Лукашенко - Порошенко: У нас нет аллергии друг на друга

Мы будем создавать высокотехнологичный товар и будем им торговать вместе на зарубежных рынках. В этом была суть наших договоренностей один на один. Когда-то имели $8 млрд товарооборота в год. Сейчас мы этого уровня не достигли. Но я уверен, что можно его превзойти.

Спасибо за вашу поддержку сегодня, когда я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины Беларуси никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны. Этот визит является очередным и весомым подтверждением наших добрососедских отношений, которые строятся на принципах равноправного партнёрства и доверия. Скажу больше – это визит не просто надёжного партнера, но и доброго друга моего и Украины, который всегда готов нас поддержать.