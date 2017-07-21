СМИ: Германия заморозит поставки вооружений Турции

Следует не только обдумать экспортные гарантии Турции, но и чётко заявить, что их больше и не будет

Власти Германии рассматривают возможность заморозки поставки вооружений в Турцию из-за эскалации конфликта между двумя странами, передает RT со ссылкой на немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.— заявила вице-спикер Бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» Клаудия Рот.Она отметила, что поставки должны быть прекращены немедленно. Рот пояснила, что ухудшение отношений между двумя странами произошло не только из-за Германии, намного больше усилий для эскалации приложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Напоминаем, что отношения Германии и Турции испортились в последнее время на фоне противостояния вокруг военной авиабазы Инджирлик. Германия начала вывод оттуда своих военных, поскольку Анкара запрещала визиты туда немецких парламентариев. Также Турция обвиняет Германию в поддержке сторонников проповедника Гюлена, которого подозревает в подготовке государственного переворота.Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин намерен рассмотреть введение экономических ограничительных мер против Турции.Ранее власти Германии наложили запрет на проведение 11 сделок по продаже стрелкового оружия и боеприпасов, а также отдельных частей для разных видов вооружений Турции. Запрет начал действовать с ноября 2016 года. В министерстве экономики Германии заявили, что правительство стало осторожнее относиться к продаже вооружений Турции, несмотря на партнерский статус в рамках НАТО, после того, как в июле в Турции была предпринята попытка военного переворота и «жестких действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана против своих политических противников»