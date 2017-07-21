Британия начала постройку серии фрегатов Type 26
В Великобритании официально стартовала программа постройки фрегатов проекта Type 26. На верфи компании BAE Systems в Шотландии британский министр обороны Майкл Фэллон в торжественной обстановке запустил станок, вырезавший первый лист металла для фрегата HMS Glasgow, передает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com
Фрегат HMS Glasgow станет девятым кораблем в составе Королевского флота, названным в честь шотландского города Глазго. Всего планируется построить восемь фрегатов класса City, разработанного в рамках программы Global Combat Ship (Глобальный боевой корабль, GCS), позже получившей название Type 26. В рамках первого договора BAE Systems построит три фрегата, сумма сделки составила £3,7 млрд ($4,9 млрд), в которые включены затраты на разработку проекта и предварительную закупку оборудования (известно, что первый двигатель для фрегата HMS Glasgow уже готов).
BAE Systems представила финальную концепцию фрегатов Type 26 еще два года назад, но из-за разногласий в стоимости постройки Минобороны Великобритании сократило программу с 13 до 8 кораблей и отложило решение о подписании контракта. Известно, что военное ведомство не соглашалось с суммарными затратами в размере £11,5 млрд на разработку и постройку восьми кораблей, желая снизить их на £500 млн, тогда как BAE Systems предлагала дисконт в размере £250 млн. Какой будет финальная сумма постройки всех восьми кораблей, пока остается неизвестным.
Длина каждого из фрегатов Type 26 составит почти 150 м, водоизмещение — 6800 т. Корабли смогут развивать скорость до 26 узлов (48 км/ч) и преодолевать до 7000 миль (13 000 км) без дозаправки. Экипаж каждого фрегата будет состоять из 108 человек, при этом корабль сможет вмещать до 208 человек.
Фрегат HMS Glasgow станет девятым кораблем в составе Королевского флота, названным в честь шотландского города Глазго. Всего планируется построить восемь фрегатов класса City, разработанного в рамках программы Global Combat Ship (Глобальный боевой корабль, GCS), позже получившей название Type 26. В рамках первого договора BAE Systems построит три фрегата, сумма сделки составила £3,7 млрд ($4,9 млрд), в которые включены затраты на разработку проекта и предварительную закупку оборудования (известно, что первый двигатель для фрегата HMS Glasgow уже готов).
Компьютерная модель фрегата HMS Glasgow
BAE Systems представила финальную концепцию фрегатов Type 26 еще два года назад, но из-за разногласий в стоимости постройки Минобороны Великобритании сократило программу с 13 до 8 кораблей и отложило решение о подписании контракта. Известно, что военное ведомство не соглашалось с суммарными затратами в размере £11,5 млрд на разработку и постройку восьми кораблей, желая снизить их на £500 млн, тогда как BAE Systems предлагала дисконт в размере £250 млн. Какой будет финальная сумма постройки всех восьми кораблей, пока остается неизвестным.
Длина каждого из фрегатов Type 26 составит почти 150 м, водоизмещение — 6800 т. Корабли смогут развивать скорость до 26 узлов (48 км/ч) и преодолевать до 7000 миль (13 000 км) без дозаправки. Экипаж каждого фрегата будет состоять из 108 человек, при этом корабль сможет вмещать до 208 человек.
Использованы фотографии: navyrecognition.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти