В Пентагоне опровергли сообщение о покупке Турцией системы С-400
Закупка Турцией российской ЗРС С-400 вызвало бы обеспокоенность Вашингтона, передает РИА Новости заявление главы объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.
Несколькими днями ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что намерение Анкары приобрести С-400 – ее суверенное решение.
При этом он снова назвал Россию «огромной угрозой» для США.
По словам генерала, «российскую угрозу» можно сравнить с опасностью, которая исходит от таких стран, как Китай, Иран и Северная Корея. «Но именно у России имеется наибольший потенциал в военной области», – добавил он.
Именно поэтому, Америке необходимо конкурировать с РФ в военной и киберсферах, а также укреплять партнерство со странами НАТО.
Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что «технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 решены», остались только административные.
Несколькими днями ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что намерение Анкары приобрести С-400 – ее суверенное решение.
Были сообщения в СМИ, которые оказались неверны. Они не покупали у России системы противовоздушной обороны С-400, а если бы они сделали это, это бы вызвало обеспокоенность. Но они не сделали этого,сказал Данфорд, отвечая на вопрос, считает ли Вашингтон проблемой покупку Турцией российских систем, о которой сообщили некоторые издания.
При этом он снова назвал Россию «огромной угрозой» для США.
По словам генерала, «российскую угрозу» можно сравнить с опасностью, которая исходит от таких стран, как Китай, Иран и Северная Корея. «Но именно у России имеется наибольший потенциал в военной области», – добавил он.
Именно поэтому, Америке необходимо конкурировать с РФ в военной и киберсферах, а также укреплять партнерство со странами НАТО.
Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что «технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 решены», остались только административные.
Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков
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