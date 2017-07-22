Сирийская армия прорвала оборону ИГИЛ по направлению к Дейр-эз-Зору
Накануне сирийская армия ещё на 30 км продвинулась в провинции Ракка в направлении провинции Дейр-эз-Зор, существенные площади которой находятся под контролем террористов ИГИЛ (*запрещено в России). Сирийские войска близки к тому, чтобы закрепиться на северо-западе провинции с целью последующей деблокады самого Дейр-эз-Зора, города, окружённого игиловцами.
В операции принимает участие сирийские спецназ. Примечательно, что к штурму позиций ИГИЛ (*) подключились и представители местных племён. При этом исламисты явно не ожидали столь стремительно прорыва сирийских войск в районе населённого пункта Расафа. Взятые фактически врасплох боевики не смогли удержать свои позиции к юго-востоку от Ракки и массово отступили на несколько десятков километров южнее. Об этом сообщает портал AMN .
Сирийская армия осуществляет наступление и по направлению на Дейр-эз-Зор из провинции Хомс. Успешное продвижение может позволить взять боевиков в клещи с целью последующего полного разгрома группировки террористов.
В минувшую пятницу самолёты сирийской авиации осуществили удар по командному пункту игиловцев на востоке провинции Хомс. Сообщается, что данные о месте расположения объекта, используемого террористами, были предоставлены местными жителями. В результате авиаудара были уничтожены все находившиеся в здании командного пункта боевики, а также несколько единиц военной техники, расположившихся на территории под открытым небом.
В операции принимает участие сирийские спецназ. Примечательно, что к штурму позиций ИГИЛ (*) подключились и представители местных племён. При этом исламисты явно не ожидали столь стремительно прорыва сирийских войск в районе населённого пункта Расафа. Взятые фактически врасплох боевики не смогли удержать свои позиции к юго-востоку от Ракки и массово отступили на несколько десятков километров южнее. Об этом сообщает портал AMN .
Сирийская армия осуществляет наступление и по направлению на Дейр-эз-Зор из провинции Хомс. Успешное продвижение может позволить взять боевиков в клещи с целью последующего полного разгрома группировки террористов.
В минувшую пятницу самолёты сирийской авиации осуществили удар по командному пункту игиловцев на востоке провинции Хомс. Сообщается, что данные о месте расположения объекта, используемого террористами, были предоставлены местными жителями. В результате авиаудара были уничтожены все находившиеся в здании командного пункта боевики, а также несколько единиц военной техники, расположившихся на территории под открытым небом.
Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com
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