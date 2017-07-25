Как делили Черноморский флот Украина и Россия: едва не дошло до войны

Вместе с Черноморским флотом Россия пыталась удержать и территорию его дислокации. В 1992-94 годах в Севастополе доходило и до диверсантов с фугасами, и до панических слухов об «отрядах нациков». К офицерам Нацгвардии подходили запуганные пенсионеры с просьбой «не убивать хотя бы детей».«Получить боеприпасы и быть готовым к решительным действиям», — такой приказ получила российская морская пехота, когда готовилось отделение Крыма от Украины. Лорд Черчилль когда-то сказал, что россияне более всего уважают силу. Попытки договориться с ними, не подкрепленные силой, воспринимаются как слабость.В договоренности с Кремлем о разделе Черноморского флота значительную роль сыграли не только высокие чины, но и обычные украинские моряки и военнослужащие. Это уже тенденция — украинские прорывы происходят по инициативе снизу.Первые широкомасштабные действия против Украины датируются 1992 годом. Задача-минимум для россиян была — не делиться Черноморским флотом.Вот цитата из приказа Ивана Капитанца, первого заместителя Главкома российского ВМФ: «К офицерам, мичманам, прапорщикам, создающих нездоровую обстановку в воинских коллективах, склонных к измене Родине и принятию присяги на верность Украине, применять суровый меры воздействия вплоть до увольнения с занимаемой должности и увольнения со службы».Особый переполох вызвало сообщение от 22 февраля 1992 года. Тогда украинскую присягу принял 880-й отдельный батальон морской пехоты — лучший в соединении по результатам предыдущего, 1991-го года. Главный штаб ВМФ в Москве сразу издал директиву расформировать батальон.После этого основные боевые соединения Черноморского флота начали комплектовать только русскими — а через месяц командующий ЧФ Игорь Касатонов перешел к решительным действиям. Главным аргументом адмирала была морская пехота.Например, в апреле 1992 года вблизи школы прапорщиков, где разместилась организационная группа по формированию ВМС Украины, начала дежурить машины с комплексом радиоэлектронного подавления. Российские радисты препятствовали связи и вели радиоперехват.Под охрану российской морской пехоты взяли штаб ВВС ЧФ и штаб Крымской базы в поселке Новоозерное — а тамошний взвод охраны расформировали за принятие украинской присяги.В ночь на 8 апреля 1992 года в связи с принятием украинской присяги офицерами штаба Крымской базы в Новоозерное ввели боевую технику 361-го полка 126-й дивизии береговой обороны ЧФ: 4 БТР и 2 мотострелковых взвода из Евпатории.К озеру Донузлав подошли два ракетных катера и два корвета, заблокировав корабли, личный состав которых принял украинскую присягу. При этом приказ штаба флота предусматривал взять под охрану бронетехнику и здание местного совета (!) в самой Евпатории, но командир 361-го полка его не выполнил.9 июля 1992 года ринял украинскую присягу личный состав военной комендатуры Севастопольского гарнизона — пункта управления Главной базы. Это был удар в самое сердце пророссийских сил. 10 июля в 12:25 в 810-й бригаде морской пехоты сыграли боевую тревогу, которая перешла в боевую готовность «Полная»: личному составу выдали бронежилеты и патроны. Российская десантно-штурмовая группа из 25 человек вошла в комендатуру.21 июля 1992 года сторожевой корабль СКР-112, подняв украинский флаг, совершил переход из Крымской базы (из упомянутого выше Донузлава) в Одессу. В течение 8-часового перехода корабль преследовали направленные из командного пункта ЧФ корабли, применяя предупредительный артиллерийский огонь и пытаясь высадить на мятежное судно группу захвата.В поддержку СКР-112 направили украинские истребитель и пограничные катера. Перед угрозой боевого столкновения российские моряки не стали выполнять приказ штаба ЧФ остановить корабль «любой ценой».Украинская сторона пыталась игнорировать провокации, но не всегда это удавалось. В сентябре 1993 года состоялось столкновение между украинскими пехотинцами и российской береговой охраной.Раздраженные украинцы атаковали танковое подразделение береговой охраны, трое россиян получили ранения — в ответ адмирал Касатонов заявил, что Украина пытается «воспользоваться политическими проблемами в Москве (там радикально обострилось противостояние между Думой и президентом Ельциным) и забрать себе часть флота».С этого момента к вопросу о разделе ЧФ прибавился «крымский». Российская военная разведка готовила в Крыму операцию по отделению полуострова от Украины по схеме, уже апробированной в Приднестровье.Koнсульство РФ начало выдавать российские паспорта гражданам Украины, которые работают на объектах ЧФ. Пресс-служба штаба ЧФ превратилась в средство информационной войны против Украины — ее телецентр оснастили современной аппаратурой, специально для того, чтобы вести передачи на весь полуостров.Разведка флота фактически действовала как штаб по координации усилий всех сепаратистских сил в Крыму. Ее стараниями уже начиналось создание незаконных вооруженных формирований, появились русские казаки, этнополитические организации вроде «Русского движения Крыма».Российский министр обороны Павел Грачев еще летом 1992 года объявил о намерении ввести войска в любой республики с целью «защиты русскоязычного населения». На очереди стояла операция по подобной «защите» Крыма.Юридический повод для этого дал и «президент» Крыма Юрий Мешков, который во время своего выступления в российской Госдуме в январе 1994 года призвал включить Крым в состав России. Фактически, Мешков со сторонниками играл роль Судетской немецкой партии, которая в свое время выполнила важную миссию по уничтожению независимой Чехословакии.Прямым следствием провокационных заявлений пророссийских политиков стало то, что украинским военнослужащим стало опасно ходить по Севастополю.Команды российских моряков называли своих коллег-пограничников из Балаклавы предателями, высаживали из городского транспорта. Одного из офицеров 174-й зенитно-ракетной бригады ПВО Украины избили за кокарду с трезубцем. Офицеры ВМС ходили по городу с эмблемами ВМФ СССР и меняли их на украинскую уже на службе.«Во время парада в честь независимости Украины несколько подонков из толпы бросали в колонну курсантов помидоры», — вспоминает командующий ВМС Игорь Тенюх. — А в 1996-м, когда в Севастополе проводили совместные парады обоих флотов, командующий Балтин вместе со своими адмиралами покинул трибуну в тот самый момент, когда торжественным маршем шагали украинские моряки «.Дошло до того, что группа российских морских пехотинцев ночью проникла в расположение зенитно-ракетного комплекса С-300 войск ПВО Украины и забросала дымовыми шашками казарму с солдатами. Украинцы едва не начали стрелять.Командир 17-й отдельной бригады специального назначения капитан 1 ранга А. Карпенко обратился к непривычной мистификации. Он надел камуфлированные форму с нарукавными эмблемами ВМС Украины, авиационный (!) шлем, бронежилет... А потом, вооруженный ручным пулеметом Калашникова и пистолетом для бесшумной стрельбы АПБ, начал ездить по Севастополю на собственном мотоцикле «Урал», окрашенном в черный цвет.Эта демонстрация вызвала потрясающее впечатление на севастопольцев. Отреагировало даже «Общественное российское телевидение» (ОРТ), сообщив о появлении в Севастополе «боевых групп украинцев, имеющих опыт войны в Югославии». Травить украинские подразделения на время прекратили.В конце 1993 года состоялись первые совместные учения ВМС Украины с нашими военно-воздушными силами. Флагман украинского флота — фрегат «Гетман Сагайдачный», возвращавшийся с учений, обнаружил, что его не пускают на базу. Россияне создали украинским кораблям невыносимые условия, чтобы заставить их уйти из Севастополя.«Выкинуть их в Одессу», — публично говорил Касатонов. Украинцы готовились прорываться с боем. На «Сагайдачном» отобрали команду из десяти человек, выдали оружие и готовились высадиться в баркасы, чтобы, при необходимости, захватить буксир и открыть боновые ворота.Тогда обошлось, но с этого момента в строительстве ВМС Украины появились новые приоритеты. Вместо кораблей главное внимание стали уделять созданию и подготовки морской пехоты, чтобы иметь аргументы в спорах с ЧФ. Штаб ЧФ немедленно ввел дежурство вооруженных патрулей, а на кораблях в гаванях приказали убрать трапы на берег и быть готовыми к нападению «украинских националистов».Одновременно Черноморский флот разработал «план применения сил и средств на случай вооруженного конфликта с Украиной». Началась подготовка к решительным действиям. В частности, 810-я бригада морской пехоты развернулась до штатов военного времени, увеличив свою численность с 800 до 2,5 тыс. чел. Готовясь к будущим уличным боям, она получила батальон танков Т-64 и ручные огнеметы.К угрозам россиян отнеслись вполне серьезно.25-29 апреля 1994 состоялись командно-штабные учения с участием командующего Одесского военного округа Шкидченко и первого заместителя министра обороны Бижана — людей, которые были в центре событий вокруг судна «Челекен» в Одессе (подробнее читайте постскриптум ниже — «А»). Легенда учений — «оборонительная операция на юге Украины с привлечением сил армии и ВМС, пограничников, Национальной гвардии и СБУ».В это время силами разведки ЧФ уже был организован прообраз «крымской армии» — отряд «Скорпион» в Симферополе. Формально он подчинялся «президенту» Мешкову. Кроме того, развернулась работа по подготовке захвата ключевых объектов войск ПВО Украины в Севастополе. Готовилась настоящие война — неизвестные копали ямы, чтобы закладывать фугасы, перерезали телефонные провода ...В мае 1994 года на дороге между КПП и казармами бригады ПВО национальные гвардейцы устроили засаду на группу из трех человек, которые закладывали фугас. Двое бежали, бросив 4 кг взрывчатки.Третьего, одетого в черную униформу морской пехоты, задержали — перед арестом он выбросил пистолет ТТ. Затем милиция установила его личность — отставной капитан 2 ранга, местный житель. 19 мая 1994 года была отражена еще одна попытка захватить тот же объект ПВО.То есть российская разведка якобы не принимала прямого участия в событиях, а действовала силами «помощников» из числа пенсионеров ЧФ. Это было вынужденной импровизацией, поскольку другой агентуры в то время в Крыму она просто не имела.«В 1991 году военная контрразведка и спецназ Черноморского флота присягнули на верность Украине — и вся агентура, кадровое обеспечение, материальная база не достались России, — замечает тогдашний начальник военной разведки Украины, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский. — Таким образом мы избежали вооруженных столкновений в Крыму, что стало проигрышем проимперских сил».Национальная гвардия, созданная в ноябре 1991-го на базе Внутренних войск СССР, задумывалась как элита новой украинской армии. В январе 2000 года президент Леонид Кучма расформировал Нацгвардию, передав ее личный состав и имущество Минобороны и ВВ МВДПосле попыток захватить военные объекты и заложить фугасы стало понятно — от «оборонных» учений время переходить к более серьезным действиям. На выездах из Севастополя рядом с постами милиции появились сотрудники СБУ в камуфляже и с автоматическим стрелковым оружием.22 мая 1994 улицам Симферополя проехали 28 бронетранспортеров Национальной гвардии, возвращавшихся из ремонта. Юрий Мешков с помощью «ОРТ» сразу же заявил, что украинский спецназ готовится к штурму штаба ЧФ.В Севастополе началась настоящая паника — по городу пошли страшные слухи о высокой боеспособности и исключительной жестокости «нациков». Так россияне называли украинскую Национальную гвардию. Дошло до того, что — как свидетельствуют офицеры гвардии, находившихся тогда в Балаклаве — к ним подходили запуганные пенсионеры с просьбой «не убивать хотя бы детей»!О нервозном состоянии россиян свидетельствовал и случай с российским морским офицером, который остановил авто с национальными гвардейцами. Моряк лишь в ходе разговора понял, что едет не с российскими военнослужащими, а с украинскими — и на ходу выпрыгнул из машины.К этому можно было бы относиться с иронией, если бы не учитывать, что именно из-за такого психоза и начинаются войны.Наконец ситуацию на полуострове стабилизировало введение в Крым почти 60 тысяч бойцов пограничных войск и Национальной гвардии. Впоследствии провальный штурм Грозного окончательно остановил кремлевских геополитиков. 10 июня 1994 года стороны достигли приемлемого для всех соглашения о разделе флота.А «президент» Мешков сбежал в Москву — там мэр Лужков подарил ему квартиру за проведенную в Крыму «работу».С начале января 1994 года по приказу штаба российского ЧФ начали отключать навигационные огни и световые знаки в северо-восточной части Черного моря. Судоходство в порты Украины стало невозможным. Одновременно вывозили гидрографическое оборудование. 8-10 апреля 1994 из-за этого произошел конфликт вокруг гидрографического судна «Челекен» в Одессе.Однако командование ЧФ просчиталось. В то время уже вывели в России 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию — и баланс сил в южных областях Украины изменился. Украинские десантники захватили 318-й дивизион кораблей консервации в Одессе, который оказал вооруженное сопротивление во время событий с «Челекен». «Дивизион применил оружие и выступил против украинской власти, поэтому его дни были сочтены», — говорил командующий ВМС Владимир Безкоровайный.За несколько недель на объектах флота по всему Северному Причерноморью подняли украинские флаги. Россияне отступили в Крым.