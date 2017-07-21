13:21 21 июля

Корабли ЧФ выполнили стрельбы у берегов Крыма

Черноморский флот проводит учение с бригадой кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы, сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Корабли ЧФ выполнили стрельбы у берегов Крыма


«На Черноморском флоте проходит плановое зачетно-тактическое учение бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы. В ходе учения малый противолодочный корабль "Суздалец" в полигоне боевой подготовки выполнил постановку учебных мин, а экипажи морских тральщиков "Иван Голубец" и "Ковровец" в рамках отработки противоминных действий успешно осуществил поиск и выборку морских мин с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов», говорится в релизе.


Также сообщается, что «экипажи кораблей провели тренировки по организации противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем, выполнили артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину».

Использованы фотографии: http://www.kchf.ru
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Комментарии 17

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  1. Владимирец Сегодня, 12:38
    "Голубцу" 44 года, "Ковровец" на год помладше. recourse
    Владимирец
    1. cniza Сегодня, 12:44
      Ничего , потихонечку обновимся , а пока пусть решают задачи тем что есть.
      cniza
      1. Владимирец Сегодня, 12:46
        Цитата: cniza
        потихонечку обновимся

        Это я плачущим, когда у нас какой-нибудь буксир или тральщик в состав флота входит, типа хде авианосцы. smile
        Владимирец
        1. cniza Сегодня, 12:48
          Да я понял , железо долго может служить , при обновлении начинки.
          cniza
          1. роман66 Сегодня, 13:01
            и своевременной покраски!! wink
            роман66
            1. cniza Сегодня, 13:02
              Угу , можно и покрытий.
              cniza
              1. роман66 Сегодня, 13:05
                во-во, стэлс -покрытий! тральщик -невидимка, мечта любого флота laughing
                роман66
                1. cniza Сегодня, 13:10
                  И пропеллер можно поставить для маскировки... lol
                  cniza
            2. Serg65 Сегодня, 13:14
              am Рома, ты на счёт краски поострожнее!!! Боцман лишний раз в форпик не любит спускаться! Тем более матрос с кисточкой страшнее ядерного взрыва bully
              Serg65
              1. роман66 Сегодня, 13:17
                ну что ж теперь не красить чтоли? кстати, а боцман старпому подчиняется или только командиру корабля?
                роман66
    2. Ren Сегодня, 12:51
      Цитата: Владимирец
      "Голубцу" 44 года, "Ковровец" на год помладше.

      "Иван Голубец" - построен 30 ноября 1973 года;
      "Ковровец" - построен 8 ноября 1974 года.
      request
      Ren
      1. Владимирец Сегодня, 12:54
        Цитата: Ren
        "Иван Голубец" - построен 30 ноября 1973 года;
        "Ковровец" - построен 8 ноября 1974 года.

        И что? Я что то не так написал?
        Владимирец
        1. Ren Сегодня, 13:07
          Вы написали всё верно, я просто конкретизировал, а Вам поставил плюс. hi
          Ren
          1. Владимирец Сегодня, 13:09
            Цитата: Ren
            я просто конкретизировал

            Понятно, просто ваш смайлик в конце ввёл меня в заблуждение. hi
            Владимирец
  2. vch Сегодня, 12:59
    Демонстративно, во время учений НАТО и крайны.....Или у них учения сразу закончились, как только у нас боевые стрельбы начались?
    vch
  3. Serg65 Сегодня, 13:03
    В ходе учения малый противолодочный корабль "Суздалец" в полигоне боевой подготовки выполнил постановку учебных мин

    Вот и самый героический корабль КЧФ (конца 80-х) себя проявил good Это он с 99-го "Суздалец", а в девичестве "Комсомолец Молдавии" - гроза эритрейских сепаратистов soldier
    1
    9 октября конвой из двух БДК, МТЩ "Параван", МПК-118 и танкера "Шексна" был обстрелян береговыми батареями с о. Асарка-Северная и мыса Кароли. В ответ 76-мм артиллерия "Комсомольца Молдавии" прямыми попаданиями уничтожила батареи. На их месте поднялся столб огня от взрыва склада боеприпасов. Командир корабля капитан 3 ранга С.В. Старый был награжден орденом Боевого Красного Знамени
    Serg65
  4. demo Сегодня, 13:13
    Вот делать им не хрен!
    Одни ставят, другие собирают!

    Шутка.
    Молодцы.
    Соседи у нас шумоголовые. Могут с дури чего-нибудь и подкинуть.
    demo
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