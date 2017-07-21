Украина готова покупать российский уголь с Чукотки под видом австралийского?
Начал свою реализацию очередной энергетический проект на Дальнем Востоке. Речь идёт о старте выполнения контракта по поставкам высокоэнергетического угля с Чукотки в Китай. Сегодня балкер «Ахиллес», загруженный 40 тыс. тонн твёрдого топлива, выходит на маршрут, конечным пунктом которого является китайский порт Тайсанг.
Портал «Prochukotku» сообщает о том, что это первая партия угля с месторождения «Фандюшкинское поле», отправляющаяся в эту навигацию в страны Азитатско-Тихоокеанского региона.
В общей сложности, более 100 тысяч тонн угля заготовлено на площадях погрузочного комплекса «Беринговский» предприятия «Анадырьморпорт».
Нужно отметить, что от месторождения к порту построена дорога протяжённостью около 40 км. Теперь она позволяет ежедневно осуществлять доставку топлива сразу же на портовые площадки для отгрузки – в рамках исполнения контрактов как с иностранными компаниями, так и с российскими. Ежедневно на автомобильном маршруте работают восемь грузовиков грузоподъёмностью по 40 т каждый.
Реализация проекта позволяет развивать инфраструктуру самого восточного региона Российской Федерации. Построены дополнительные мощности для ведения угледобычи, мастерские, офисные сооружения, а также специальная лаборатория по анализу топлива.
При этом нужно отметить важную деталь. Заключается она в том, что компания «Берингпромуголь» является дочерней структурой австралийской компании "Tigers Realm Coal". Австралийцы выделили на разработку «Федюшкинского поля» более 23 млн австралийских долларов (более 1,1 млрд рублей).
В этой связи возникает вопрос: не тот ли это «австралийский» уголь, который ранее собиралась закупать Украина? Если учесть, что российский газ под видом словацкого и польского вполне устраивает Киев, то можно предположить, что и российский уголь под австралийской юрисдикцией тоже устроит майданных «патриотов»...
Портал «Prochukotku» сообщает о том, что это первая партия угля с месторождения «Фандюшкинское поле», отправляющаяся в эту навигацию в страны Азитатско-Тихоокеанского региона.
В общей сложности, более 100 тысяч тонн угля заготовлено на площадях погрузочного комплекса «Беринговский» предприятия «Анадырьморпорт».
Нужно отметить, что от месторождения к порту построена дорога протяжённостью около 40 км. Теперь она позволяет ежедневно осуществлять доставку топлива сразу же на портовые площадки для отгрузки – в рамках исполнения контрактов как с иностранными компаниями, так и с российскими. Ежедневно на автомобильном маршруте работают восемь грузовиков грузоподъёмностью по 40 т каждый.
Реализация проекта позволяет развивать инфраструктуру самого восточного региона Российской Федерации. Построены дополнительные мощности для ведения угледобычи, мастерские, офисные сооружения, а также специальная лаборатория по анализу топлива.
При этом нужно отметить важную деталь. Заключается она в том, что компания «Берингпромуголь» является дочерней структурой австралийской компании "Tigers Realm Coal". Австралийцы выделили на разработку «Федюшкинского поля» более 23 млн австралийских долларов (более 1,1 млрд рублей).
В этой связи возникает вопрос: не тот ли это «австралийский» уголь, который ранее собиралась закупать Украина? Если учесть, что российский газ под видом словацкого и польского вполне устраивает Киев, то можно предположить, что и российский уголь под австралийской юрисдикцией тоже устроит майданных «патриотов»...
Использованы фотографии: http://www.prochukotku.ru/20170721/3715.html Евгений Басов
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти