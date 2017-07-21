17:54 21 июля

Патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел в районе Ясиноватой

Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел в районе города Ясиноватая в Донбассе, пострадавших нет, заявил в пятницу представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, передает РИА Новости .

Патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел в районе Ясиноватой


В 14.35 с позиций 72 отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Верхнеторецкое выпущена одна 120-миллиметровая мина по району насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода в населенном пункте Васильевка, где осуществлял работу патруль СММ ОБСЕ. Кроме того, украинские силовики предпринимали попытки перехвата БПЛА (беспилотный летательный аппарат), запущенного патрулем ОБСЕ. Пострадавших нет
— заявил представитель СЦКК журналистам.


Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода расположена в районе Ясиноватой, подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек. Населенные пункты Верхнеторецкое и Васильевка расположены в том же районе.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.


Использованы фотографии: https://twitter.com/Dialog_UA
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Комментарии 12

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  1. Дуплет Сегодня, 15:57
    Дома сидите.. не попадете под обстрел..
    Дуплет
    1. Олег Лавров Сегодня, 16:05
      А нечего собирать разведданные для СУГС-ов понадусёров!
      Олег Лавров
    2. Logall Сегодня, 16:05
      Нет, пусть разъезжают, поподают под обстрелы и гибнут. Пусть познают все радости ''мирной'' жизни Донбасса...
      Logall
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:07
      Я не понимаю, что они там катаются все! Цель их разведка явно..Вот если бы они гнали на линию обстрелов , пытаясь это все прекратить ..Вот тут другое дело! Выгнать их нафиг с Территории ДНР
      ОТДЕЛ
    4. сибиралт Сегодня, 17:10
      Евронаблюдатели опять не въехали с какой стороны прилетело. bully
      сибиралт
  2. Смог Сегодня, 15:58
    Да не видели ОБСЕшники никакого обстрела с украинской стороны. НЕ ВИДЕЛИ.
    Смог
    1. pjastolov Сегодня, 16:01
      НЕ ВИДЕЛИ.
      они находят только то что им надо
      pjastolov
    2. bouncyhunter Сегодня, 16:03
      Конечно не видели . ОБСЕранцы поголовно глухие и слепые , других туда не берут , ити их бабушку . am
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 16:05
        ОБСЕранцы поголовно глухие и слепые
        ты полностью прав
        pjastolov
      2. Смог Сегодня, 16:18
        Цитата: bouncyhunter
        ОБСЕранцы поголовно глухие и слепые

        Раньше были дети лейтенанта Шмидта. А эти видать дети кота Базилио.
        Смог
      3. volodya Сегодня, 17:31
        Цитата: bouncyhunter
        Конечно не видели . ОБСЕранцы поголовно глухие и слепые , других туда не берут , ити их бабушку . am

        volodya
  3. LeonidL Сегодня, 17:40
    Чаще бы ОБЕСЕ попадало - может в мозгах что-то прояснилось
    LeonidL
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