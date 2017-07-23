11:39 23 июля

В Пентагоне опровергли сообщение о покупке Турцией системы С-400

Закупка Турцией российской ЗРС С-400 вызвало бы обеспокоенность Вашингтона, передает РИА Новости заявление главы объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.



Несколькими днями ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что намерение Анкары приобрести С-400 – ее суверенное решение.


Были сообщения в СМИ, которые оказались неверны. Они не покупали у России системы противовоздушной обороны С-400, а если бы они сделали это, это бы вызвало обеспокоенность. Но они не сделали этого,
сказал Данфорд, отвечая на вопрос, считает ли Вашингтон проблемой покупку Турцией российских систем, о которой сообщили некоторые издания.

При этом он снова назвал Россию «огромной угрозой» для США.

По словам генерала, «российскую угрозу» можно сравнить с опасностью, которая исходит от таких стран, как Китай, Иран и Северная Корея. «Но именно у России имеется наибольший потенциал в военной области», – добавил он.

Именно поэтому, Америке необходимо конкурировать с РФ в военной и киберсферах, а также укреплять партнерство со странами НАТО.

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что «технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 решены», остались только административные.

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков
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Комментарии 21

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 09:14
    Да не купят они их...Напрягают просто этим друзей по НАТО,чтоб в тонусе держать их...
    Алексей7777777
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:23
      Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что «технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 решены», остались только административные.

      Наших хлебом не корми, дай только потролить американцев. Думаю продавать этот комплекс и не собирались.
      СРЦ П-15
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:33
        Цитата: СРЦ П-15
        Наших хлебом не корми, дай только потролить американцев. Думаю продавать этот комплекс и не собирались.

        Это точно! laughing Но все же дыма без огня не бывает..Во первых там наших туристов много бывает, и вполне обоснованное требование о закупки НАШИХ ПВО!Турков тоже можно понять , члены нато и вдруг покупка вооружения потенциального противника..хе хе ..Ну посмотрим мужики, как оно все будет! Продолжаем расшатывать нато...
        ОТДЕЛ
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:49
          Вот нашёл в сети ещё одно мнение по этой части и оно имеет право быть: "Пустая тема.
          Давайте вспомним события 25-27 летней давности.
          В конце 80-х, начало 90-х С-300 это фурор на международных выставках.
          "Патриот" явно проигрывал, что серьёзно раздражало США.
          Решили выкупить одну установку. В "сборе" на получалось, покупка шла частями и через несколько стран.
          (Украина тоже участвовала). На всю операцию Пентагон потратил около 1 млрд. долл. и что-то около полтора года.
          Спецслужбы России следили за этим увлекательным процессом.
          В итоге, комплекс купили, собрали и... не работает!
          Наши подсуетились, и предложили комплекс за умеренную плату. Ударили по рукам и сделка свершилась.
          Заметьте, это не Турция, это США- как самый вероятный противник.
          Разумеется, как умные люди, американские спецы разобрали комплекс. Во первых в поисках "дырок"
          ну и самое главное с целью сделать дубль.
          Увидев примитивное электронное оснащение, (а мы действительно серьёзно отставали
          по номинальной базе электроники), они заменили эти узлы на современные свои (продвинутые) и собрали.
          Не работает!!!!
          Проблема заключалась в том, что отставание в технологической номинальной базе, мы компенсировали
          "математикой" (ПО). А под новое "железо" оно не подходило.Ну не понимало оно по ихнему!
          Потратив очень кругленькую сумму и увидев, как начинается серийное производство С-400.
          Американцы оставили свою затею и остались при своём "Патриоте".
          Я кратко изложил историю. Всё это есть в открытых источниках и интересующиеся могут
          удовлетворить своё любопытство.
          По сему, не стоит делать трагедию из всего этого. Россия сейчас не в том положении,
          что может продавать свою безопасность, лишь только по тому, что очень нужны деньги.
          Там другие
          цели."http://masterok.livejournal.com/3716043.ht
          ml
          СРЦ П-15
          1. pjastolov Сегодня, 10:14
            они заменили эти узлы на современные свои (продвинутые) и собрали.
            Не работает!!!!
            чертежи то им не продали - а там написано "доработать напильником" laughing
            pjastolov
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:19
              Цитата: pjastolov
              чертежи то им не продали - а там написано "доработать напильником"

              Ну да! А ещё к чертежам прилагается баночка с импульсами! wassat
              СРЦ П-15
              1. pjastolov Сегодня, 10:28
                А ещё к чертежам прилагается баночка с импульсами!
                не, ну мы же не садисты? они консервным нажом пользоваться не умеют drinks
                pjastolov
    2. сибиралт Сегодня, 09:26
      Неужто трудно было позвонить Шойгу и все узнать из первых уст? bully А так выходит, не доверяют США своим союзничкам по НАТО.
      сибиралт
  2. tanit Сегодня, 09:16
    wassat Ух как. Пентагон против покупки С-400 Турцией. Многие на ВО -то же... belay
    Боюсь делать выводы... feel wassat
    tanit
    1. vovanpain Сегодня, 09:25
      Цитата: tanit
      Ух как. Пентагон против покупки С-400 Турцией. Многие на ВО -то же

      Знаете Коллега,как ни странно,вот тут тоже соглашусь с Пентагоном в кои то веки request Я тоже против. laughing hi
      vovanpain
      1. Вас Влад Сегодня, 09:32
        Цитата: vovanpain
        Знаете Коллега,как ни странно,вот тут тоже соглашусь с Пентагоном в кои то веки Я тоже против.

        За рубеж с-400 продают в экспортном исполнении и причём хорошо на этом зарабатывают!
        Вас Влад
        1. vovanpain Сегодня, 09:36
          Цитата: Вас Влад
          За рубеж с-400 продают в экспортном исполнении и причём хорошо на этом зарабатывают!

          Да ради Бога,никто не против зарабатывания денег,но только зачем потом говорить о ножах в спину и клеймить позором на ВО. hi
          vovanpain
          1. Вас Влад Сегодня, 09:50
            Цитата: vovanpain
            Да ради Бога,никто не против зарабатывания денег,но только зачем потом говорить о ножах в спину и клеймить позором на ВО.

            Это политика сэр hi Я тоже от Эрдогана не в восторге,но надо работать с тем что есть request в Турции не всё так однозначно было, вы же в курсе !Чистит он свои ряды от амерской пятой колонны которая и подставила его с нашим самолётом,а нам что терятся?Надо продвигать свои интересы и впаривать своё вооружение,оружие это тоже зависимость wink Сша с удовольствием продаст Турции свои системы и не какой озабоченности не проявит feel
            Вас Влад
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:41
        Цитата: vovanpain
        Цитата: tanit
        Ух как. Пентагон против покупки С-400 Турцией. Многие на ВО -то же

        Знаете Коллега,как ни странно,вот тут тоже соглашусь с Пентагоном в кои то веки request Я тоже против. laughing hi

        А я ЗА! Это экспортный вариант..И если турки закупят, то это будет означать развал НАТО! Турция уже пережила военный переворот (Спасибо нашим спецслужбам) , а ведь США могут нанести по ним авиа удар по полной уже...(уверен их пво будет в отключки..))Пусть думают , кто им "друг" запад или Россия! Нахимов помнится туркам уже объяснял как с Россией нужно вежливо обращаться ! Можем повторить еще раз..
        ОТДЕЛ
        1. stalkerwalker Сегодня, 09:46
          Цитата: ОТДЕЛ
          И если турки закупят, то это будет означать развал НАТО!

          Виталий, приберегите свои влажные мечты.... lol
          НАТА развалится не ранее, чем развалится ЕС. Уж мы то с вами к тому времени упокоимся на выделенном государством участке. laughing
          stalkerwalker
        2. vovanpain Сегодня, 09:54
          Цитата: ОТДЕЛ
          И если турки закупят, то это будет означать развал НАТО

          Виталик,спустись с облаков на грешную землю,Турция была,есть и будет членом НАТО и никуда она выходить не собирается,несмотря на все обнимашки с нами,и она нам союзником никогда не была и не будет,сейчас наши и их интересы совпадают,вот и сейчас мы попутчики,а завтра?Вздумается Эрдогану что нибудь от полосатиков,он тут же лучшим их другом станет.
          Цитата: ОТДЕЛ
          Можем повторить еще раз..

          Оставь ты уже шашкомахание,можем только клавами с дивана.
          vovanpain
      3. pjastolov Сегодня, 10:18
        Я тоже против.
        И не вы один lol
        pjastolov
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 09:19
    А мы и хотели продать новейшую систему? Если так-это полнейший идиотизм.
    ВЕРЕСК
    1. donavi49 Сегодня, 09:51
      стартовый заказчик - Китай. Он уже получает первые машины.
      следом - Алжир.
      Третьим будет Индия или Турция.
      donavi49
  4. Taran 75 Сегодня, 09:51
    В этом конкретном случае хотелось бы , чтобы пентагон оказался прав , дырку от бублика туркам , а не С-400
    Taran 75
  5. Горный стрелок Сегодня, 11:21
    Восток!!! Эрдоган троллит "союзников", как может. Верить СМИ нельзя. Никому нельзя доверять, когда речь идёт о политике. wassat
    Горный стрелок
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