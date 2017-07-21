Разработчики согласовали с военными облик ПАК ДА
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) согласовала с Министерством обороны облик перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), передает Интерфакс-АВН сообщение главы компании Юрия Слюсаря.
Возможный облик ПАК ДА
- сказал Слюсарь, отметив важность синхронизации работ по двигателю, планеру и системам для этой машины.
- сообщил он.
По словам Слюсаря, уже начато «техническое перевооружение площадок в Москве и Казани в интересах реализации программы ПАК ДА».
- отметил он.
Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что разрабатываемый ПАК ДА должен нести больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы
- сказал Борисов.
Мы защитили эскизно-технический проект и приступаем к опытно-конструкторским работам,
- сказал Слюсарь, отметив важность синхронизации работ по двигателю, планеру и системам для этой машины.
Мы, конечно, говорим о серьезном снижении заметности, улучшении аэродинамики и расширении боевых возможностей,
- сообщил он.
По словам Слюсаря, уже начато «техническое перевооружение площадок в Москве и Казани в интересах реализации программы ПАК ДА».
Со стороны Минобороны у нас полное взаимопонимание, что этот проект идет следом за проектом воспроизводства модернизированного Ту-160,
- отметил он.
Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что разрабатываемый ПАК ДА должен нести больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы
Мы рассчитываем первый вылет в районе 2025-2026 года и начало серийного производства – 2028-2029 год,
- сказал Борисов.
Использованы фотографии: militaryarms.ru
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