17:54 21 июля

Лукашенко - Порошенко: У нас нет аллергии друг на друга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в украинскую столицу. В ходе встречи на уровне делегаций президент Республики Беларусь подчеркнул, что РБ заинтересована в тесном сотрудничестве с Украиной, включая совместные выходы на рынки третьих стран. По словам Лукашенко, у него нет «аллергии» на украинское руководство, как, считает, что и у украинского руководства нет аллергии на него.

БелТА цитирует белорусского лидера:
Мы будем создавать высокотехнологичный товар и будем им торговать вместе на зарубежных рынках. В этом была суть наших договоренностей один на один. Когда-то имели $8 млрд товарооборота в год. Сейчас мы этого уровня не достигли. Но я уверен, что можно его превзойти.


Лукашенко - Порошенко: У нас нет аллергии друг на друга



После этого высказался украинский президент, заявив о том, что получил заверения Лукашенко о незыблемости украинских границ.
Из заявления Порошенко (цитата УНИАН ):
Спасибо за вашу поддержку сегодня, когда я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины Беларуси никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны. Этот визит является очередным и весомым подтверждением наших добрососедских отношений, которые строятся на принципах равноправного партнёрства и доверия. Скажу больше – это визит не просто надёжного партнера, но и доброго друга моего и Украины, который всегда готов нас поддержать.


До начала официальной встречи Александр Лукашенко возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве. После этого Лукашенко отправился к памятнику жертвам так называемого Голодомора, у подножия которого оставил "символическую композицию", которая названа "Горшок":


Украинские СМИ сообщают о том, что во время встречи двух делегаций сознание потерял глава украинской пограничной службы Виктор Назаренко. Ему стало плохо во время совместного заявления двух президентов. Встреча прерывалась ещё и появлением активистки "Фемен".

Использованы фотографии: http://www.belta.by
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 44

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  1. Толстоевский Сегодня, 16:35
    подобное тянется к подобному
    Толстоевский
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:48
      Эх Батька , опять ты России под дых даешь..Сложно тебя защищать в этом случае! Сейчас начнется вой и пляски!
      ОТДЕЛ
      1. Pulya Сегодня, 17:01
        ОТДЕЛ
        Сложно тебя защищать в этом случае!

        Зачем его защищать???
        Таким пендаля дают, для ускорения!

        Неужто ещё есть люди, которые считают "батьку" БАТЬКОМ?
        Pulya
    2. Громобой Сегодня, 16:55
      Предлагаете стянуть белорусские войска к украинской границе и разорвать все экономические и научные связи выстроенные ещё со времён Союза?И кто оплатит такой шикарный банкет---шашкомахатели?
      Громобой
      1. vch Сегодня, 17:01
        Это называется и нашим и вашим. Батька очередной раз пытается усидеть на двух, а то и на трех стульях сразу. Ничего нового. Он только не может понять - рано или поздно стулья могут и раздвинуться и падать будет очень больно......
        vch
    3. sgazeev Сегодня, 17:14
      Цитата: Толстоевский
      подобное тянется к подобному

      Кинет Пеця-хряк бульбаша.Ни совместимы они,один за раздрай в экономике,другой за плановую.Ну ладно Григорьевич не будет на Рублёвке жить как Януковощ,капиталу маловато,хряк долго не протянет,свита грохнет..Во общем Бацька " умаслил".
      sgazeev
    4. vovanpain Сегодня, 17:41
      После этого Лукашенко отправился к памятнику жертвам так называемого Голодомора, у подножия которого оставил "символическую композицию", которая названа "Горшок"

      Батько ты "союзник"просто супер good На панели бы тебе цены бы не было,так задом вертеть как флюгер.Братов Белорусов мой коммент не касается,белорусы это братья,а не "союзники",как батько. negative
      vovanpain
    5. Incvizitor Сегодня, 17:49
      Интересная парочка: гусь и гагарочка. laughing
      Incvizitor
  2. василий50 Сегодня, 16:37
    У Лукашенко просто праздник. Нашёлся хоть кто то кто смотрит на *батьку* снизу вверх и даже в чём то зависим.
    василий50
    1. avt Сегодня, 17:30
      Цитата: василий50
      У Лукашенко просто праздник.

      Повстречался с ,,Цынычным Бандерой" и пепел Хатыни как то у сердце не стучал .
      Мы будем создавать высокотехнологичный товар и будем им торговать вместе на зарубежных рынках. В этом была суть наших договоренностей один на один. Когда-то имели $8 млрд товарооборота в год. Сейчас мы этого уровня не достигли. Но я уверен, что можно его превзойти.
      За харошее бабло можно и у тряпочку помолчать за это ....и даже за ,,голодомор" цветочками отметиться.Лишь бы за МАЗы с укрошильдиками-КРАЗ регулярно платили.Писал уже -Верным шляхом Бацка иде к своему ,,майдану", не так быстро як великоуры, но и не отстаёт. МВФ уже его на валютное регулирование поставил.А як пел про единую валюту до 2001, ну прям ,,Песняры " отдыхають.Союзногосударственный наш господарь.
      avt
  3. kepmor Сегодня, 16:38
    встретились два нахлебника...есть о чём погутарить...
    аллергии между ними может и нет...но вот аллергия на вас обоих многих просто уже достала..."амброзийные" вы наши...
    kepmor
  4. pjastolov Сегодня, 16:41
    После этого Лукашенко отправился к памятнику жертвам так называемого Голодомора, у подножия которого оставил "символическую композицию", которая названа "Горшок":
    это типа покормил? lol
    pjastolov
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:47
      Нет, типа сходил в или на "горшок " wassat
      Изгоняющий либероидов
      1. pjastolov Сегодня, 17:35
        на "горшок "
        ну тогда композиция должна называться "ночной горшок" laughing
        pjastolov
  5. tomket Сегодня, 16:42
    что во время встречи двух делегаций сознание потерял глава украинской пограничной службы Виктор Назаренко. Ему стало плохо во время совместного заявления двух президентов.
    Увидеть Лукашенко и умереть)))
    tomket
  6. Горный стрелок Сегодня, 16:43
    Договорились гнать украинский товар в Россию через Белорусь. Так и будут. гнать.Как креветки из белорусских болот...
    Горный стрелок
  7. Смог Сегодня, 16:44
    Батька опять фигурным катанием занялся. Как там прыжок то называется. Двойной тулуп? Насчет двойного не знаю, а вот про тулуп в преддверии зимы с такой политикой наверное подумать надо
    Смог
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:48
      Костя , это явно "двойной тулуп с прогибом" . am
      bouncyhunter
      1. Смог Сегодня, 16:51
        Если с прогибом, то тройной. Эх, Батька........
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:54
          Цитата: Смог
          Эх, Батька........

          Вот и я о том же . Опять "политическая эквилибристика" ...
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 17:41
            Опять "политическая эквилибристика" ...

            pjastolov
    2. den3080 Сегодня, 17:02
      Прыжки разделяются на две группы: рёберные, когда фигурист отталкивается от ребра опорного конька, и зубцовые, когда отталкиваются носком свободной ноги. Прыжки под названием сальхов, риттбергер и аксель — рёберные, а тулуп, флип и лутц — зубцовые (носковые) прыжки. Самым сложным из всех прыжков является аксель.

      думаю, что он пытается "аксель" совершить, рискует морду себе расквасить и задницу отбить, ибо
      староват он для такого... ммм... кобеляжа(мягко говоря)
      den3080
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:45
    Интересно, кто из них у своего аппонента первый попытается занять денег? belay
    Изгоняющий либероидов
    1. kepmor Сегодня, 16:56
      будет примерно так:
      Пеца - Грыгорыч,по брацки,займи трохе...
      Лука - да откуда,Ляксееч,сам на голом окладе у кремля который год сижу...
      Пеца - везунчик...на окладе...а мне всё горбом и горбом приходится...
      Лука - ей богу,не понымаю табе...хто ж из нас еврей буде...
      kepmor
      1. Tusv Сегодня, 17:31
        Цитата: kepmor
        ей богу,не понымаю табе...хто ж из нас еврей буде...

        Сразу видно Батко не еврей, а то бы дал по брацки под 50% годовых табе, 50% мэне
        Tusv
        1. kepmor Сегодня, 17:34
          было бы что давать может и дал бы...по-брацкы...
          а то, что не еврей, эт точно...но жидовское в нём что-то есть...
          kepmor
          1. Tusv Сегодня, 17:39
            Цитата: kepmor
            но жидовское в нём что-то есть...

            Эт называется Домовитость
            Tusv
  9. soroKING Сегодня, 16:46
    сейчас в новостях показали начальник погранслужбы украины там на встрече в обморок грохнулся feel
    soroKING
    1. Смог Сегодня, 16:53
      В статье ,КСТАТИ, об этом написано.
      Украинские СМИ сообщают о том, что во время встречи двух делегаций сознание потерял глава украинской пограничной службы Виктор Назаренко. Ему стало плохо во время совместного заявления двух президентов.

      Это ближе к концу статьи.
      Смог
      1. Pulya Сегодня, 17:07
        Смог
        В статье ,КСТАТИ, об этом написано
        Это ближе к концу статьи.

        Гы-гы laughing кто сейчас читает статью до конца wassat ???
        Pulya
  10. Essex62 Сегодня, 16:48
    У Лукашенко нет аллергии на бандеровскую власть.......Белоруссия потеряла больше всех граждан во время окупации нацисткой Германией. Уничтожали белорусов и приспешники нацистов бандеровцы. Да мир перевернулся и катится в пропасть. Простить такое........
    Essex62
  11. Holsten Сегодня, 16:50
    На мой взгляд этим визитом Лукашенко поддерживает убийство мирных жителей Донбасса режимом Порошенко . Всегда считал , что гниль в человеке , какое бы он место ни занимал , обязательно вылезет наружу рано или поздно .
    Holsten
    1. Mavrikiy Сегодня, 17:24
      Ничего личного - рынок. Куда его (наш) бензик, дизтопливо, грузовички, с-х.продукцию? Правильно. Потому и любовь.
      Правда я думаю, там было совсем не так. Лукашу запад обещает проференции. А сам вбивает клин между БР и РФ. А Лукашенко торговлишку открыл: Больше газу бесплатного - крепче дружба между братьями. И понять его можно и простить, тоже выростил националистов. Пугает Москву, а рванет как у Януковича. Историю знает, но тоже думает, что самый умный. Придется ему, что там, Смоленск в богодельню выделить.
      Mavrikiy
    2. Jovanni Сегодня, 17:47
      Цитата: Holsten
      Всегда считал , что гниль в человеке , какое бы он место ни занимал , обязательно вылезет наружу рано или поздно .

      Да, прет с Григорыча время от времени. Но всё чаще...
      Jovanni
  12. Mavrikiy Сегодня, 17:14
    Такое впечатление по фото: Лукашенко подсох, а Порошенко пьет ростишку! Вот что значит ракурс....
    Mavrikiy
    1. soroKING Сегодня, 17:18
      нет, он пьёт бухашку и тайно курит куришку wassat
      soroKING
  13. MMX Сегодня, 17:24
    А на Александре Григорьевиче пиджак заметно лучше сидит.
    MMX
    1. Mavrikiy Сегодня, 17:29
      Цитата: MMX
      А на Александре Григорьевиче пиджак заметно лучше сидит.

      Ну как сказать. Жыватин в норме. А на грудях, а рукавчики....Не соглашусь. Ушли портные и от одного и от другого. Может израильских мужей одевают.
      Mavrikiy
  14. мичман Сегодня, 17:31
    Да Лукашенко, тебе надо было напомнить Хатынь этому еврею Хатынь, а не голодомор. Из за бандеры каждый третий белорус погиб во время Великой Отечественной войны. Мне лично тебя не понять. Этого вальцмана никогда нельзя воспринимать положительно. С огорчением прочитал данную новость. Честь имею.
    мичман
  15. Вояка Гамильтон Сегодня, 17:37
    Рыбак рыбака видит издалека. Баклан научит пингвина рыбку в мутной воде ловить. bully
    Вояка Гамильтон
  16. LeonidL Сегодня, 17:38
    Как там пушкин о таких "друзьях" говаривал? Мудрый однако человек!
    LeonidL
  17. Jovanni Сегодня, 17:44
    Лукашенко - Порошенко: У нас нет аллергии друг на друга

    Да мы давно заметили. И, что характерно, на кровавого пастора тоже никакой аллергии...
    Jovanni
  18. ved_med12 Сегодня, 17:45
    Стареет Лукашь...Под Поросёнком кресло шатается, дай бог досидеть до следующих выборов. Неужто "айчим" надеется прожить за счёт своего огорода? Совсем не видит, во что превращается хохляндия без России? Поддерживать людей, запрещающих георгиевскую ленточку....это уже край.
    ved_med12
  19. gurzuf Сегодня, 17:48
    Что то у "бацки" не видна аллергия и на действия пшеков по сносу памятников советским воинам.
    gurzuf
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