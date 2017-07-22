16:11 22 июля

СБУ: Украина передала в суд ООН доказательства «агрессии России» в Донбассе

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Украина в рамках своего иска уже передала в Международный суд ООН тысячи страниц документальных доказательств участия России в конфликте в Донбассе, передает РИА Новости

Все вы знаете, что в январе Украина инициировала иск в суд ООН по поводу поддержки Россией терроризма в Донбассе… Уже передано тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму
— сказал Грицак на брифинге в субботу, который транслировали украинские телеканалы.

СБУ: Украина передала в суд ООН доказательства «агрессии России» в Донбассе



Также глава СБУ отметил, что украинскими спецслужбами в Донбассе ранее происходили неоднократные якобы задержания российских военных, последний громкий случай — задержание Виктора Агеева.

Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Киев обвиняет Москву в якобы нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Представитель России в процессе глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он отметил, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Он подчеркнул, если Киев действительно ищет мир, то он должен работать над полным выполнением минских договоренностей.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.


Использованы фотографии: https://www.obozrevatel.com/
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Комментарии 4

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  1. Чёрный Сегодня, 16:02
    Очередное бла-бла-бла.....Я в садике видел Украинского диверсанта! Улики: на нем были стопроцентные желтые шорты и голубая футболка, еще у него в ящичке нашли карандаши тех же цветов!?!?!?! КОРРЕКТИРОВЩИК 100% ﻿ wassat
    Чёрный
    1. ser-pov Сегодня, 16:09
      Цитата: Чёрный
      Очередное бла-бла-бла.....Я в садике видел Украинского диверсанта! Улики: на нем были стопроцентные желтые шорты и голубая футболка, еще у него в ящичке нашли карандаши тех же цветов!?!?!?! КОРРЕКТИРОВЩИК 100% ﻿ wassat

      Да-да! А еще он радугу в жовто-блакитный цвет раскрашивал.. yes
      ser-pov
  2. Диванный эксперт Сегодня, 16:04
    Что сказать.... клиника...
    Диванный эксперт
  3. san4es Сегодня, 16:08
    ...Снимок сделан через амбразуру сортира?
    san4es
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