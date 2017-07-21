10:44 21 июля

Тягачи Урал-43206 в Сирии

Как сообщает « Вестник Мордовии », правительственные силы Сирии активно используют российские Урал-43206 в привычной для них роли артиллерийских тягачей.

Так, на размещенной в интернет-сети фотографии зафиксирован Урал-43206 с 122-мм гаубицей М-30 .

Тягачи Урал-43206 в Сирии



Полная масса Урала может достигать 11500 кг. Грузоподъемность составляет более 4 т. Запас хода свыше 1 тысячи км.

Данная модификация положительно себя зарекомендовала в регионах со сложными климатическими условиями, в том числе в Анголе, Мексике, Эфиопии.

Урал-43206 – универсальный автомобиль, используется для решения самых разных задач. На платформе транспортного средства построено множество различных модификаций. Применяется в строительстве, для добычи полезных ископаемых, а также в армии. За машиной прочно закрепилось прозвище «автомобиль в погонах». В стандартной комплектации оснащается бортовой платформой. С её помощью возможна перевозка грузов, людей. Оснащается мощным двигателем. «Урал 43206» имеет множество различных достоинств. Прост в ремонте, недорог в обслуживании.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20703.htm
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Комментарии 2

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  1. pjastolov Сегодня, 09:47
    правительственные силы Сирии активно используют российские Урал-43206 в привычной для них роли артиллерийских тягачей.
    надежный и недорогой автомобиль, самое главное к топливу не прихотлив good
    pjastolov
  2. Deadушка Сегодня, 09:50
    Хорошая "лошадка".
    Кому интересно, немного ТТХ:
    https://trucksreview.ru/ural/ural-43206-tehniches
    kie-harakteristiki.html
    Deadушка
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