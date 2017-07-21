10:44 21 июля

В ООН опровергли обвинение в распределении гумпомощи в САР в пользу боевиков

При распределении гуманитарной помощи ООН руководствуется лишь нуждами населения Сирии и не отдает предпочтения территориям, находящимся под контролем вооруженной оппозиции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рассела Гики.

В ООН опровергли обвинение в распределении гумпомощи в САР в пользу боевиков


Выбор направления и включение в план конвоев на месяц делается исключительно исходя из нужд (людей) и отвечает гуманитарным принципам. Как вы знаете, межагентские конвои являются частью крупной гуманитарной операции, которая ведется в каждой провинции Сирии,
сказал Гики.


Он напомнил, что гуманитарные конвои организуются совместно с Сирийским арабским обществом Красного Полумесяца и Международным Комитетом Красного Креста.

Напомним, ранее временный поверенный в делах Сирии Мунзер Мунзер заявлял, что многие районы в Сирии так и остались без помощи УКГВ, хотя остро в ней нуждались. По его словам, УКГВ «намеренно уделяет особое внимание конкретным районам, в которых находятся и действуют вооруженные террористические группы».

Использованы фотографии: ФАН/flickr.com / CC BY-SA 3.0
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Комментарии 5

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  1. pjastolov Сегодня, 10:25
    Выбор направления и включение в план конвоев на месяц делается исключительно исходя из нужд (людей) и отвечает гуманитарным принципам.

    pjastolov
  2. Толстоевский Сегодня, 10:26
    От общечеловеков не дождёшься явки с повинной
    Толстоевский
  3. Pirogov Сегодня, 10:26
    ООН опровергло обвинение ,может в ООН ещё опровергнут их работу на США.?
    Pirogov
    1. Толстоевский Сегодня, 10:28
      это для нормальных людей игиловцы - биомусор, подлежащий безусловному уничтожению, а для общечеловеков - их передовой отряд борьбы за мировое господство
      Толстоевский
    2. Чёрный Сегодня, 10:35
      Ну а куда им деваться, кроме как всё отрицать....надо же как то продолжить помощь бармалеям....в условиях, когда обворованный народ уже не может служить источником получения провизии , а все крупные поставки от друзей игил пресекаются нашими ВКС и ВВС САР, пришлось ООН взять эту миссию на себя laughing
      Чёрный
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