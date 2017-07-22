СБУ: Украина передала в суд ООН доказательства «агрессии России» в Донбассе

Все вы знаете, что в январе Украина инициировала иск в суд ООН по поводу поддержки Россией терроризма в Донбассе… Уже передано тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Украина в рамках своего иска уже передала в Международный суд ООН тысячи страниц документальных доказательств участия России в конфликте в Донбассе, передает РИА Новости — сказал Грицак на брифинге в субботу, который транслировали украинские телеканалы.Также глава СБУ отметил, что украинскими спецслужбами в Донбассе ранее происходили неоднократные якобы задержания российских военных, последний громкий случай — задержание Виктора Агеева.Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Киев обвиняет Москву в якобы нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Представитель России в процессе глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он отметил, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Он подчеркнул, если Киев действительно ищет мир, то он должен работать над полным выполнением минских договоренностей.Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.