В Пентагоне опровергли сообщение о покупке Турцией системы С-400

Были сообщения в СМИ, которые оказались неверны. Они не покупали у России системы противовоздушной обороны С-400, а если бы они сделали это, это бы вызвало обеспокоенность. Но они не сделали этого,

Закупка Турцией российской ЗРС С-400 вызвало бы обеспокоенность Вашингтона, передает РИА Новости заявление главы объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.Несколькими днями ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что намерение Анкары приобрести С-400 – ее суверенное решение.сказал Данфорд, отвечая на вопрос, считает ли Вашингтон проблемой покупку Турцией российских систем, о которой сообщили некоторые издания.При этом он снова назвал Россию «огромной угрозой» для США.По словам генерала, «российскую угрозу» можно сравнить с опасностью, которая исходит от таких стран, как Китай, Иран и Северная Корея. «Но именно у России имеется наибольший потенциал в военной области», – добавил он.Именно поэтому, Америке необходимо конкурировать с РФ в военной и киберсферах, а также укреплять партнерство со странами НАТО.Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что «технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 решены», остались только административные.