Трамп ввел в состав ВМС США новый авианосец

Я ввожу в боевой состав (ВМС) корабль Gerald Ford. Да благословит Бог этот корабль и всех, кто на нем будет служить,

В субботу Дональд Трамп принял участие в церемонии ввода в боевой состав ВМС США новейшего авианосца Gerald Ford, электромагнитную катапульту которого он не так давно раскритиковал за ее дороговизну, передает ТАСС сказал президент. По данным СМИ, за церемонией наблюдали с основной и ангарной палуб авианосца около 6,5 тыс. человек, в основном военные моряки.Трамп назвал корабль «новейшим, самым большим, самым современным авианосцем в мировой истории» и похвалил его конструкторов. Глава государства призвал «положить конец оборонному секвестру», имея в виду сокращения бюджета Пентагона при Бараке Обаме.Такая политика предшественника, по мнению Трампа, привела к «задержкам в техобслуживании военной техники, нехватке инвестиций и недостаточной боеготовности» вооруженных сил.Ходовые испытания новейшего авианосца завершились 26 мая. В начале июня он был передан производителем – компанией Huntington Ingalls Industries – американскому флоту.Агентство напоминает, что в майском интервью журналу Time президент ругал новую катапульту корабля, поскольку она «стоит на сотни миллионов долларов больше» паровой «и никуда не годится».Строительство авианосца началось в 2008 году и обошлось государству почти в $13 млрд. Необходимую доводку он будет проходить в море. Предполагается, что полной боевой готовности корабль достигнет к 2020 году.