Патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел в районе Ясиноватой

В 14.35 с позиций 72 отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Верхнеторецкое выпущена одна 120-миллиметровая мина по району насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода в населенном пункте Васильевка, где осуществлял работу патруль СММ ОБСЕ. Кроме того, украинские силовики предпринимали попытки перехвата БПЛА (беспилотный летательный аппарат), запущенного патрулем ОБСЕ. Пострадавших нет

Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел в районе города Ясиноватая в Донбассе, пострадавших нет, заявил в пятницу представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, передает РИА Новости — заявил представитель СЦКК журналистам.Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода расположена в районе Ясиноватой, подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек. Населенные пункты Верхнеторецкое и Васильевка расположены в том же районе.Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.