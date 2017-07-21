Госдума одобрила законопроект об экспорте гражданского и служебного оружия

Таким образом, данный закон позволит обеспечить соответствующее выполнение государственным посредником обращений иностранных заказчиков по всей запрашиваемой ими номенклатуре товаров, а также повысит долю гражданской продукции на оборонных предприятиях,

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, расширяющий возможности экспорта гражданского и служебного оружия, передает РИА Новости Ранее замглавы думского комитета по экономической политике Владимир Гутенев пояснял, что «необходимость совершенствования системы экспорта гражданского и служебного оружия приобретает особую актуальность в контексте секторальных санкций, введенных ЕС, США и рядом других государств». В результате ограничений внешнеторговая деятельность концерна "Калашников" оказалась значительно осложнена.По его словам, данный законопроект «расширяет возможности производителей гражданского и служебного оружия по продвижению своей продукции на экспорт с помощью наработанных и выстроенных Рособоронэкспортом торговых связей».Депутат отметил, что в адрес Рособоронэкспорта регулярно поступают обращения инозаказчиков о закупке не только продукции военного назначения, но и широкой номенклатуры гражданского и служебного оружия, а также боеприпасов к нему. При этом заказчики, как правило, говорят о комплексной поставке изделий, как военного, так и гражданского назначения.сказал один из авторов проекта.