Лукашенко - Порошенко: У нас нет аллергии друг на друга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в украинскую столицу. В ходе встречи на уровне делегаций президент Республики Беларусь подчеркнул, что РБ заинтересована в тесном сотрудничестве с Украиной, включая совместные выходы на рынки третьих стран. По словам Лукашенко, у него нет «аллергии» на украинское руководство, как, считает, что и у украинского руководства нет аллергии на него.
БелТА цитирует белорусского лидера:
После этого высказался украинский президент, заявив о том, что получил заверения Лукашенко о незыблемости украинских границ.
Из заявления Порошенко (цитата УНИАН ):
До начала официальной встречи Александр Лукашенко возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве. После этого Лукашенко отправился к памятнику жертвам так называемого Голодомора, у подножия которого оставил "символическую композицию", которая названа "Горшок":
Украинские СМИ сообщают о том, что во время встречи двух делегаций сознание потерял глава украинской пограничной службы Виктор Назаренко. Ему стало плохо во время совместного заявления двух президентов. Встреча прерывалась ещё и появлением активистки "Фемен".
БелТА цитирует белорусского лидера:
Мы будем создавать высокотехнологичный товар и будем им торговать вместе на зарубежных рынках. В этом была суть наших договоренностей один на один. Когда-то имели $8 млрд товарооборота в год. Сейчас мы этого уровня не достигли. Но я уверен, что можно его превзойти.
После этого высказался украинский президент, заявив о том, что получил заверения Лукашенко о незыблемости украинских границ.
Из заявления Порошенко (цитата УНИАН ):
Спасибо за вашу поддержку сегодня, когда я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины Беларуси никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны. Этот визит является очередным и весомым подтверждением наших добрососедских отношений, которые строятся на принципах равноправного партнёрства и доверия. Скажу больше – это визит не просто надёжного партнера, но и доброго друга моего и Украины, который всегда готов нас поддержать.
До начала официальной встречи Александр Лукашенко возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве. После этого Лукашенко отправился к памятнику жертвам так называемого Голодомора, у подножия которого оставил "символическую композицию", которая названа "Горшок":
Украинские СМИ сообщают о том, что во время встречи двух делегаций сознание потерял глава украинской пограничной службы Виктор Назаренко. Ему стало плохо во время совместного заявления двух президентов. Встреча прерывалась ещё и появлением активистки "Фемен".
Использованы фотографии: http://www.belta.by
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