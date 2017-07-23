15:17 23 июля

ВКС ожидают значительного поступления авиатехники в 2018 году

ВКС России планируют получить в следующем году более сотни самолетов и вертолетов, передает РИА Новости сообщение главнокомандующего Воздушно-космическими силами Виктора Бондарева.

Ми-28НМ на авиасалоне МАКС-2017

Получим не меньше, чем в этом году. Более сотни новых машин, плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся,
сказал Бондарев на авиасалоне МАКС-2017.


Говоря о новой программе вооружений 2018-2025 гг., формируемой сейчас в стране, главком подчеркнул, что «авиацию не обидели».

Все прекрасно понимают, что мир сегодня идет по пути развития авиационно-космической составляющей. Там новые технологии, разработки, движение вперед. В конечном итоге, это влияет и на развитие народного хозяйства,
промышленности, отметил он.

По словам Бондарева, в следующем году в войска начнут поступать и модернизированные Ми-28НМ «Ночной охотник».

По Ми-28НМ ни одного отставания. Это прекрасный вертолет, он нам очень нужен. В 2018 году запланировано окончание опытно-конструкторских работ, и он пойдет в войска,
сказал генерал-полковник.

Он сообщил, что вертолет будет поставляться во все строевые части армейской авиации.

Это вертолет с двойным управлением, и он позволяет готовить молодых пилотов,
добавил Бондарев.

Ми-28НМ – модернизированная версия вертолета Ми-28Н. Работы над модификацией начались в 2009 году. Как ожидается, машина получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления и другое оборудование, а также сможет применять высокоточное вооружение.

Использованы фотографии: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Комментарии 38

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  1. silberwolf88 Сегодня, 12:16
    Хорошие ожидания ... нарастающая мощность производства тоже вселяет оптимизм в реальность выполнения планов и обещаний по поставкам ...
    silberwolf88
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:52
      Да все будет мужики..! soldier без паники !
      ОТДЕЛ
  2. Монос Сегодня, 12:17
    Я задаюсь вопросом: " Вот выполнят ГПВ в 25-м году и что дальше? ВВП уйдёт и всё опять встанет?
    Монос
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:20
      Монос hi
      Я задаюсь вопросом: " Вот выполнят ГПВ в 25-м году и что дальше? ВВП уйдёт и всё опять встанет?
      Да ! Мы все умрём laughing
      Наблюдатель2014
      1. stalkerwalker Сегодня, 12:23
        Цитата: Наблюдатель2014
        Да ! Мы все умрём

        Один вопрос "В какой позе?"
        wassat
        stalkerwalker
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:39
          stalkerwalker hi
          Один вопрос "В какой позе?"
          Тут индивидуальный подход.От тяжести грехов ,думаю всё зависит.
          Наблюдатель2014
      2. Монос Сегодня, 12:23
        Сергей, моё почтение hi
        Цитата: Наблюдатель2014
        Да ! Мы все умрём

        laughing Тьфу, на Вас.
        Монос
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:26
          Монос
          Тьфу, на Вас.
          Виктор.Чур меня чур. hi laughing А то мне это всё вокруг ухода ВВП детство напоминает.Где Брежнева хоронили и плакали думая что всё.Жизни дальше нет. lol Всё будет нормально.ВВП выполнил свою задачу. hi Приходит время новой крови во власти РФ.Это нормальный процесс.
          Наблюдатель2014
          1. poquello Сегодня, 13:06
            Цитата: Наблюдатель2014
            Приходит время новой крови во власти РФ.

            хе хе, а это надо посмотреть
            poquello
          2. 210окв Сегодня, 13:15
            Лишь бы не как в середине 80-х ..Пришел МС и все говорили-вот ОН,молодая кровь..А то старики все..Брежнев,Черненко..Андропов-тот совсем без почек...А как вышло?
            Цитата: Наблюдатель2014
            Монос
            Тьфу, на Вас.
            Виктор.Чур меня чур. hi laughing А то мне это всё вокруг ухода ВВП детство напоминает.Где Брежнева хоронили и плакали думая что всё.Жизни дальше нет. lol Всё будет нормально.ВВП выполнил свою задачу. hi Приходит время новой крови во власти РФ.Это нормальный процесс.
            210окв
        2. Комментарий был удален.
      3. Высказаться Сегодня, 13:20
        Не все, я буду жить вечно.
        Высказаться
    2. Pirogov Сегодня, 12:20
      Цитата: Монос
      Я задаюсь вопросом: " Вот выполнят ГПВ в 25-м году и что дальше? ВВП уйдёт и всё опять встанет?

      Думаю ВВП знает кого поставить вместо себя .
      Pirogov
      1. Serhiodjan Сегодня, 12:28
        Делаем ставки господа, недавно тоже обсуждали с другом преемника: сошлись на том что это будет Собянин, и если так то на самом деле неплохо, Собянин не балабол - человек дела, не и не так стар еще, а самое главное у него есть яйца чтобы управляться со всем этим осиным роем наших одигархов и министров. Ваш мнение?
        Serhiodjan
        1. silberwolf88 Сегодня, 12:42
          возможно и не балабол ... НО для Страны мелковато ... надо через управление Министерством ... или Правительством в целом провести ... тогда видно будет ...
          silberwolf88
        2. Высказаться Сегодня, 13:24
          Нада Шойгу клонировать.
          Высказаться
        3. DMB_95 Сегодня, 14:08
          Цитата: Serhiodjan
          Делаем ставки господа, недавно тоже обсуждали с другом преемника: сошлись на том что это будет Собянин...Ваш мнение?

          Нет , точно не Собянин . Путин же должен понимать , что Собянина может поддержать население Москвы , но не России . Успешный губернатор обычного Российского региона , желательно из силовиков , назначенный лично Путиным имеет больше шансов стать официальным преемником . Особенно , если такая перспектива предполагалась ещё при назначении на пост губернатора . bully Таких людей сейчас несколько . Возможен также вариант человека с такой же "родословной" , но не из губернаторов (мэров) , а из руководителей федерального уровня .
          DMB_95
          1. Хаджи Мурат Сегодня, 14:50
            имеется в виду тульский губернатор? силовик,друг Путина
            Хаджи Мурат
      2. Монос Сегодня, 12:34
        Цитата: Pirogov
        Думаю ВВП знает кого поставить вместо себя

        Это не решение вопроса. Необходима системность в преемственности власти. Думаю, задача ВВП на новый срок в выстраивании такой системы. Надеюсь, он и сам это понимает.
        Монос
      3. Умник Сегодня, 13:12
        Думаю рогозина поставятт
        Умник
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:22
      ВВП уйдёт и всё опять встанет?

      Не приведи, Господи! второго ЕБН не перенесём...
      a.s.zzz888
    4. silberwolf88 Сегодня, 12:25
      ещё в 80 году я думал о незыблемости СССР ... знаменитая речь Брежнева на съезде - сложилась единая общность ... Советский народ ... а прошло ещё всего пять лет ииии пришёл Горбачёв ... далее ВСЁ ...
      а в конце 90-х и начале нулевых ... когда олигархи уже праздновали полный захват страны ... пришёл Путин ... опа ... и началась иная история ... а заметили это тоже не сразу ... Запад так вообще возможно только после Мюнхенской речи ...
      silberwolf88
      1. jonhr Сегодня, 12:31
        вы случайно не хотите определится , а кто-же такие олигархи? неужели это не дети парт элиты так называемая золотая молодёжь? в начале 90 у них были деньги и им нужен был хаос для того чтобы никто ничего не понял.
        вот поэтому только 100 , а не больше. и то из этих 100 процент прибыли потечёт в карманы той золотой молодёжи
        jonhr
        1. silberwolf88 Сегодня, 12:37
          Ходорковский, Гусинский, Березовский например никогда не относились к "золотой молодёжи" 80 годов ... не всё так просто с олигархатом ... Создаётся впечатление что это некая акция с поддержкой из вне (как гипотеза) ...
          Дети членов Политбюро и Совмина (это как раз золотая молодёжь) в основной своей массе не стали олигархами (ну наверное не бедствуют конечно) ... подробный анализ на эту тему не проводился ...
          silberwolf88
          1. jonhr Сегодня, 12:48
            согласен они не то что подставные. они обслуживают интересы кого-то. и навряд-ли вы при своей жизни узнаете правду. может и к лучшему. а то очень горькая она там где очень большие деньги
            jonhr
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:38
        ещё в 80 году я думал о незыблемости СССР ... знаменитая речь Брежнева на съезде - сложилась единая общность ... Советский народ ... а прошло ещё всего пять лет ииии пришёл Горбачёв ... далее ВСЁ ...

        ... было дело... народ провели - как хотели, до сих пор не можем разогнуться во весь рост!
        a.s.zzz888
    5. cariperpaint Сегодня, 12:38
      резкое замедление неизбежно. что с ним что без. нельзя напихать техники больше чем нужно.
      cariperpaint
      1. silberwolf88 Сегодня, 12:52
        пожалуй не соглашусь с вами ... тренд будет следующий ... беспилотные сетецентрические авиационные комплексы ... а там работ на года ... да и производство будет загружено ... это просто перепрофилирование предприятий ... хотя самолёты с пилотами останутся ещё на долго ...
        silberwolf88
    6. Bronevick Сегодня, 13:03
      Надеемся что ВВП не уйдёт ни когда.
      Bronevick
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 12:24
    ВКС ожидают значительного поступления авиатехники в 2018 году Здорово!Надо пофестивалить.
    ВЕРЕСК
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:58
      ВЕРЕСК , это не наше! Однозначно..
      ОТДЕЛ
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:11
        У нас сейчас есть нормальное?
        ВЕРЕСК
        1. Paranoid50 Сегодня, 14:47
          Цитата: ОТДЕЛ
          ВЕРЕСК , это не наше! Однозначно..

          Цитата: ВЕРЕСК
          У нас сейчас есть нормальное?

          Нет у нас сейчас нормального,как и во всём мире... С середины 90-х - начала "нулевых" происходит тотальное наступление педиковатых юношей с гитарами(не путать с роком), играющих то,что им написал компьютер, и "поющих" при помощи различных сэмплов . Один такой на днях самоубился... А вот Old school... "Командир, всё - преходяще, а музыка -вечна! От винта!"
          Paranoid50
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 13:50
    Ну где сотня там и тысяча..!
    Главное пилоты дерзкие !
    ОТДЕЛ
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:13
      Это далеко не в теме уже.Сейчас ребята покруче.Иногда интересуйся современностью.
      ВЕРЕСК
  5. andrewkor Сегодня, 13:50
    Цитата: Pirogov
    Цитата: Монос
    Я задаюсь вопросом: " Вот выполнят ГПВ в 25-м году и что дальше? ВВП уйдёт и всё опять встанет?

    Думаю ВВП знает кого поставить вместо себя .
    ФСБ точно знает!!!
    andrewkor
  6. Runoway Сегодня, 13:54
    Может хоть наконец и нашим "заряженные" ми-28 достанутся,а то всё на левак
    Runoway
  7. sauvage Сегодня, 14:21
    Цитата: Pirogov
    Цитата: Монос
    Я задаюсь вопросом: " Вот выполнят ГПВ в 25-м году и что дальше? ВВП уйдёт и всё опять встанет?

    Думаю ВВП знает кого поставить вместо себя .

    Он то знает, но от либероидов даже будучи президентом он не смог избавиться. Горбачев тоже был из партийной номенклатурой, но получив власть взял курс на разрушение страны, а ведь у него было мног единомышленников, кто ему в этом помог. Многие политики чтоб подняться на властный олимп будут выдавать себя за как преданых соратников, но в душе они могут быть самыми настоящими предателями.
    sauvage
  8. Zomanus Сегодня, 14:52
    Ну с учетом того, сколько будет списано по состоянию,
    это лишь поддержание численности на прежнем уровне.
    Что в общем тоже радует. А если все новинки будут проходить обкатку в Сирии,
    так вообще прекрасно будет.
    Zomanus
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