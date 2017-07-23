ВКС ожидают значительного поступления авиатехники в 2018 году
ВКС России планируют получить в следующем году более сотни самолетов и вертолетов, передает РИА Новости сообщение главнокомандующего Воздушно-космическими силами Виктора Бондарева.
Говоря о новой программе вооружений 2018-2025 гг., формируемой сейчас в стране, главком подчеркнул, что «авиацию не обидели».
По словам Бондарева, в следующем году в войска начнут поступать и модернизированные Ми-28НМ «Ночной охотник».
Он сообщил, что вертолет будет поставляться во все строевые части армейской авиации.
Ми-28НМ – модернизированная версия вертолета Ми-28Н. Работы над модификацией начались в 2009 году. Как ожидается, машина получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления и другое оборудование, а также сможет применять высокоточное вооружение.
Получим не меньше, чем в этом году. Более сотни новых машин, плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся,сказал Бондарев на авиасалоне МАКС-2017.
Говоря о новой программе вооружений 2018-2025 гг., формируемой сейчас в стране, главком подчеркнул, что «авиацию не обидели».
Все прекрасно понимают, что мир сегодня идет по пути развития авиационно-космической составляющей. Там новые технологии, разработки, движение вперед. В конечном итоге, это влияет и на развитие народного хозяйства,промышленности, отметил он.
По словам Бондарева, в следующем году в войска начнут поступать и модернизированные Ми-28НМ «Ночной охотник».
По Ми-28НМ ни одного отставания. Это прекрасный вертолет, он нам очень нужен. В 2018 году запланировано окончание опытно-конструкторских работ, и он пойдет в войска,сказал генерал-полковник.
Он сообщил, что вертолет будет поставляться во все строевые части армейской авиации.
Это вертолет с двойным управлением, и он позволяет готовить молодых пилотов,добавил Бондарев.
Ми-28НМ – модернизированная версия вертолета Ми-28Н. Работы над модификацией начались в 2009 году. Как ожидается, машина получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления и другое оборудование, а также сможет применять высокоточное вооружение.
Использованы фотографии: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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