Корабли ЧФ выполнили стрельбы у берегов Крыма
Черноморский флот проводит учение с бригадой кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы, сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
«На Черноморском флоте проходит плановое зачетно-тактическое учение бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы. В ходе учения малый противолодочный корабль "Суздалец" в полигоне боевой подготовки выполнил постановку учебных мин, а экипажи морских тральщиков "Иван Голубец" и "Ковровец" в рамках отработки противоминных действий успешно осуществил поиск и выборку морских мин с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов», говорится в релизе.
Также сообщается, что «экипажи кораблей провели тренировки по организации противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем, выполнили артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину».
«На Черноморском флоте проходит плановое зачетно-тактическое учение бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы. В ходе учения малый противолодочный корабль "Суздалец" в полигоне боевой подготовки выполнил постановку учебных мин, а экипажи морских тральщиков "Иван Голубец" и "Ковровец" в рамках отработки противоминных действий успешно осуществил поиск и выборку морских мин с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов», говорится в релизе.
Также сообщается, что «экипажи кораблей провели тренировки по организации противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем, выполнили артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину».
Использованы фотографии: http://www.kchf.ru
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