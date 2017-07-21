В ООН опровергли обвинение в распределении гумпомощи в САР в пользу боевиков

Выбор направления и включение в план конвоев на месяц делается исключительно исходя из нужд (людей) и отвечает гуманитарным принципам. Как вы знаете, межагентские конвои являются частью крупной гуманитарной операции, которая ведется в каждой провинции Сирии,

При распределении гуманитарной помощи ООН руководствуется лишь нуждами населения Сирии и не отдает предпочтения территориям, находящимся под контролем вооруженной оппозиции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рассела Гики.сказал Гики.Он напомнил, что гуманитарные конвои организуются совместно с Сирийским арабским обществом Красного Полумесяца и Международным Комитетом Красного Креста.Напомним, ранее временный поверенный в делах Сирии Мунзер Мунзер заявлял, что многие районы в Сирии так и остались без помощи УКГВ, хотя остро в ней нуждались. По его словам, УКГВ «намеренно уделяет особое внимание конкретным районам, в которых находятся и действуют вооруженные террористические группы».