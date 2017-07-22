«Sea Breeze-2017» и 70-мильный переход на вёслах от ВМСУ

В заключительный день натовско-украинских маневров «Sea Breeze 2017» на маневрирование вышли 16 военных кораблей. Участие в маневрировании принимали украинские корабли: «Гетман Сагайдачный», которому необходимость участия в совместных учениях с НАТО никак не даёт возможности встать на ремонт, катера «Прилуки», «Бердянск», «Скадовск» и «Аккерман», корабли береговой охраны, включая «Григория Куропятникова».Из состава иностранных «партнёров»: румынский фрегат F111 «Марашешти», который даже не зашёл в Одесский морской порт, турецкая подводная лодка S349, а также корабль ВМС США.Над кораблями пролетел американский патрульный самолёт «Посейдон», судя по всему, продемонстрировав «безграничную американскую поддержку Украины».Решили продемонстрировать своё мастерство и представители института ВМС Украины. Речь идёт об Одесской морской академии. Курсанты этого военного вуза совершили морской поход на шлюпках. Видимо, шлюпки использовались по той причине, что военных кораблей на всех представителей ВМСУ не хватило... На них яблоку негде было упасть от адмиралов украинского флота...Поход проходил курсом Одесса-Очаков-Новая Каховка-Одесса. Его протяжённость составила около 140 морских миль. Первые 70 миль курсанты шли на вёслах, затем шлюпки ЯЛ-6 ещё около 70 миль прошли под парусом.