13:21 21 июля

Украина готова покупать российский уголь с Чукотки под видом австралийского?

Начал свою реализацию очередной энергетический проект на Дальнем Востоке. Речь идёт о старте выполнения контракта по поставкам высокоэнергетического угля с Чукотки в Китай. Сегодня балкер «Ахиллес», загруженный 40 тыс. тонн твёрдого топлива, выходит на маршрут, конечным пунктом которого является китайский порт Тайсанг.

Портал «Prochukotku» сообщает о том, что это первая партия угля с месторождения «Фандюшкинское поле», отправляющаяся в эту навигацию в страны Азитатско-Тихоокеанского региона.

В общей сложности, более 100 тысяч тонн угля заготовлено на площадях погрузочного комплекса «Беринговский» предприятия «Анадырьморпорт».


Украина готова покупать российский уголь с Чукотки под видом австралийского?


Нужно отметить, что от месторождения к порту построена дорога протяжённостью около 40 км. Теперь она позволяет ежедневно осуществлять доставку топлива сразу же на портовые площадки для отгрузки – в рамках исполнения контрактов как с иностранными компаниями, так и с российскими. Ежедневно на автомобильном маршруте работают восемь грузовиков грузоподъёмностью по 40 т каждый.

Реализация проекта позволяет развивать инфраструктуру самого восточного региона Российской Федерации. Построены дополнительные мощности для ведения угледобычи, мастерские, офисные сооружения, а также специальная лаборатория по анализу топлива.

При этом нужно отметить важную деталь. Заключается она в том, что компания «Берингпромуголь» является дочерней структурой австралийской компании "Tigers Realm Coal". Австралийцы выделили на разработку «Федюшкинского поля» более 23 млн австралийских долларов (более 1,1 млрд рублей).

В этой связи возникает вопрос: не тот ли это «австралийский» уголь, который ранее собиралась закупать Украина? Если учесть, что российский газ под видом словацкого и польского вполне устраивает Киев, то можно предположить, что и российский уголь под австралийской юрисдикцией тоже устроит майданных «патриотов»...

Использованы фотографии: http://www.prochukotku.ru/20170721/3715.html Евгений Басов
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Комментарии 40

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  1. Чёрный Сегодня, 11:17
    А шо , с пенсильванским? laughing ...шо передумали втридорого у хозяев брать.?.......не смейте покупать ахрессорский уголь laughing
    Чёрный
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:30
      Украина готова покупать российский уголь с Чукотки под видом австралийского

      "За морем телушка - полушка, да рубь перевоз"! Украина не так богата, чтобы покупать дешёвый уголь: скупой платит дважды! wassat
      СРЦ П-15
    2. Морм Сегодня, 11:30
      Если Украина заключила контракт с этой австралийской фирмой,то ей могут отгрузить и уголь из Чукотки.
      Приколы и стебы над мытарствами украинцев насчет покупки антрацита (я должен огорчить русских) продлятся полтора - два года.Украинцы сейчас ускоренными темпами переоборудывают свои угольные ТЭС с угля антрацитной группы на уголь газовой группы.А такого сорта угля в Украине навалом.
      Морм
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:45
        Цитата: Морм
        Украинцы сейчас ускоренными темпами переоборудывают свои угольные ТЭС с угля антрацитной группы на уголь газовой группы.А такого сорта угля в Украине навалом.

        А какова теплоотдача угля газовой группы по сравнению с антрацитом? И как упадут мощности переоборудованных ТЭС?
        СРЦ П-15
        1. Морм Сегодня, 11:54
          Ну мощности могут упасть,а могут и нет-я не владею узкоспециализированной темой,но,во всяком случае,выйдет дешевле,чем тащить уголь из США и Австралии.
          Морм
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:55
            Цитата: Морм
            Ну мощности могут упасть,а могут и нет-я не владею узкоспециализированной темой,но,во всяком случае,выйдет дешевле,чем тащить уголь из США и Австралии.

            А покупать донбасский уголь, жаба давит? Назло соседу отморожу себе уши? laughing
            СРЦ П-15
      2. 210окв Сегодня, 11:46
        Навалом это как?Копай и бери?Надо разрабатывать месторождение,расход угля на ТЭС этого сорта гораздо выше..Вы когда нибудь бывали возле ТЭС работающей на буром угле?Да флаг в руки и барабан на шею!Это плата за свидомость!
        Цитата: Морм
        Если Украина заключила контракт с этой австралийской фирмой,то ей могут отгрузить и уголь из Чукотки.
        Приколы и стебы над мытарствами украинцев насчет покупки антрацита (я должен огорчить русских) продлятся полтора - два года.Украинцы сейчас ускоренными темпами переоборудывают свои угольные ТЭС с угля антрацитной группы на уголь газовой группы.А такого сорта угля в Украине навалом.
        210окв
        1. Морм Сегодня, 12:00
          У вас в Красноярске ТЕЦ работают на буром угле,травят город-миллионник и ничего-никто не жужжит в России,лишь несколько публикаций в СМИ.А такие шахты на Украине сейчас работают,их не надо вновь строить.Вот так вот- смеется тот,кто смеется последним.
          Морм
          1. Serg65 Сегодня, 12:36
            Цитата: Морм
            Вот так вот- смеется тот,кто смеется последним.

            Нет, всё таки надо было в место Армении к Азербайджану лицом повернуться.....точно!
            Serg65
            1. Морм Сегодня, 12:54
              Цитата: Serg65
              Цитата: Морм
              Вот так вот- смеется тот,кто смеется последним.

              Нет, всё таки надо было в место Армении к Азербайджану лицом повернуться.....точно!

              Ваше дело- поворачивайтесь лицом к кому угодно.Я высказал свое мнение,оно отличается от мнения блльшинства,но имеет такое же право на существование,как и у остальных форумчан.Все эти поиски угля носят временный характер-вот суть моего комментария.
              Морм
              1. Serg65 Сегодня, 13:08
                Цитата: Морм
                Я высказал свое мнение,оно отличается от мнения блльшинства,но имеет такое же право на существование,как и у остальных форумчан.

                Эээ ара, за забор не прячся! Здесь малых детей нету, тебя все прекрасно поняли wink
                Serg65
        2. Соломон Кейн Сегодня, 12:13
          На фиг на бурый, сразу переходить на кизяк... crying

          Благо, такого "добра" там навалом...
          Соломон Кейн
          1. Морм Сегодня, 12:33
            У нас в Армении есть горная область Арагацотн у подножия горы Арагац,средняя высота там над уровнем моря- примерно 3,5-4000 метров.Лесов там нет,завозить дрова- получится очень дорого.В городах там правительство построило мини- котельные на несколько многоквартирных домов ,работающих на газе.А в деревнях там многие топят свои дома этим самым кизяком.
            Морм
      3. просто экспл Сегодня, 11:53
        да Бога ради . пускай переделывают , прикол в том что уголь дает изрядную долю энергии , но не самую большую , основа все таки АЭС . а с Вестингаузом проблема , и с ним и с их ТВЭЛами .
        то есть топливо все равно придется покупать у Росатома , а это сотни млн нерублей .
        а у 404 проблема с финансами все больше и больше и наступит тот момент когда денег не будет ни на газ ни на ТВЭЛы .
        и кстати эти год-два что нужны для переоборудования ТЭЦ 404 еще надо прожить .
        просто экспл
        1. Морм Сегодня, 12:12
          Уже более 3 лет твердите,что Украина вот-вот развалится,а воз и ныне там.
          Морм
          1. просто экспл Сегодня, 12:22
            так 3 года ее поддерживали финансово не давая ей утонуть .
            а сейчас поддержка имеет большие шансы на прекращение (хотя не факт) .
            для себя вангую крах 404 на 2019й . но ясен пень легко могу ошибаться , может уже осенью рухнет , а может еще и лет 10-15 протянуть . но все равно наступит момент когда 404 рухнет. ибо без фин. вливаний она нежизнеспособна . а вот будут фин. вливания или нет зависит от геополитической обстановки .
            просто экспл
            1. Морм Сегодня, 12:36
              Ну это дело ваше- верить в скорый крах Украины.Они ьак же мало чем отличаются от вас- предрекают развал РФ.
              Морм
      4. inkass_98 Сегодня, 12:02
        Отсюда и поговорка (с поправкой на свидомую шизу) - скупой и тупой платит дважды, а то и трижды: уголь под боком не используют, а покупают импортный, да еще и на переоборудование ТЭС придется потратиться, перевести на низкокалорийное топливо. Это не мытарства, это дурь чистой воды, как с газом.
        inkass_98
        1. Морм Сегодня, 12:16
          Цитата: inkass_98
          Отсюда и поговорка (с поправкой на свидомую шизу) - скупой и тупой платит дважды, а то и трижды: уголь под боком не используют, а покупают импортный, да еще и на переоборудование ТЭС придется потратиться, перевести на низкокалорийное топливо. Это не мытарства, это дурь чистой воды, как с газом.

          Ну не используют,ибо воюют с ДНР.Вот вчера была инфа,что 9 солдат ВСУ погибло в боях на Донбассе.Нужно сначала прекратить огонь,обменять всех пленных,а потом и уголь могут купить .А так- вряд ли.
          Морм
    3. pjastolov Сегодня, 11:32
      Если учесть, что российский газ под видом словацкого и польского вполне устраивает Киев, то можно предположить, что и российский уголь под австралийской юрисдикцией тоже устроит майданных «патриотов»...
      он не ахрессорский - - на нем кенгуру нарисована
      pjastolov
  2. Oleg L. Сегодня, 11:21
    Не тот уголь и вообще не палите контору, кто вас просил?))))
    Oleg L.
  3. bankirchik34 Сегодня, 11:25
    австралийский уголь, европейский газ, холопы все хавают, что льется с экранов 24/7 в руине)
    bankirchik34
    1. Морм Сегодня, 11:46
      Это украинцы то холопы?Ню и ню!!Люди с голыми руками вышли на площади и свергли президента.Ну и ну.Почаще смотрите в зеркало.Ну и ну!!Про украинцев можно многое писать,но что бы они были ХОЛОПАМИ??? feel fool
      Морм
      1. Paranoid50 Сегодня, 12:09
        Цитата: Морм
        Это украинцы то холопы?Ню и ню!!Люди с голыми руками вышли на площади и свергли президента.

        laughing laughing laughing good good good Занавес....
        Paranoid50
        1. Морм Сегодня, 12:40
          Цитата: Paranoid50
          Цитата: Морм
          Это украинцы то холопы?Ню и ню!!Люди с голыми руками вышли на площади и свергли президента.

          laughing laughing laughing good good good Занавес....

          Я рад,что вы так рады. wassat
          Морм
      2. Serg65 Сегодня, 12:46
        Цитата: Морм
        Люди с голыми руками вышли на площади и свергли президента

        А горячим армянским парням голой волосатой грудью на пулемёты слабо? Кто мешает голыми руками армянского президента свергнуть?
        Serg65
      3. Б.Т.В. Сегодня, 12:46
        Цитата: Морм
        Люди с голыми руками вышли на площади и свергли президента


        Сами- то, Вы, верите, в то, что написали?! Говорят: " история не любит сослагательного наклонения", но... если бы Янукович не струсил, " свергли бы его голыми руками".
        Б.Т.В.
      4. Alexey RA Сегодня, 12:52
        Цитата: Морм
        Про украинцев можно многое писать,но что бы они были ХОЛОПАМИ???


        Ах да, ещё забавно было наблюдать, как "гордые украинцы" переобувались в прыжке - ещё вчера они поносили Трампа, а сразу после выборов - бросились удалять посты и соревноваться в вылизывании.
        И. чтобы два раза не постить - вот истинный хозяин Украины на его законном месте. Точнее. наместник хозяина:

        В какой ещё стране вице-президент США может спокойно занять место президента? wink
        Alexey RA
  4. kolkulon Сегодня, 11:30
    Чукчи хохлам уголь впаривают.Анекдот прямо.
    kolkulon
    1. роман66 Сегодня, 11:38
      да еще и возят на кенгурах - мы о них плохо думали! чукчи, простите!
      роман66
  5. Дуплет Сегодня, 11:31
    Как всё же мы похожи)) Хохлы уголь сейчас в тридорого будут покупать, а мы яблоки польские, так же в тридорого покупаем))
    Дуплет
    1. Б.Т.В. Сегодня, 11:37
      Цитата: Дуплет
      а мы яблоки польские, так же в тридорого покупаем))


      Покупайте краснодарские.
      Б.Т.В.
      1. Дуплет Сегодня, 11:43
        Цитата: Б.Т.В.
        Цитата: Дуплет
        а мы яблоки польские, так же в тридорого покупаем))

        Покупайте краснодарские.

        Так их и покупаю, когда они есть.
        Дуплет
  6. роман66 Сегодня, 11:39
    балкер - это с балкой? а что же тогда ролкер?
    роман66
    1. Serg65 Сегодня, 12:47
      Цитата: роман66
      а что же тогда ролкер

      laughing С ролкой Рома, с ролкой!
      Serg65
      1. роман66 Сегодня, 12:58
        повторю свой тезис о стремлении моряков пудрить мозги сухопутным tongue
        роман66
    2. Комментарий был удален.
    3. Alexey RA Сегодня, 12:53
      А ролкер - с роликами. smile
      Alexey RA
  7. Altona Сегодня, 11:40
    "Куплю росийську абы не з самой Росии", такой принцип у них видимо сейчас. Нашлепают дочерних якобы иностранных фирм, чтобы маржу сливать нужным людям.
    Altona
  8. Горный стрелок Сегодня, 12:10
    Так и "американский" сжиженый газ, который завезли в Польшу, на проверку оказался НОРВЕЖСКИМ! Естественно, с американской компании! Друзья говорят, в Таганрогк грузят в порту на Украину "Юаровский" уголь... И не понятно, Ростовский он или Донецкий wassat
    Горный стрелок
    1. Alexey RA Сегодня, 12:54
      Цитата: Горный стрелок
      И не понятно, Ростовский он или Донецкий

      Теперь уже без разницы. smile
      Alexey RA
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