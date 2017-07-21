15:43 21 июля

Морпехи под Астраханью выполнили затяжные прыжки с парашютом

Морские пехотинцы Каспийской флотилии на сборах в Астрахани выполнили прыжки с парашютом с высот от 600 до 1500 метров, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.

Морпехи под Астраханью выполнили затяжные прыжки с парашютом


Впервые в ходе проведения сборов личный состав десантно-штурмовой роты выполнил затяжной прыжок с высоты около 1300 метров,
говорится в релизе.


Сообщается, что «десантирование с парашютом выполнялось военнослужащими из самолета АН-26 и вертолета МИ-8 в полном боевом снаряжении на высотах от 600 до 1500 метров».

В пресс-службе добавили, что в сборах приняли участие более двухсот военнослужащих десантно-штурмовых рот.

В ходе тренировок морпехи отработали приемы и закрепили навыки ведения стрельбы по наземным целям с воздуха.

Сборы продлятся до 30 июля.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:03
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