13:21 21 июля

Разработчики согласовали с военными облик ПАК ДА

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) согласовала с Министерством обороны облик перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), передает Интерфакс-АВН сообщение главы компании Юрия Слюсаря.

Разработчики согласовали с военными облик ПАК ДА
Возможный облик ПАК ДА

Мы защитили эскизно-технический проект и приступаем к опытно-конструкторским работам,

- сказал Слюсарь, отметив важность синхронизации работ по двигателю, планеру и системам для этой машины.


Мы, конечно, говорим о серьезном снижении заметности, улучшении аэродинамики и расширении боевых возможностей,

- сообщил он.

По словам Слюсаря, уже начато «техническое перевооружение площадок в Москве и Казани в интересах реализации программы ПАК ДА».

Со стороны Минобороны у нас полное взаимопонимание, что этот проект идет следом за проектом воспроизводства модернизированного Ту-160,

- отметил он.

Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что разрабатываемый ПАК ДА должен нести больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы

Мы рассчитываем первый вылет в районе 2025-2026 года и начало серийного производства – 2028-2029 год,

- сказал Борисов.

Использованы фотографии: militaryarms.ru
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Комментарии 13

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  1. pvv113 Сегодня, 12:15
    использовать любые аэродромы

    Если я правильно понял, то проект предусматривает эксплуатацию ПАК ДА и с грунтовых аэродромов
    pvv113
    1. Nikolaevich I Сегодня, 12:27
      Цитата: pvv113
      проект предусматривает эксплуатацию ПАК ДА и с грунтовых аэродромо

      Ну-у....Фраза "....с любых аэродромов..." может подразумевать всякое.....окромя грунтовых...... what
      Nikolaevich I
      1. pvv113 Сегодня, 12:34
        Тогда и нужно указывать, что с любых аэродромов с ИВПП hi
        pvv113
        1. Nikolaevich I Сегодня, 12:44
          Я передам ваши пожелания кому следует......если удастся !
          Nikolaevich I
          1. pvv113 Сегодня, 13:03
            Спасибо за заботу wink
            pvv113
    2. Удав КАА Сегодня, 12:27
      Цитата: pvv113
      проект предусматривает эксплуатацию ПАК ДА и с грунтовых аэродромов

      Ему что, в нагрузку гравицапу приделают!?
      Это очередная ересь от Барбарисоча! При его весе (ПАК ДА, Не Борисова lol ) -- только бетонные площадки (ВПП). Ну с учетом реверса двигунов -- не 1 класса, но, полагаю не менее 1000-1500м длины ВПП должна быть. Иначе и тормозные парашюты не спасут!
      ИМХО.
      Удав КАА
      1. pvv113 Сегодня, 12:33
        Самолеты Ту-16, М-4 и 3МС имели возможность работы с грунтовых аэродромов без всякой гравицаппы. А самолета Мясищева потяжелее были, чем планируется ПАК ДА. Тем более, что проходимость самолета по грунту определяется не весом самолета, а размером колес и нагрузкой на них
        pvv113
    3. NUR Сегодня, 12:33
      C грунтовки наврятли с более короткой полосы возможно. Видимо под более дальнобойные ракеты писали что будет дозвуковой. Мне ТУ-160 больше нравится.
      NUR
  2. Altona Сегодня, 12:17
    То, что на картинке, вызывает мутные сомнения и явно не доработано. Просто дизайнерский выкидыш.
    Altona
    1. Удав КАА Сегодня, 12:33
      Цитата: Altona
      То, что на картинке, вызывает мутные сомнения и явно не доработано.

      Блин, футуристично...Мне -- понравилось! Схема -- летающее крыло/бесхвостка. Механизация крыла -- В-2 нервно курит в сторонке! Сопла двигунов -- плоские (все по фен шую!), а вот "ласты" -- это ноу-хау. Повысят маневренность однозначно.
      Короче, сделают -- посмотрим! yes
      Удав КАА
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:21
    Какая особенность "летающего крыла"? Низкая посадочная скорость! значит, географию аэродромов базирования можно существенно расширить.
    Я так понимаю, ПАК ДА планируют эдаким ракетоносцем с высокой подвижностью (аналог РПКСН, только куда быстрее laughing ).
    Горный стрелок
  4. ivselim Сегодня, 12:22
    Бог в помощь.
    ivselim
  5. Altona Сегодня, 12:37
    Цитата: Удав КАА
    Блин, футуристично..

    ----------------------------------
    Вот как раз ничего такого футуристичного я не увидел. Классическое крыло, фюзеляж представляет какой то обрубок, развитых килей нет, пилонов с двигателями тоже, непонятно в общем как рулить. Обсуждали это уже в прошлый раз. Нет охоты снова месить это все.
    Altona
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