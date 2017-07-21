СМИ: Германия заморозит поставки вооружений Турции
Власти Германии рассматривают возможность заморозки поставки вооружений в Турцию из-за эскалации конфликта между двумя странами, передает RT со ссылкой на немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
Она отметила, что поставки должны быть прекращены немедленно. Рот пояснила, что ухудшение отношений между двумя странами произошло не только из-за Германии, намного больше усилий для эскалации приложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Напоминаем, что отношения Германии и Турции испортились в последнее время на фоне противостояния вокруг военной авиабазы Инджирлик. Германия начала вывод оттуда своих военных, поскольку Анкара запрещала визиты туда немецких парламентариев. Также Турция обвиняет Германию в поддержке сторонников проповедника Гюлена, которого подозревает в подготовке государственного переворота.
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин намерен рассмотреть введение экономических ограничительных мер против Турции.
Ранее власти Германии наложили запрет на проведение 11 сделок по продаже стрелкового оружия и боеприпасов, а также отдельных частей для разных видов вооружений Турции. Запрет начал действовать с ноября 2016 года. В министерстве экономики Германии заявили, что правительство стало осторожнее относиться к продаже вооружений Турции, несмотря на партнерский статус в рамках НАТО, после того, как в июле в Турции была предпринята попытка военного переворота и «жестких действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана против своих политических противников»
Следует не только обдумать экспортные гарантии Турции, но и чётко заявить, что их больше и не будет— заявила вице-спикер Бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» Клаудия Рот.
Она отметила, что поставки должны быть прекращены немедленно. Рот пояснила, что ухудшение отношений между двумя странами произошло не только из-за Германии, намного больше усилий для эскалации приложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Напоминаем, что отношения Германии и Турции испортились в последнее время на фоне противостояния вокруг военной авиабазы Инджирлик. Германия начала вывод оттуда своих военных, поскольку Анкара запрещала визиты туда немецких парламентариев. Также Турция обвиняет Германию в поддержке сторонников проповедника Гюлена, которого подозревает в подготовке государственного переворота.
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин намерен рассмотреть введение экономических ограничительных мер против Турции.
Ранее власти Германии наложили запрет на проведение 11 сделок по продаже стрелкового оружия и боеприпасов, а также отдельных частей для разных видов вооружений Турции. Запрет начал действовать с ноября 2016 года. В министерстве экономики Германии заявили, что правительство стало осторожнее относиться к продаже вооружений Турции, несмотря на партнерский статус в рамках НАТО, после того, как в июле в Турции была предпринята попытка военного переворота и «жестких действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана против своих политических противников»
Использованы фотографии: http://www.vesti.ru/
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