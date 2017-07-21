15:43 21 июля

Неонацисткий "Азов" выпустил рекрутинговый буклет для пополнения рядов

Неонацистское вооружённое формирование «Азов» (*экстремистская организация, запрещена в РФ) выпускает так называемый рекрутинговый буклет. Издание носит название «Азов: профессиональный солдат», и призвано осуществлять пропаганду среди населения на предмет того, «какая замечательная служба» в рядах «Азова» (*).



В буклете читателей информируют о том, что нужно предпринять, чтобы оказаться в списках вооружённого формирования, в котором успели повоевать многочисленные наёмники из целого ряда стран СНГ и дальнего зарубежья.


Пропаганда военной службы в «Азове» (*) ведётся посредством фотогалереи, которая рассказывает о «славном боевом пути подразделения». О том, какие карательные операции против гражданского населения Донбасса проводили представители «Азова», читателям брошюры не сообщают.



Издание экстремистской организации, явно призванное пополнить ряды радикалов, распространяется в городах Донбасса, подкронтрольных Киеву, а также в самом Киеве, Житомире, Одессе, Запорожье, Полтаве, Харькове и других городах Украины.

В буклете сообщается, как связаться с представителями «Азова» в том или ином регионе, чтобы стать членом организации. Значит ли выход буклета, что ряды "Азова" существенно поредели в ходе операции на Донбассе.

Напомним, что ранее целый ряд западных СМИ выходил с материалами об экстремистской направленности деятельности «Азова», включая материал о подготовке детей в военных спецлагерях, где основой «воспитания» являются в том числе и кричалки о готовности «уничтожать русских».

На этом фоне с Украины приходят сообщения о явной активизации проаваковских сил в Харьковской области. Высказываются предположения о том, что министр внутренних дел хочет сделать Харьков полностью подконтрольным себе городом в связи с тем, что его "Народный фронт" полностью потерял поддержку на Украине.


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Комментарии 16

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 14:04
    "Вступайте в нашу секту!!"
    Черный_Ватник
    1. Владимирец Сегодня, 14:15
      Цитата: Черный_Ватник
      "Вступайте в нашу секту!!"

      "На этом фоне с Украины приходят сообщения о явной активизации проаваковских сил в Харьковской области. Высказываются предположения о том, что министр внутренних дел хочет сделать Харьков полностью подконтрольным себе городом в связи с тем, что его "Народный фронт" полностью потерял поддержку на Украине."

      Краткое содержание 7 сезона "Игры престолов". smile
      Владимирец
    2. сибиралт Сегодня, 14:17
      Не знают где пополнять ряды "Азова"? А почему бы не заглянуть в психушки или к многочисленным бездельникам депутатам. belay Они сейчас там мало чем отличаются от известного Швейка. laughing
      сибиралт
  2. Logall Сегодня, 14:05
    Твари всякой полно! Обязательно поедут. Рано или поздно обязательно огребут...
    Logall
    1. Черный_Ватник Сегодня, 14:59
      Далеко смотрят эуропейцы. Война войной, а шабашить в России все равно рано или поздно придется
      Черный_Ватник
  3. Чёрный Сегодня, 14:05
    А чё так замысловато...выпустили бы плакатик с рекламкой бесплатных хачей и достаточно ...как говорится ..."для дурака не нужен нож.Ему покажешь медный грошь и делай с ним , что хошь"
    Чёрный
    1. роман66 Сегодня, 14:11
      и еще обещать пышные похороны с салютом и черно-красным флагом
      роман66
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:16
      С камикадзе возможных добровольцев сравнить не могу . Единственное , что приходит на ум : "Идущие на смерть приветствуют тебя , о Цезарь !" . Д.Б. fool
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 14:55
        ряд западных СМИ выходил с материалами об экстремистской направленности деятельности «Азова»
        Аваков решил создать свою собственную армию, на фоне того что в АТО пытаются расформировать его подразделения и перемешать их с ВСУшниками bully
        pjastolov
  4. Ушлый_башкорт Сегодня, 14:10
    Ммм, а схроны, в которых потом ховаться придется, они предоставят новобранцам? laughing Без такого пункта брошюрка не взлетит.
    Ушлый_башкорт
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:13
    А в буклете указано что каждому вояке уже вырата могила?
    Изгоняющий либероидов
  6. Толстоевский Сегодня, 14:30
    мы стали забывать, как должны выглядеть бандеровцы
    Толстоевский
    1. pjastolov Сегодня, 15:06
      мы стали забывать, как должны выглядеть бандеровцы
      мы то не забыли - гейропейцы запамятовали request
      pjastolov
      1. KUOLEMA Сегодня, 15:27
        да там бандеровцев нет))) там на Алоизыча зигуют арии некошерные короче
        KUOLEMA
  7. rosomaha Сегодня, 14:31
    ох..евробуклетом!...ну выпускали бы уже в рулонах на мягкой бумаге (версия лайт) и на мелованной (хард) для содомитов
    rosomaha
  8. Доктор Бармалей Сегодня, 14:45
    Неонацисткий "Азов" выпустил рекрутинговый буклет для пополнения рядов

    Доктор Бармалей
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