Морпехи под Астраханью выполнили затяжные прыжки с парашютом
Морские пехотинцы Каспийской флотилии на сборах в Астрахани выполнили прыжки с парашютом с высот от 600 до 1500 метров, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.
Сообщается, что «десантирование с парашютом выполнялось военнослужащими из самолета АН-26 и вертолета МИ-8 в полном боевом снаряжении на высотах от 600 до 1500 метров».
В пресс-службе добавили, что в сборах приняли участие более двухсот военнослужащих десантно-штурмовых рот.
В ходе тренировок морпехи отработали приемы и закрепили навыки ведения стрельбы по наземным целям с воздуха.
Сборы продлятся до 30 июля.
Впервые в ходе проведения сборов личный состав десантно-штурмовой роты выполнил затяжной прыжок с высоты около 1300 метров,говорится в релизе.
Сообщается, что «десантирование с парашютом выполнялось военнослужащими из самолета АН-26 и вертолета МИ-8 в полном боевом снаряжении на высотах от 600 до 1500 метров».
В пресс-службе добавили, что в сборах приняли участие более двухсот военнослужащих десантно-штурмовых рот.
В ходе тренировок морпехи отработали приемы и закрепили навыки ведения стрельбы по наземным целям с воздуха.
Сборы продлятся до 30 июля.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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