, 10:07
            Тут и возразить нечего what
            pvv113
            1. pjastolov Сегодня, 10:09
              надо еще и нашего Чубайса к ним заслать wassat похлеще ядерной бомбы будет
              pjastolov
              1. pvv113 Сегодня, 10:41
                Зачем засылать? Просто подарить wink
                pvv113
  6. Altona Сегодня, 09:49
    На месте рядового американца у меня возник бы логичный вопрос:"А за что мы платим такие деньги и миримся с ограничением наших свобод? Если уже повсюду русские, а директора ЦРУ и ФБР с легкостью это озвучивают."
    Altona
  7. Altona Сегодня, 09:50
    Цитата: pvv113
    директор ЦРУ - обыкновенный дешевый пиарщик

    ----------------------
    Да в том то и дело, что для налогоплательщика США нифига и не дешёвый! laughing
    Altona
    1. pvv113 Сегодня, 10:05
      Не повезло налогоплательщикам, видать судьба у них такая
      pvv113
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 09:51
    очередное бла-бла-бла очередного мерикатоса, пусть даже и главного црушника... от рядового репортерика Си-Эн-Эн ничем не отличается... такое ощущение, что они ТАМ ВСЕ струганы на одну колодку laughing laughing laughing
    a.s.zzz888
  9. rpuropuu Сегодня, 09:52
    Спецслужбы США, все большое напоминают "желтую прессу". Им уже не возможно что то обьяснить what То же самое что разговаривать со стеной no Свой микромир stop
    rpuropuu
    1. Станислав Сегодня, 10:26
      Цитата: rpuropuu
      Спецслужбы США, все большое напоминают "желтую прессу".
      А у меня наоборот: "жёлтая пресса" всё более напоминает спецслужбы США.
      Станислав
  10. Дизель72 Сегодня, 10:07
    За недорабодку- директора в тюрьму,ЦРУ-разогнать
    Дизель72
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:19
      За недорабодку- директора в тюрьму,ЦРУ-разогнать

      ... разогнанных - за конюшню, директор впереди всех, перед"максимом" laughing
      a.s.zzz888
  11. злой партизан Сегодня, 10:19
    Короче. Давайте сразу уже договоримся о том, что гражданскую войну в США развязала Россия sad и навсегда успокоимся.
    злой партизан
  12. NordUral Сегодня, 10:27
    Пугает не то, что он и лжец, а то, что этот во главе такой организации.
    NordUral
    1. Станислав Сегодня, 10:43
      Цитата: NordUral
      Пугает не то, что он и лжец, а то, что этот во главе такой организации
      Какая организация, такой и глава. Полагаю, разведка у них не на первом месте.
      Станислав
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