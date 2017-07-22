10:11 22 июля

«Sea Breeze-2017» и 70-мильный переход на вёслах от ВМСУ

В заключительный день натовско-украинских маневров «Sea Breeze 2017» на маневрирование вышли 16 военных кораблей. Участие в маневрировании принимали украинские корабли: «Гетман Сагайдачный», которому необходимость участия в совместных учениях с НАТО никак не даёт возможности встать на ремонт, катера «Прилуки», «Бердянск», «Скадовск» и «Аккерман», корабли береговой охраны, включая «Григория Куропятникова».

Из состава иностранных «партнёров»: румынский фрегат F111 «Марашешти», который даже не зашёл в Одесский морской порт, турецкая подводная лодка S349, а также корабль ВМС США.

«Sea Breeze-2017» и 70-мильный переход на вёслах от ВМСУ



Над кораблями пролетел американский патрульный самолёт «Посейдон», судя по всему, продемонстрировав «безграничную американскую поддержку Украины».

Решили продемонстрировать своё мастерство и представители института ВМС Украины. Речь идёт об Одесской морской академии. Курсанты этого военного вуза совершили морской поход на шлюпках. Видимо, шлюпки использовались по той причине, что военных кораблей на всех представителей ВМСУ не хватило... На них яблоку негде было упасть от адмиралов украинского флота...



Поход проходил курсом Одесса-Очаков-Новая Каховка-Одесса. Его протяжённость составила около 140 морских миль. Первые 70 миль курсанты шли на вёслах, затем шлюпки ЯЛ-6 ещё около 70 миль прошли под парусом.

Использованы фотографии: http://dumskaya.ne
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Комментарии 32

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  1. Александр 3 Сегодня, 07:46
    Основной корабль Украины тоже на вёслах плыл ? Ведь не просто так курсанты тренировались плаванью на вёслах.
    Александр 3
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:51
      Первые 70 миль курсанты шли на вёслах, затем шлюпки ЯЛ-6 ещё около 70 миль прошли под парусом.

      Крутые пэрцы ! Через пару лет ВМФ ураины будет вплавь учения проводить на спасательных кругах или на надувных ..
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:56
        Через пару лет они будут на каноэ подаренных папуасами в океан выходить - весь флот -сразу на всех трех каноэ! lol
        Изгоняющий либероидов
        1. хрыч Сегодня, 08:57
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Через пару лет они будут на каноэ подаренных папуасами в океан выходить - весь флот -сразу на всех трех каноэ!

          Струги спасут украинский флот laughing
          хрыч
          1. romandostalo Сегодня, 09:34
            Для строительства стругов нужен ЛЕС, а его почти уже продали....
            romandostalo
      2. oleg-gr Сегодня, 08:00
        Поход на веслах - это круто! Берегли паруса или это проверка выносливости курсантов?
        oleg-gr
        1. Чёрный Сегодня, 08:56
          Нерабы! Все на ГАЛЕРНЫЙ ФЛОТ!!! laughing
          Чёрный
        2. Чёрный Сегодня, 09:10
          Чёт, про "Прилуки" вспомнил...как тот во время грандиозного wassat парада могучего украинского флота wassat , чуть не затонул, под комментарии диктора, певшего ему диферамбы laughing
          Чёрный
          1. Екатерина II Сегодня, 09:19
            Цитата: Чёрный
            Чёт, про "Прилуки" вспомнил...как тот во время грандиозного wassat парада могучего украинского флота wassat , чуть не затонул, под комментарии диктора, певшего ему диферамбы laughing

            он не затонул и не собирался.
            Тот день помню хорошо...волнение было не слабое.
            Екатерина II
            1. romandostalo Сегодня, 09:57
              Причём тут волнение, сразу видно неслабый дифферент на нос...
              romandostalo
      3. PN Сегодня, 08:02
        Не, будут на галерах таранить вражеские корабли. А пока галеры строятся, они на шлюпках тренируются)))
        PN
    2. Зяблицев Сегодня, 08:21
      Один ЯЛ-один адмирал...Суровые ВМС Украины! laughing
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:29
        Женя , здрав будь ! hi drinks С такой суровостью и такими бронекавалерийскими адмиралами им там вёсла нафиг не нужны , не говоря уже о парусах : каждый может грести ладошками , а в случае необходимости легко превращается в реактивный двигатель на пердючем газу . lol
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 08:32
          Привет, Паш! laughing drinks
          Согласен с тобой полностью lol
          Зяблицев
        2. Монос Сегодня, 09:50
          Паша, привет hi drinks Где пропадал?
          laughing
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:57
            Привет , Витя ! hi drinks Да туточки я , просто периодически отвлекаюсь : то праздники , то ещё какие меропринятия . drinks Да и личную жизнь никто не отменял . wink А Луценко как всегда - балует нас своими глубокомысленными речами . lol
            bouncyhunter
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:48
    И сайгакнеудачный тоже шел на веслах? wassat
    Изгоняющий либероидов
  3. kepmor Сегодня, 07:56
    ну что здесь "смешного"?...где по мнению аффтора нужно зубы скалить?...
    обычная морская практика для курсантов..парусно-весельный поход называется....
    во "Фрунзе" такой каждое лето проводился среди курсантов 3 курса....и попасть в состав участников за счастье считалось...
    ...смех без причины - признак дурачины...хотя "ура-разумам" всё равно, лишь бы крякнуть и желчью изойти по поводу и без.....
    kepmor
    1. Serg65 Сегодня, 08:37
      Цитата: kepmor
      обычная морская практика для курсантов..парусно-весельный поход называется...

      what Эх годы мои кадетские!!!!!
      Цитата: kepmor
      во "Фрунзе" такой каждое лето проводился среди курсантов 3 курса.

      В советское время курсанты СВВМИУ совершали как международные шлюпочные походы (Севастолполь- Евпатория-Черноморское-Скадовск-Тендровская коса-Очаков-Приморсокое-Одесса-Ильичевск-Вилково-
      Измаил-Варна-Севастополь.), так и внутренних водах (Севастополь-Новороссийск-Севастополь, Севастополь-Киев-Севастополь).
      Цитата: kepmor
      ну что здесь "смешного"?...где по мнению аффтора нужно зубы скалить?..

      bully Сапоги, чё с них взять drinks
      Serg65
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:02
    «Sea Breeze 2017» на маневрирование вышли 16 военных кораблей. Участие в маневрировании принимали украинские корабли: «Гетман Сагайдачный»,
    А как же новые броньование артилiриськие! "потужнi катери" belay Шо наверное штиля на море в те дни не было для демонстрации силы и прекрасных их мореходных качеств laughing
    Наблюдатель2014
  5. 1vlad19 Сегодня, 08:03
    Я не знаю, что у них там за ЯЛ-6, но в мои юнговские года, они совсем другие были. Сами шкурили, конопатили, красили и учились ходить. Да и весла у них не яловские.
    1vlad19
    1. Балу Сегодня, 08:21
      Цитата: 1vlad19
      Я не знаю, что у них там за ЯЛ-6, но в мои юнговские года, они совсем другие были. Сами шкурили, конопатили, красили и учились ходить. Да и весла у них не яловские.

      Подтверждаю.
      В далеком школьном советском детстве мы после 8 класса с пацанами лето занимались морским многоборьем. Наши ялики были совсем другие. А весла, это ваще как деревянные лопаты. У других были нормальные с лопастями. На соревнованиях на первенстве республики 3 место взяли.
      Но больше всего конечно нравилось ходить под парусом. Нет теперь в нашем городе морского клуба, а жаль, раньше в центре города была одна из его баз на оз.Кабан. Еще помню ежегодные гонки на скутерах. Все берега были облеплены зрителями. Куда все это ушло?
      Балу
      1. 1vlad19 Сегодня, 10:07
        И у нас гонки на скутерах были, приезжали со всей Волги, самые быстрые были катамараны, но и переворачивались легче всего. Еще аэрокружки были, смотрел как устраивали "бои" на моделях. В наше время ДОСААФ очень развит был, потом похерели все.
        1vlad19
    2. Serg65 Сегодня, 08:41
      Цитата: 1vlad19
      Я не знаю, что у них там за ЯЛ-6, но в мои юнговские года, они совсем другие были

      Время, друг мой, летит безвозвратно! Так же и деревянные ялы безвозвратно канули в лета, уступив место пластику. Я тоже считаю что, это неравноценная замена negative
      Serg65
  6. Хубун Сегодня, 08:21
    Учения несуществующего флота, бред какой то
    Хубун
  7. изя топ Сегодня, 08:27
    адмирал-танкист ещё не заявлял об аресте командующего КЧФ и параде в Севасе?
    изя топ
  8. Ken71 Сегодня, 08:35
    Блин 70 миль на шлюпках. Да они не победимы. Как вспомню это развлечение как вздрогну
    Ken71
    1. Serg65 Сегодня, 09:04
      Цитата: Ken71
      Как вспомню это развлечение как вздрогну

      На сколько я помню, вы уроженец Северодвинска? На шлюпках Белое море пахали?
      Serg65
      1. Ken71 Сегодня, 09:20
        Не-а. По Неве матушке. А в Двинске на байдарках . Там очень есть где поплавать. И я не уроженец Северодвинска. Я там жил с раннего детства до окончания школы. И потом бывал.
        Ken71
        1. Serg65 Сегодня, 09:32
          Цитата: Ken71
          Не-а. По Неве матушке. А в Двинске на байдарках

          По Неве терпимо, мой первый поход был по Кронштадтским фортам good
          Цитата: Ken71
          Я там жил с раннего детства до окончания школы

          Родитель военный?
          Serg65
          1. Ken71 Сегодня, 09:53
            Оба родителя строили ПЛ на звездочке и СМП. А отец от завода еще и наплавал на них поболее многих.
            Ken71
  9. Екатерина II Сегодня, 09:27
    нормальная вышла бы статья, если бы не зубоскальство автора, он задался мыслью как бы подать новость и попутно представить #четамухохлов вместе с #ухохловсеплохо...
    совет автору-пишете новость, а не мнение.Посему передавайте материал, а не ваше зубоскальство..
    обычные ежегодные учения, хотя бы вспомнили основную легенду учений, использование Посейдона, глубины Одесского залива, роль турецкой ПЛ..
    но стандартный весельный переход вызвал у автора приступ радости-мол украинцы на веслах...вот она корова соседа..
    за деревьями лес не видно..от таких новостей.Всю соль автор спрятал.
    Екатерина II
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