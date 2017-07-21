15:42 21 июля

Британия начала постройку серии фрегатов Type 26

В Великобритании официально стартовала программа постройки фрегатов проекта Type 26. На верфи компании BAE Systems в Шотландии британский министр обороны Майкл Фэллон в торжественной обстановке запустил станок, вырезавший первый лист металла для фрегата HMS Glasgow, передает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com

Фрегат HMS Glasgow станет девятым кораблем в составе Королевского флота, названным в честь шотландского города Глазго. Всего планируется построить восемь фрегатов класса City, разработанного в рамках программы Global Combat Ship (Глобальный боевой корабль, GCS), позже получившей название Type 26. В рамках первого договора BAE Systems построит три фрегата, сумма сделки составила £3,7 млрд ($4,9 млрд), в которые включены затраты на разработку проекта и предварительную закупку оборудования (известно, что первый двигатель для фрегата HMS Glasgow уже готов).

Британия начала постройку серии фрегатов Type 26

Компьютерная модель фрегата HMS Glasgow



BAE Systems представила финальную концепцию фрегатов Type 26 еще два года назад, но из-за разногласий в стоимости постройки Минобороны Великобритании сократило программу с 13 до 8 кораблей и отложило решение о подписании контракта. Известно, что военное ведомство не соглашалось с суммарными затратами в размере £11,5 млрд на разработку и постройку восьми кораблей, желая снизить их на £500 млн, тогда как BAE Systems предлагала дисконт в размере £250 млн. Какой будет финальная сумма постройки всех восьми кораблей, пока остается неизвестным.

Длина каждого из фрегатов Type 26 составит почти 150 м, водоизмещение — 6800 т. Корабли смогут развивать скорость до 26 узлов (48 км/ч) и преодолевать до 7000 миль (13 000 км) без дозаправки. Экипаж каждого фрегата будет состоять из 108 человек, при этом корабль сможет вмещать до 208 человек.

Использованы фотографии: navyrecognition.com
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Комментарии 14

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  1. Logall Сегодня, 14:46
    Ну что сказать:
    Семь пробоин под килем, да бокового ветра...
    Logall
    1. RASKAT Сегодня, 14:55
      Унылое Г... В таком водоизмещении ни серьезного противолодочного ни тактического ни ударного противокорабельного оружия. ПВО тоже так себе. Впрочем наговорили и нагородили они в него много чего посмотрим как получится в металле. Как по мне так это рестайлинг Типов 23 только в новом корпусе. Дай бог что бы даже этого металлолома они по меньше строили да подороже. drinks
      RASKAT
    2. pjastolov Сегодня, 15:10
      отложило решение о подписании контракта. Известно, что военное ведомство не соглашалось с суммарными затратами в размере £11,5 млрд на разработку и постройку восьми кораблей, желая снизить их на £500 млн, тогда как BAE Systems предлагала дисконт в размере £250 млн. Какой будет финальная сумма постройки всех восьми кораблей, пока остается неизвестным.
      контракт не подписан - а постройка началась, что-то тут непонятненько request
      pjastolov
      1. Walanin Сегодня, 15:16
        Контракт подписан и выполнение началось.
        Walanin
        1. pjastolov Сегодня, 15:31
          Так это статья левая? или я читать разучился? recourse
          pjastolov
    3. bouncyhunter Сегодня, 15:11
      Цитата: Logall

      Ну что сказать:
      Семь пробоин под килем

      От себя пожелаю нагличанам семь футов над мачтой .
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 15:32
        От себя пожелаю нагличанам семь футов над мачтой
        и якорь в за..... laughing
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:33
          Ты , наверное , имел ввиду корму ? wink
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 15:35
            Ну как то туда же lol
            pjastolov
    4. starogil Сегодня, 15:28
      Вот так вот - коробки ещё нет, а двигатель - получите и распишитесь. Работают люди.
      starogil
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:46
    Меня точно когда -нибудь задушит жаба angry глядя на то как долго у нас строят даже корветы, а эсминцы вообще по 30 лет строить будем?
    Изгоняющий либероидов
  3. Alexey-74 Сегодня, 15:05
    Поживем увидим, их еще построить надо. Нашим бы еще научиться побыстрей строить.
    Alexey-74
  4. Печенег Сегодня, 15:13
    Ну вот, владычица морей вспомнила о своем великом морском прошлом. Что бы у них денег не хватило на постройку этих кораблей и что бы они почаще ломались.
    Печенег
  5. san4es Сегодня, 15:36
    Global Combat Ship (Глобальный боевой корабль, GCS), позже получившей название Type 26

    san4es
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