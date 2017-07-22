10:11 22 июля

Сирийская армия прорвала оборону ИГИЛ по направлению к Дейр-эз-Зору

Накануне сирийская армия ещё на 30 км продвинулась в провинции Ракка в направлении провинции Дейр-эз-Зор, существенные площади которой находятся под контролем террористов ИГИЛ (*запрещено в России). Сирийские войска близки к тому, чтобы закрепиться на северо-западе провинции с целью последующей деблокады самого Дейр-эз-Зора, города, окружённого игиловцами.

В операции принимает участие сирийские спецназ. Примечательно, что к штурму позиций ИГИЛ (*) подключились и представители местных племён. При этом исламисты явно не ожидали столь стремительно прорыва сирийских войск в районе населённого пункта Расафа. Взятые фактически врасплох боевики не смогли удержать свои позиции к юго-востоку от Ракки и массово отступили на несколько десятков километров южнее. Об этом сообщает портал AMN .

Сирийская армия прорвала оборону ИГИЛ по направлению к Дейр-эз-Зору



Сирийская армия осуществляет наступление и по направлению на Дейр-эз-Зор из провинции Хомс. Успешное продвижение может позволить взять боевиков в клещи с целью последующего полного разгрома группировки террористов.

В минувшую пятницу самолёты сирийской авиации осуществили удар по командному пункту игиловцев на востоке провинции Хомс. Сообщается, что данные о месте расположения объекта, используемого террористами, были предоставлены местными жителями. В результате авиаудара были уничтожены все находившиеся в здании командного пункта боевики, а также несколько единиц военной техники, расположившихся на территории под открытым небом.

Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com
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Комментарии 10

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:08
    ... трамп потому и запретил вооружать террорюг, понимая что всё равно им придёт конец... angry
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 07:11
      Да ну?...Запретил вооружать одних-вооружит других террористов.Сирийцам удачи в разгроме этих нелюдей..
      Цитата: a.s.zzz888
      ... трамп потому и запретил вооружать террорюг, понимая что всё равно им придёт конец... angry
      210окв
    2. сибиралт Сегодня, 07:11
      Коалиция США плакала. crying
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:34
        Почему Израиль не наносит авиаудары в тыл сирийской армии..? Странно..
        ОТДЕЛ
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:23
    Не успели янки свое детище из под огня вытащить? am После игила будут курды 2, потом еще какую нибудь шайку замутят. ...
    Изгоняющий либероидов
    1. Logall Сегодня, 07:33
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Не успели янки свое детище из под огня вытащить? am После игила будут курды 2, потом еще какую нибудь шайку замутят. ...


      Уже давно замутили. НАТО называется.
      Та ещё шшшайка...
      Logall
  3. Сергей-svs Сегодня, 07:33
    Ну что ту скажешь, молодцы наши! yes Не зря свои штаны с лампасами в Генштабе ВС России протирают! good
    Сергей-svs
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:41
    Дай бог удачи и мужества сирийцам ( и нашим советникам и парням из ССО. Как то явно слабнет решимость ИГИЛ и их боевой дух. Близок их разгром. Сейчас их остатки ломанутся в Европу. А ранее засланные туда "спящие" ячейки их примут... wassat
    Горный стрелок
  5. ronnon Сегодня, 08:13
    Макейн в трауре, сколько вооружения и денег в пустую tongue
    ronnon
    1. Ююка Сегодня, 08:59
      Цитата: ronnon
      Макейн в трауре, сколько вооружения и денег в пустую tongue


      ему пора о душе подумать feel опухоль мозга штука серьезная request и как-то не поворачивается язык пожелать ему скорейшего выздоровления, а скорее - "да будет каждому по делам его..."
      Ююка
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