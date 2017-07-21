Неонацисткий "Азов" выпустил рекрутинговый буклет для пополнения рядов

Неонацистское вооружённое формирование «Азов» (*экстремистская организация, запрещена в РФ) выпускает так называемый рекрутинговый буклет. Издание носит название «Азов: профессиональный солдат», и призвано осуществлять пропаганду среди населения на предмет того, «какая замечательная служба» в рядах «Азова» (*).В буклете читателей информируют о том, что нужно предпринять, чтобы оказаться в списках вооружённого формирования, в котором успели повоевать многочисленные наёмники из целого ряда стран СНГ и дальнего зарубежья.Пропаганда военной службы в «Азове» (*) ведётся посредством фотогалереи, которая рассказывает о «славном боевом пути подразделения». О том, какие карательные операции против гражданского населения Донбасса проводили представители «Азова», читателям брошюры не сообщают.Издание экстремистской организации, явно призванное пополнить ряды радикалов, распространяется в городах Донбасса, подкронтрольных Киеву, а также в самом Киеве, Житомире, Одессе, Запорожье, Полтаве, Харькове и других городах Украины.В буклете сообщается, как связаться с представителями «Азова» в том или ином регионе, чтобы стать членом организации. Значит ли выход буклета, что ряды "Азова" существенно поредели в ходе операции на Донбассе.Напомним, что ранее целый ряд западных СМИ выходил с материалами об экстремистской направленности деятельности «Азова», включая материал о подготовке детей в военных спецлагерях, где основой «воспитания» являются в том числе и кричалки о готовности «уничтожать русских».На этом фоне с Украины приходят сообщения о явной активизации проаваковских сил в Харьковской области. Высказываются предположения о том, что министр внутренних дел хочет сделать Харьков полностью подконтрольным себе городом в связи с тем, что его "Народный фронт" полностью потерял поддержку на Украине.