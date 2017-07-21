Разработчики согласовали с военными облик ПАК ДА

Мы защитили эскизно-технический проект и приступаем к опытно-конструкторским работам,

Мы, конечно, говорим о серьезном снижении заметности, улучшении аэродинамики и расширении боевых возможностей,

Со стороны Минобороны у нас полное взаимопонимание, что этот проект идет следом за проектом воспроизводства модернизированного Ту-160,

Мы рассчитываем первый вылет в районе 2025-2026 года и начало серийного производства – 2028-2029 год,