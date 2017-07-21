15:43 21 июля

СМИ: Германия заморозит поставки вооружений Турции

Власти Германии рассматривают возможность заморозки поставки вооружений в Турцию из-за эскалации конфликта между двумя странами, передает RT со ссылкой на немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Следует не только обдумать экспортные гарантии Турции, но и чётко заявить, что их больше и не будет
— заявила вице-спикер Бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» Клаудия Рот.

Она отметила, что поставки должны быть прекращены немедленно. Рот пояснила, что ухудшение отношений между двумя странами произошло не только из-за Германии, намного больше усилий для эскалации приложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.


СМИ: Германия заморозит поставки вооружений Турции


Напоминаем, что отношения Германии и Турции испортились в последнее время на фоне противостояния вокруг военной авиабазы Инджирлик. Германия начала вывод оттуда своих военных, поскольку Анкара запрещала визиты туда немецких парламентариев. Также Турция обвиняет Германию в поддержке сторонников проповедника Гюлена, которого подозревает в подготовке государственного переворота.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин намерен рассмотреть введение экономических ограничительных мер против Турции.

Ранее власти Германии наложили запрет на проведение 11 сделок по продаже стрелкового оружия и боеприпасов, а также отдельных частей для разных видов вооружений Турции. Запрет начал действовать с ноября 2016 года. В министерстве экономики Германии заявили, что правительство стало осторожнее относиться к продаже вооружений Турции, несмотря на партнерский статус в рамках НАТО, после того, как в июле в Турции была предпринята попытка военного переворота и «жестких действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана против своих политических противников»

Использованы фотографии: http://www.vesti.ru/
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Комментарии 35

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 13:35
    Турция в обмен не это разморозит поставки беженцев).
    Черный_Ватник
    1. Zibelew Сегодня, 13:36
      За время своего правления Эрдоган умудрился перессориться с соседями,Россией,Германией. Затеял войну с курдами внутри страны, снизил поток туристов в страну и отдалился о Евросоюза на максимальное за последние 6 лет расстояние.
      Zibelew
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:42
        Привет , Тагирьян ! hi Эрдоган гнёт свою Ымперскую линию . Не грех и России этим попользоваться . wink
        bouncyhunter
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:57
          Салют, Сябрам и всем славянам на пост Советском пространстве!!!
          Ля, гляди,какая супер держава-Германия. Свято место, пусто не бывает......
          Соломон Кейн
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:05
            Привет , Костя ! hi Вот именно : возомнили из себя невесть что , во главе со своим Гитлером в виде бабушки Муркель . Сами к матрасам задним ходом по зеркалам заезжают , а туда же - пугают . fool
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 14:12
              Привет Паша, hi
              Сами к матрасам задним ходом по зеркалам заезжают
              они оттуда выезжают lol
              pjastolov
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:18
                Привет , Володя ! hi Пусть бы они там со своей бабушкой и сидели ... negative
                bouncyhunter
                1. pjastolov Сегодня, 14:33
                  Пусть бы они там со своей бабушкой и сидели ...
                  дышать то как-то надо, матрасный сжиженный удушит laughing
                  pjastolov
                  1. bouncyhunter Сегодня, 14:35
                    Фигня , главное что не российский . wink
                    bouncyhunter
                    1. pjastolov Сегодня, 14:36
                      Фигня , главное что не российский
                      ты предлагаешь перекрыть северный поток? recourse
                      pjastolov
                      1. bouncyhunter Сегодня, 14:38
                        Это не я предлагаю , а те , у кого Германия в дупе сидит .
                        bouncyhunter
                    2. pjastolov Сегодня, 14:48
                      Это не я предлагаю
                      аааа laughing
                      pjastolov
          2. ydjin Сегодня, 15:27
            Цитата: Соломон Кейн
            Салют, Сябрам и всем славянам на пост Советском пространстве!!!
            Ля, гляди,какая супер держава-Германия. Свято место, пусто не бывает......

            Супердержавы это США, и СССР или ныне Россия. Китай тоже приблизился к этому рангу. По части ЯО Америка и Китай будут слабее, но у нас с Китаем общие границы! Нападение Америки будет и нам и китайцам одинаково нехорошо. Китай будет всегда противовесом.
            ydjin
        2. Zibelew Сегодня, 14:00
          Привет Павел hi Мы вроде и будем использовать для газового транзита Турцию.
          Zibelew
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:06
            И это архиправильно , как сказал бы известный персонаж с бородкой . wink
            bouncyhunter
      2. vch Сегодня, 13:48
        Несколько недель назад, в другой ветке я предсказывал, что ухудшение турецко-германских отношений неизбежно. После того, как Германия запретила турецким должностным лицам встречаться с проживающим у них туркам, что было фактически плевком в Эрдогана - эскалация была предопределена. Интересна сейчас будет позиция Трампа - на чьей стороне он выступит? Логика событий подсказывает, что скорее всего поддержит Эрдогана - ведь ему выгодно ослабление Германии и Меркель в частности, а это неизбежно произойдет, если турки откроют границы. С другой стороны у турков проблемы и с матрасниками. Ведь они так и не выдали им Гюлена. В общем запасаемся попкорном и ждем развития событий. Если честно, то мне приятно, когда немцы, турки, а может еще и американцы будут грызться между собой!
        vch
        1. jjj Сегодня, 13:58
          А России выгодно взаимное ослабление Запада в целом и всех его клиентела
          jjj
      3. Черный_Ватник Сегодня, 13:54
        Не люблю ванговать, но думаю, что если Тайипыч не угомонит свои имперские амбиции, его угомонят свои же османы в ближайшие пару-тройку лет. Последний референудум показал, что образованная часть населения против него.
        Черный_Ватник
      4. tiredwithall Сегодня, 13:58
        Цитата: Zibelew
        За время своего правления Эрдоган умудрился перессориться с соседями,Россией,Германией. Затеял войну с курдами внутри страны, снизил поток туристов в страну и отдалился о Евросоюза на максимальное за последние 6 лет расстояние.

        Это всего лишь плата за попытку реально самостоятельной национальной политики, независимой от окриков с запада. При этом война с курдами началась задолго до Эрдогана, а отдаление от ЕС - это инициатива ЕС. Самостоятельный Эрдоган им не нужен. Ссору с Россией тоже повесили на него, что сомнительно.
        Вот по такой схеме и проводят демонизацию людей в соответствии с методичками продажных СМИ.
        tiredwithall
      5. Лопатов Сегодня, 14:01
        Цитата: Zibelew
        За время своего правления Эрдоган умудрился перессориться с соседями

        Будем справедливы, соседи представили для этого море поводов...
        Ну а Евросоюз ведёт себя в отношении Турции, мягко говоря, очень непорядочно.

        От страны требуют чуть ли не бОльшей дисциплины в исполнении требований из Брюсселя, чем у стран-членов Евросоюза. И при этом процесс вступления Турции в ЕС превратился в мерзкий спектакль с морковкой перед мордой ослика... На один выполненный турками пункт так сказать "дорожной карты" из ниоткуда всплывают с десяток новых.
        Лопатов
    2. сибиралт Сегодня, 13:42
      Ничего себе союзнички по НАТО! Дружба дружбой, а пушки врозь. belay Теперь Эрдоган эту Клаву Рот и близко не подпустит на их базу в Турции.
      сибиралт
  2. Logall Сегодня, 13:41
    Германия заморозит поставки вооружений Турции
    Вот и ладушки. Пусть наше берут. Таип красавчик, нафиг Меркель. Америкосикам тема для раздумий. С Турцией можно делать всё её руками. Им деваться некуда.
    Эрдоган, Эрдоган...чик...
    Logall
  3. ded100 Сегодня, 13:54
    Ничего страшного большой папа эту мышиную возню разрулит к своей выгоде если надо будет! wassat
    ded100
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:55
    Да, получается, не зря ВВП спас Эрдогана во время переворота... Там мелькнула темка о своевременном предупреждении, а то бы грохнули прямо в номере wassat
    Горный стрелок
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 14:02
    Следует не только обдумать экспортные гарантии Турции, но и чётко заявить, что их больше и не будет

    ... "между нами всё порвато и тропинка затоптата"...начало конца? laughing
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:20
      Серёга , привет ! hi Как бы хотелось чтобы ты накаркал ... feel
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:23
        Паша, привет! hi Хоть каркай, хоть нет, но к этому всё идёт, и у меня глЫбокие убеждения, что это только фантики, а цветочки и уж тем более ягодки - у них всё впереди... fellow
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:27
          Ну что же , будем следить за развитием событий . Мне вот интересна позиция матрасов : будут наблюдать со стороны или вмешаются ?
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:29
            ... вопрос очень интересный, и варианты у мерикатосов будут и не один... скорее всего будут искать свою выгоду в этом процессе...
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:34
              Это точно , поэтому скорее всего повозмущаются для камер , призовут к миру и дружбе и будут получать свои гешефты .
              bouncyhunter
  6. Вежливый Лось Сегодня, 14:06
    Власти Германии рассматривают возможность заморозки поставки вооружений в Турцию

    У туляков заблестели глазки и зачесались ладошки.
    Вежливый Лось
  7. samarin1969 Сегодня, 14:08
    "Власти Германии рассматривают (!) возможность (!!) заморозки поставки вооружений в Турцию...."
    Сейчас министр финансов Шойбле и оружейные концерны ФРГ быстро заткнут Рот рот. Турецкий рынок вооружений, сейчас на взлёте (имперские амбиции + регулярные боевые действия + программа модернизации и совместных разработок)...Усложнить военно-техническое сотрудничество, в таких условиях, - это просто подарок для конкурентов из ЕС, США, Израиля...
    samarin1969
    1. Yeraz Сегодня, 14:22
      Цитата: samarin1969
      рассматривают (!) возможность (!!)

      хоть кто-то обратил внимание))
      Цитата: samarin1969
      это просто подарок для конкурентов из ЕС, США, Израиля...

      И Корейцы с Китайцами в стороне не останутся.
      Yeraz
  8. Pashhenko Nikolay Сегодня, 14:30
    Теперь надо думать где на леопарды запчасти брать.А они скоро понадобятся в виду начала их реальной эксплуатации.
    Pashhenko Nikolay
    1. den3080 Сегодня, 14:54
      в Африке и Южной Америке, где еще леопарды водятся. Ну на худой конец по зоопаркам разошлют запросы.
      den3080
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