17:28 25 июля
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Как делили Черноморский флот Украина и Россия: едва не дошло до войны

Вместе с Черноморским флотом Россия пыталась удержать и территорию его дислокации. В 1992-94 годах в Севастополе доходило и до диверсантов с фугасами, и до панических слухов об «отрядах нациков». К офицерам Нацгвардии подходили запуганные пенсионеры с просьбой «не убивать хотя бы детей».

Как делили Черноморский флот Украина и Россия: едва не дошло до войны


«Получить боеприпасы и быть готовым к решительным действиям», — такой приказ получила российская морская пехота, когда готовилось отделение Крыма от Украины. Лорд Черчилль когда-то сказал, что россияне более всего уважают силу. Попытки договориться с ними, не подкрепленные силой, воспринимаются как слабость.


В договоренности с Кремлем о разделе Черноморского флота значительную роль сыграли не только высокие чины, но и обычные украинские моряки и военнослужащие. Это уже тенденция — украинские прорывы происходят по инициативе снизу.

Война за присягу

Первые широкомасштабные действия против Украины датируются 1992 годом. Задача-минимум для россиян была — не делиться Черноморским флотом.

Вот цитата из приказа Ивана Капитанца, первого заместителя Главкома российского ВМФ: «К офицерам, мичманам, прапорщикам, создающих нездоровую обстановку в воинских коллективах, склонных к измене Родине и принятию присяги на верность Украине, применять суровый меры воздействия вплоть до увольнения с занимаемой должности и увольнения со службы».

Особый переполох вызвало сообщение от 22 февраля 1992 года. Тогда украинскую присягу принял 880-й отдельный батальон морской пехоты — лучший в соединении по результатам предыдущего, 1991-го года. Главный штаб ВМФ в Москве сразу издал директиву расформировать батальон.

После этого основные боевые соединения Черноморского флота начали комплектовать только русскими — а через месяц командующий ЧФ Игорь Касатонов перешел к решительным действиям. Главным аргументом адмирала была морская пехота.

Например, в апреле 1992 года вблизи школы прапорщиков, где разместилась организационная группа по формированию ВМС Украины, начала дежурить машины с комплексом радиоэлектронного подавления. Российские радисты препятствовали связи и вели радиоперехват.

Под охрану российской морской пехоты взяли штаб ВВС ЧФ и штаб Крымской базы в поселке Новоозерное — а тамошний взвод охраны расформировали за принятие украинской присяги.

В ночь на 8 апреля 1992 года в связи с принятием украинской присяги офицерами штаба Крымской базы в Новоозерное ввели боевую технику 361-го полка 126-й дивизии береговой обороны ЧФ: 4 БТР и 2 мотострелковых взвода из Евпатории.

К озеру Донузлав подошли два ракетных катера и два корвета, заблокировав корабли, личный состав которых принял украинскую присягу. При этом приказ штаба флота предусматривал взять под охрану бронетехнику и здание местного совета (!) в самой Евпатории, но командир 361-го полка его не выполнил.

9 июля 1992 года ринял украинскую присягу личный состав военной комендатуры Севастопольского гарнизона — пункта управления Главной базы. Это был удар в самое сердце пророссийских сил. 10 июля в 12:25 в 810-й бригаде морской пехоты сыграли боевую тревогу, которая перешла в боевую готовность «Полная»: личному составу выдали бронежилеты и патроны. Российская десантно-штурмовая группа из 25 человек вошла в комендатуру.

21 июля 1992 года сторожевой корабль СКР-112, подняв украинский флаг, совершил переход из Крымской базы (из упомянутого выше Донузлава) в Одессу. В течение 8-часового перехода корабль преследовали направленные из командного пункта ЧФ корабли, применяя предупредительный артиллерийский огонь и пытаясь высадить на мятежное судно группу захвата.

В поддержку СКР-112 направили украинские истребитель и пограничные катера. Перед угрозой боевого столкновения российские моряки не стали выполнять приказ штаба ЧФ остановить корабль «любой ценой».

Приднестровский сценарий

Украинская сторона пыталась игнорировать провокации, но не всегда это удавалось. В сентябре 1993 года состоялось столкновение между украинскими пехотинцами и российской береговой охраной.

Раздраженные украинцы атаковали танковое подразделение береговой охраны, трое россиян получили ранения — в ответ адмирал Касатонов заявил, что Украина пытается «воспользоваться политическими проблемами в Москве (там радикально обострилось противостояние между Думой и президентом Ельциным) и забрать себе часть флота».

С этого момента к вопросу о разделе ЧФ прибавился «крымский». Российская военная разведка готовила в Крыму операцию по отделению полуострова от Украины по схеме, уже апробированной в Приднестровье.

Koнсульство РФ начало выдавать российские паспорта гражданам Украины, которые работают на объектах ЧФ. Пресс-служба штаба ЧФ превратилась в средство информационной войны против Украины — ее телецентр оснастили современной аппаратурой, специально для того, чтобы вести передачи на весь полуостров.

Разведка флота фактически действовала как штаб по координации усилий всех сепаратистских сил в Крыму. Ее стараниями уже начиналось создание незаконных вооруженных формирований, появились русские казаки, этнополитические организации вроде «Русского движения Крыма».

Российский министр обороны Павел Грачев еще летом 1992 года объявил о намерении ввести войска в любой республики с целью «защиты русскоязычного населения». На очереди стояла операция по подобной «защите» Крыма.

Юридический повод для этого дал и «президент» Крыма Юрий Мешков, который во время своего выступления в российской Госдуме в январе 1994 года призвал включить Крым в состав России. Фактически, Мешков со сторонниками играл роль Судетской немецкой партии, которая в свое время выполнила важную миссию по уничтожению независимой Чехословакии.

«Выкинуть их в Одессу»

Прямым следствием провокационных заявлений пророссийских политиков стало то, что украинским военнослужащим стало опасно ходить по Севастополю.

Команды российских моряков называли своих коллег-пограничников из Балаклавы предателями, высаживали из городского транспорта. Одного из офицеров 174-й зенитно-ракетной бригады ПВО Украины избили за кокарду с трезубцем. Офицеры ВМС ходили по городу с эмблемами ВМФ СССР и меняли их на украинскую уже на службе.

«Во время парада в честь независимости Украины несколько подонков из толпы бросали в колонну курсантов помидоры», — вспоминает командующий ВМС Игорь Тенюх. — А в 1996-м, когда в Севастополе проводили совместные парады обоих флотов, командующий Балтин вместе со своими адмиралами покинул трибуну в тот самый момент, когда торжественным маршем шагали украинские моряки «.

Дошло до того, что группа российских морских пехотинцев ночью проникла в расположение зенитно-ракетного комплекса С-300 войск ПВО Украины и забросала дымовыми шашками казарму с солдатами. Украинцы едва не начали стрелять.

Командир 17-й отдельной бригады специального назначения капитан 1 ранга А. Карпенко обратился к непривычной мистификации. Он надел камуфлированные форму с нарукавными эмблемами ВМС Украины, авиационный (!) шлем, бронежилет... А потом, вооруженный ручным пулеметом Калашникова и пистолетом для бесшумной стрельбы АПБ, начал ездить по Севастополю на собственном мотоцикле «Урал», окрашенном в черный цвет.

Эта демонстрация вызвала потрясающее впечатление на севастопольцев. Отреагировало даже «Общественное российское телевидение» (ОРТ), сообщив о появлении в Севастополе «боевых групп украинцев, имеющих опыт войны в Югославии». Травить украинские подразделения на время прекратили.

В конце 1993 года состоялись первые совместные учения ВМС Украины с нашими военно-воздушными силами. Флагман украинского флота — фрегат «Гетман Сагайдачный», возвращавшийся с учений, обнаружил, что его не пускают на базу. Россияне создали украинским кораблям невыносимые условия, чтобы заставить их уйти из Севастополя.

«Выкинуть их в Одессу», — публично говорил Касатонов. Украинцы готовились прорываться с боем. На «Сагайдачном» отобрали команду из десяти человек, выдали оружие и готовились высадиться в баркасы, чтобы, при необходимости, захватить буксир и открыть боновые ворота.

Кульминация конфликта: огнеметы и фугасы

Тогда обошлось, но с этого момента в строительстве ВМС Украины появились новые приоритеты. Вместо кораблей главное внимание стали уделять созданию и подготовки морской пехоты, чтобы иметь аргументы в спорах с ЧФ. Штаб ЧФ немедленно ввел дежурство вооруженных патрулей, а на кораблях в гаванях приказали убрать трапы на берег и быть готовыми к нападению «украинских националистов».

Одновременно Черноморский флот разработал «план применения сил и средств на случай вооруженного конфликта с Украиной». Началась подготовка к решительным действиям. В частности, 810-я бригада морской пехоты развернулась до штатов военного времени, увеличив свою численность с 800 до 2,5 тыс. чел. Готовясь к будущим уличным боям, она получила батальон танков Т-64 и ручные огнеметы.

К угрозам россиян отнеслись вполне серьезно.

25-29 апреля 1994 состоялись командно-штабные учения с участием командующего Одесского военного округа Шкидченко и первого заместителя министра обороны Бижана — людей, которые были в центре событий вокруг судна «Челекен» в Одессе (подробнее читайте постскриптум ниже — «А»). Легенда учений — «оборонительная операция на юге Украины с привлечением сил армии и ВМС, пограничников, Национальной гвардии и СБУ».

В это время силами разведки ЧФ уже был организован прообраз «крымской армии» — отряд «Скорпион» в Симферополе. Формально он подчинялся «президенту» Мешкову. Кроме того, развернулась работа по подготовке захвата ключевых объектов войск ПВО Украины в Севастополе. Готовилась настоящие война — неизвестные копали ямы, чтобы закладывать фугасы, перерезали телефонные провода ...

В мае 1994 года на дороге между КПП и казармами бригады ПВО национальные гвардейцы устроили засаду на группу из трех человек, которые закладывали фугас. Двое бежали, бросив 4 кг взрывчатки.

Третьего, одетого в черную униформу морской пехоты, задержали — перед арестом он выбросил пистолет ТТ. Затем милиция установила его личность — отставной капитан 2 ранга, местный житель. 19 мая 1994 года была отражена еще одна попытка захватить тот же объект ПВО.

Все решила Национальная гвардия

То есть российская разведка якобы не принимала прямого участия в событиях, а действовала силами «помощников» из числа пенсионеров ЧФ. Это было вынужденной импровизацией, поскольку другой агентуры в то время в Крыму она просто не имела.

«В 1991 году военная контрразведка и спецназ Черноморского флота присягнули на верность Украине — и вся агентура, кадровое обеспечение, материальная база не достались России, — замечает тогдашний начальник военной разведки Украины, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский. — Таким образом мы избежали вооруженных столкновений в Крыму, что стало проигрышем проимперских сил».

Национальная гвардия, созданная в ноябре 1991-го на базе Внутренних войск СССР, задумывалась как элита новой украинской армии. В январе 2000 года президент Леонид Кучма расформировал Нацгвардию, передав ее личный состав и имущество Минобороны и ВВ МВД

После попыток захватить военные объекты и заложить фугасы стало понятно — от «оборонных» учений время переходить к более серьезным действиям. На выездах из Севастополя рядом с постами милиции появились сотрудники СБУ в камуфляже и с автоматическим стрелковым оружием.

22 мая 1994 улицам Симферополя проехали 28 бронетранспортеров Национальной гвардии, возвращавшихся из ремонта. Юрий Мешков с помощью «ОРТ» сразу же заявил, что украинский спецназ готовится к штурму штаба ЧФ.

В Севастополе началась настоящая паника — по городу пошли страшные слухи о высокой боеспособности и исключительной жестокости «нациков». Так россияне называли украинскую Национальную гвардию. Дошло до того, что — как свидетельствуют офицеры гвардии, находившихся тогда в Балаклаве — к ним подходили запуганные пенсионеры с просьбой «не убивать хотя бы детей»!

О нервозном состоянии россиян свидетельствовал и случай с российским морским офицером, который остановил авто с национальными гвардейцами. Моряк лишь в ходе разговора понял, что едет не с российскими военнослужащими, а с украинскими — и на ходу выпрыгнул из машины.

К этому можно было бы относиться с иронией, если бы не учитывать, что именно из-за такого психоза и начинаются войны.

Наконец ситуацию на полуострове стабилизировало введение в Крым почти 60 тысяч бойцов пограничных войск и Национальной гвардии. Впоследствии провальный штурм Грозного окончательно остановил кремлевских геополитиков. 10 июня 1994 года стороны достигли приемлемого для всех соглашения о разделе флота.

А «президент» Мешков сбежал в Москву — там мэр Лужков подарил ему квартиру за проведенную в Крыму «работу».

P.S. Как боролись за Одессу

С начале января 1994 года по приказу штаба российского ЧФ начали отключать навигационные огни и световые знаки в северо-восточной части Черного моря. Судоходство в порты Украины стало невозможным. Одновременно вывозили гидрографическое оборудование. 8-10 апреля 1994 из-за этого произошел конфликт вокруг гидрографического судна «Челекен» в Одессе.

Однако командование ЧФ просчиталось. В то время уже вывели в России 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию — и баланс сил в южных областях Украины изменился. Украинские десантники захватили 318-й дивизион кораблей консервации в Одессе, который оказал вооруженное сопротивление во время событий с «Челекен». «Дивизион применил оружие и выступил против украинской власти, поэтому его дни были сочтены», — говорил командующий ВМС Владимир Безкоровайный.

За несколько недель на объектах флота по всему Северному Причерноморью подняли украинские флаги. Россияне отступили в Крым.
Автор: Ярослав Мезенцев
Первоисточник: http://argumentua.com/stati/kak-delili-chernomorskii-flot-ukraina-i-rossiya-edva-ne-doshlo-do-voiny
Перевод: «Аргумент»
Использованы фотографии: Фото Александра Гляделова, atrinaflot.narod.ru, Фото Алексея Горшкова
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Комментарии 21

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  1. Ольгович Сегодня, 15:13
    К чему печатают эту лживую ук.роагитку? request
    не нац. гвардия " спасла" Крым для т.н. "украины", а предательство ЕБНм .
    Как предательство лениных передало ранее РУССКИЕ города Одесса, Николаев, Херсон т.н. "украине"
    Ольгович
    1. антивирус Сегодня, 17:00
      не было предательства--- ВСЧерномырдин дал денег( ГАЗПРОМ -нац достояние?) и ЕБН под создание "стабильности"( помнить 96 г надо!!!) решил эволюционным путем -купить кохлов. Быстро провалилось у Татнефти на Кременчуг НПЗ и др важные объекты. так же.Мелочь купили и работали до 14 г
      Военные только тратить деньги "народа-олигархов" могут.
      ЕБН и ВСЧер выбрали мир с окраиной против российской военщины. и Варяг с др тогда же не выкупили.
      антивирус
    2. Владимир16 Сегодня, 17:02
      ЕБН - обычный вороватый коммунист предатель. Действовал он так же, как и его старшие товарищи. Те развалили страну. Разворовали. ЕБН продолжил дело. Единственная заслуга - сам ушел и оставил вместо себя ВВП.
      Что касаемо офицеров флота того времени, так им что присягать, что приседать однотипно. Сначала они присагали СССР защищать, но забили на присягу и тут же стали новым хозяевам присягать. Их дети пошли далее - стали прыгать. Внуки что делать будут?
      Владимир16
  2. vladimirvn Сегодня, 15:22
    ЭТО г..но откуда здесь? Ау, модераторы!
    vladimirvn
  3. АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Сегодня, 15:28
    Стоит отметить,что практически все военные корабли,поднявшие украинские флаги,были впоследствии разворованы,разломаны и проданы Украиной на металлолом,включая героический СКР -112.НЕ ЗЬИМ,ТАК ПОНАДКУСЫВАЮ ! -национальный девиз украинцев.
    АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
  4. Скоробей Сегодня, 15:28
    Это что за ххххня??? Часом сайты не попутали? С укропских уже перепосты делать стали... Дожили..
    Скоробей
  5. Екатерина II Сегодня, 15:48
    неоднозначная статья...при дележке имущества не такое бывает.. войны возникают!
    много ошибок в тексте, что наводит на странные мысли. Да и формат..Удивлен что прочитал ее на ВО.
    Екатерина II
    1. Околоточный Сегодня, 16:17
      неоднозначная статья...

      Да уж. А особенно этот пассаж:
      Командир 17-й отдельной бригады специального назначения капитан 1 ранга А. Карпенко обратился к непривычной мистификации. Он надел камуфлированные форму с нарукавными эмблемами ВМС Украины, авиационный (!) шлем, бронежилет... А потом, вооруженный ручным пулеметом Калашникова и пистолетом для бесшумной стрельбы АПБ, начал ездить по Севастополю на собственном мотоцикле «Урал», окрашенном в черный цвет.

      Муха-мляха, один "великий укровоин" "поставил в стойло" весь Севастополь. Один!!!! А в 2014г. более 10 тыс. БА_РА_НОВ только блеяли и орали СУГС. Статья ЛЖИВАЯ. При такой обстановке, как описывает АВАТАР не было ночного СРОЧНОГО ухода на СФ "Адмирала Кузнецова". Ушёл бы спокойно. Статья для альтернативной истории или для "кухни анархиста", где готовят наркоту в домашних условиях.
      Околоточный
      1. МорякЧФ Сегодня, 17:01
        Тбилиси ушёл в 91 при мне,очень много не правды!!!И автор как-то забыл про референдумы в которых просто обманули людей(а первый референдум так просто не защитали, т.к народ не правильно проголосовал с точки зрения Кравчука).Ну,а про помидоры в курсантов это правда(кстати Тенюх мой первый командир корабля МТ 905 Сигнальщик).
        МорякЧФ
        1. Околоточный Сегодня, 17:04
          Так напишите своё видение тех событий. Моё мнение взяли процента 3 правды, а остальные 97 "дорисовало" "авторское воображение".
          Околоточный
  6. кедр Сегодня, 15:53
    Много говорится о деятельности разведки ЧФ, но совсем нет ничего, даже намёка, на подрывную работу в Крыму ЦРУ-МОССАД-МИ-6 и прочих очень заинтересованных разведцентров, госдепов и пентагонов, под дудку которых Киев отплясывал в Крыму боевой гопак. Сегодня Вукрайна, вместе с её флотом, недоеденный западнёй кусок СССР. Слава Богу Крым отстояли и ЧФ, как и раньше служит России и её народу.
    кедр
  7. xomaNN Сегодня, 15:54
    А вот и "гордый" взгляд с той, укра-стороны belay
    ....
    Самое смешное, что ЧФ поделили, украинцы свою половину " профукали": ни одного из доставшихся НК типа 1135 не сохранили в строю, и остальные НК продали в металлолом. Итог к 2017 году: полуживой ПСКР без ударного РУ + катерная старая мелочь feel
    xomaNN
  8. astronom1973n Сегодня, 15:55
    Хочется спросить кто этот писатель?За кого радеет и что за однобокие события описывает.Получается ,что РФ в данной ситуации изверги конкретные,а украина-прям белая и пушистая.Честно говоря читать было неприятно.Статье-минус.За однобокость и необъективность.
    astronom1973n
    1. Paranoid50 Сегодня, 16:14
      Цитата: astronom1973n
      Хочется спросить кто этот писатель?

      Дык,первоисточник - argumentUA. com. Комментарии излишни, хотя и прочитал полностью... Ушлёпки, за отца не прощу...
      Paranoid50
    2. МорякЧФ Сегодня, 17:21
      Я поставил +только за то ,что такие статьи дают тему для размышлений.Я уволился весной 92-го,и о том что происходило после моего ухода узнавал у товарищей которые ещё служили или призывались позже и конечно у моего командира катера на котором я дослуживал.Так что какой-то информацией владею.
      МорякЧФ
  9. DMoroz Сегодня, 16:04
    модераторы что-то попутали... сегодня вообще какой-то день провокаций на ВО...
    DMoroz
  10. inkass_98 Сегодня, 16:22
    Отличный вброс. Аффтара наградить (посмертно):
    inkass_98
  11. Altona Сегодня, 16:45
    Цитата: DMoroz
    модераторы что-то попутали... сегодня вообще какой-то день провокаций на ВО...

    ------------------------
    Модераторы сегодня вообще что то не туда рулят, печатают антисоветские, антисталинские и даже прогитлеровские статьи.А за объективное мнение об этом журналистском хламе лепят свои "объективные замечания".
    Altona
  12. stas-21127 Сегодня, 16:46
    Что-то я не очень понял автора, Войска не предавшие присягу СССР что, мятежники и захватчики/сопротивлянты настоящей украинской власти что ли? Что за статья-то? Саботаже!!!....
    stas-21127
  13. мичман Сегодня, 16:53
    Предательство Алкаша чуть не погубило наш Черноморский флот. Спас его Командующий Черноморским флотом и ряд боевых офицеров. Честь имею.
    мичман
  14. archi.sailor Сегодня, 17:15
    статья-бред.Не было такого
    archi.sailor
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