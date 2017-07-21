15:43 21 июля

Госдума одобрила законопроект об экспорте гражданского и служебного оружия

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, расширяющий возможности экспорта гражданского и служебного оружия, передает РИА Новости .

Госдума одобрила законопроект об экспорте гражданского и служебного оружия


Ранее замглавы думского комитета по экономической политике Владимир Гутенев пояснял, что «необходимость совершенствования системы экспорта гражданского и служебного оружия приобретает особую актуальность в контексте секторальных санкций, введенных ЕС, США и рядом других государств». В результате ограничений внешнеторговая деятельность концерна "Калашников" оказалась значительно осложнена.


По его словам, данный законопроект «расширяет возможности производителей гражданского и служебного оружия по продвижению своей продукции на экспорт с помощью наработанных и выстроенных Рособоронэкспортом торговых связей».

Депутат отметил, что в адрес Рособоронэкспорта регулярно поступают обращения инозаказчиков о закупке не только продукции военного назначения, но и широкой номенклатуры гражданского и служебного оружия, а также боеприпасов к нему. При этом заказчики, как правило, говорят о комплексной поставке изделий, как военного, так и гражданского назначения.

Таким образом, данный закон позволит обеспечить соответствующее выполнение государственным посредником обращений иностранных заказчиков по всей запрашиваемой ими номенклатуре товаров, а также повысит долю гражданской продукции на оборонных предприятиях,
сказал один из авторов проекта.

Использованы фотографии: http://yarin-mikhail.livejournal.com
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Комментарии 8

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  1. Pharao7766 Сегодня, 13:37
    А пересмотреть законодательство по обороту гражданского оружия внутри страны они не хотят в условиях секторальных санкций? Если концерн калашников обломался с американским рынком может поискать рынки внутри страны?
    Pharao7766
    1. den3080 Сегодня, 13:42
      и они(рынки) таки найдутся внутри страны - Дагестан, Чечня, Ингушетия.
      зашёл в пятёрочку, купил калашникова и всё - жизнь удалась.
      den3080
      1. ангел ада Сегодня, 13:49
        и они(рынки) таки найдутся внутри страны - Дагестан, Чечня, Ингушетия.
        Там и без всяких законов проблем с оружием нет. Национальный менталитет видите ли!
        ангел ада
      2. Logall Сегодня, 13:53
        Глянь какой смелый! Вы Кавказца с автоматом видели? Я общался. И это был полиционер! А у меня до сих пор пупырчатые мурашки бегут по всему телу. Притом, что у меня дом в ставропольском крае, и друзей Кавказцев много...
        Logall
        1. den3080 Сегодня, 15:05
          я видел, с автоматом, в 1999 году, на Кавказе.
          и ещё видел, что чеченские боевики отдыхали и лечились в городе Нальчике, например.
          den3080
    2. сибиралт Сегодня, 13:47
      Все же нашли куда гражданские короткостволы втюхать. Ай, да молодцы, что не внутри России. hi
      сибиралт
    3. uav80 Сегодня, 14:25
      Вчера же была статья по поводу короткостволов... https://topwar.ru/120970-smi-parlamentarii-rf-ras
      smotryat-razreshenie-na-korotkostvol-dlya-naselen
      iya.html
      uav80
  2. mayday Сегодня, 13:48
    Депутат отметил, что в адрес Рособоронэкспорта регулярно поступают обращения инозаказчиков о закупке не только продукции военного назначения, но и широкой номенклатуры гражданского и служебного оружия, а также боеприпасов к нему.


    Нормально наши санкции обходят.
    Будьте любезны 2 контейнера с ака-47. Что? - Да вы не подумайте! Мне не воевать.. нам для села, на охоту..
    mayday
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