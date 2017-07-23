15:17 23 июля

Трамп ввел в состав ВМС США новый авианосец

В субботу Дональд Трамп принял участие в церемонии ввода в боевой состав ВМС США новейшего авианосца Gerald Ford, электромагнитную катапульту которого он не так давно раскритиковал за ее дороговизну, передает ТАСС .



Я ввожу в боевой состав (ВМС) корабль Gerald Ford. Да благословит Бог этот корабль и всех, кто на нем будет служить,
сказал президент. По данным СМИ, за церемонией наблюдали с основной и ангарной палуб авианосца около 6,5 тыс. человек, в основном военные моряки.


Трамп назвал корабль «новейшим, самым большим, самым современным авианосцем в мировой истории» и похвалил его конструкторов. Глава государства призвал «положить конец оборонному секвестру», имея в виду сокращения бюджета Пентагона при Бараке Обаме.

Такая политика предшественника, по мнению Трампа, привела к «задержкам в техобслуживании военной техники, нехватке инвестиций и недостаточной боеготовности» вооруженных сил.

Ходовые испытания новейшего авианосца завершились 26 мая. В начале июня он был передан производителем – компанией Huntington Ingalls Industries – американскому флоту.



Агентство напоминает, что в майском интервью журналу Time президент ругал новую катапульту корабля, поскольку она «стоит на сотни миллионов долларов больше» паровой «и никуда не годится».

Строительство авианосца началось в 2008 году и обошлось государству почти в $13 млрд. Необходимую доводку он будет проходить в море. Предполагается, что полной боевой готовности корабль достигнет к 2020 году.

Использованы фотографии: REUTERS/Jonathan Ernst, Спутник / Новости
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Комментарии 19

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  1. oleg-gr Сегодня, 14:48
    Трамп принял на вооружение новую дорогущую игрушку. Каковы ее качества и во сколько ярдов зелени станет ее эксплуатация покажет время.
    oleg-gr
    1. сибиралт Сегодня, 15:07
      Прибалтику США уже захватили без единого авианосца. Кого еще то захватывать? Остались только Филиппины, разве что. winked
      сибиралт
    2. kepmor Сегодня, 15:11
      нашему ВМФ о таких игрушках только мечтать и остаётся...
      качества как у нормального плавучего аэродрома...прослужит долго...лет 40 влёгкую,если войны не будет...
      да им ли деньги считать...сколько надо - столько и нарисуют...
      kepmor
  2. Olegater Сегодня, 14:51
    Интересно сколько сейчас в боеспособном состоянии у америки авианосцев? И еще посмотреть бы их местоположение?
    Olegater
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:56
      Olegater
      И еще посмотреть бы их местоположение?
      Как два пальца об асфальт . AIS Вам в помощь
      Наблюдатель2014
      1. Olegater Сегодня, 15:11
        Спасибо уважаемый НАБЛЮДАТЕЛЬ. Как зашел так чуть не поймал косоглазие от обилия судов шастающих по водной глади. Называется век живи век учись. Это к тому, что полеты самолетов знал, а вот о судах как то и не совсем догадывался.
        Olegater
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:13
          Olegater Коллега какой вопрос.Если что обращайтесь! hi
          Наблюдатель2014
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:52
    Необходимую доводку он будет проходить в море. Предполагается, что полной боевой готовности корабль достигнет к 2020 году.
    Оптимисты. До 2020 го года дожить планируют winked
    Наблюдатель2014
    1. kepmor Сегодня, 15:13
      в Йеллостоун сам ядрёную бомбу понесёшь закладывать?
      kepmor
  4. Zomanus Сегодня, 14:54
    Мы же на это ответим принятием на вооружение ракет "Циркон".
    Zomanus
  5. Stoler Сегодня, 14:58
    А мы, А мы, А мы !!! А у нас Крым!!! tongue
    Stoler
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 14:58
    Ни чё так кораблик. Как там сказано было про англицкий авианосец? Пойду за пивом.
    ВЕРЕСК
  7. DEZINTO Сегодня, 14:58
    Интересно на ком его протестируют. recourse
    DEZINTO
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:05
      DEZINTO hi
      Интересно на ком его протестируют.
      У них Асад гемороидальный печёночный камень в почках.Хотя и С Корея тоже рак мозга в ухе.Правда накостылять могут в ответ и там и там.Так что могут запросто на Трампе обкатать новую технику.Он у них сейчас вражина наба ван. feel
      Наблюдатель2014
  8. Кокос Сегодня, 15:04
    Это корыто устарело до того как его сбросили со стапелей laughing
    Кокос
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:06
      Сколько не говори "халва" во рту слаще не станет
      Андрей из Челябинска
    2. KGB WATCH YOU Сегодня, 15:14
      Ну уж если это "корыто", то как назвать то что спускают на наших верфях? feel
      KGB WATCH YOU
  9. Omulu82 Сегодня, 15:06
    Большому кораблю, большая торпеда!
    Omulu82
  10. Толстоевский Сегодня, 15:09
    будем надеяться на его скорейшую позорную кончину
    Толстоевский
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